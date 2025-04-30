Российский турист посетил город за полярным кругом и остался в шоке от цен на продукты

Путешественник раскрыл цены на продукты в городе за полярным кругом

Путешественник из России съездил в город Дудинка в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Особенно туриста поразили цены в местном продуктовом магазине. Впечатлениями об этом россиянин поделился в блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Мужчина рассказал, что за последние 10 лет посещал город несколько раз. Он отметил, что в прошлые разы стоимость продуктов здесь была запредельной — из-за отсутствия сухопутного сообщения и снабжения района через морские пути и по воздушному пространству.

В эту поездку турист снова прогулялся по супермаркетам, изучил их ассортимент и цены на товары. Однако в этот раз, по его словам, ситуация очень изменилась.

«Цены удивляют — думал, что будет дороже», — сказал путешественник.

На опубликованных им фотографиях были видны ценники на прилавках нескольких магазинов. Так, молоко в Дудинке обойдется примерно в 219 рублей за литровую бутылку, десяток яиц С1 — от 150 рублей, сыр — 1,7-2 тысячи за килограмм, сметана — 289 рублей, буханка хлеба — от 54 рублей, макароны российского производства — от 59 рублей за пачку.