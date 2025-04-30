Российский турист посетил город за полярным кругом и остался в шоке от цен на продукты
Путешественник раскрыл цены на продукты в городе за полярным кругом
Путешественник из России съездил в город Дудинка в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Особенно туриста поразили цены в местном продуктовом магазине. Впечатлениями об этом россиянин поделился в блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».
Мужчина рассказал, что за последние 10 лет посещал город несколько раз. Он отметил, что в прошлые разы стоимость продуктов здесь была запредельной — из-за отсутствия сухопутного сообщения и снабжения района через морские пути и по воздушному пространству.
В эту поездку турист снова прогулялся по супермаркетам, изучил их ассортимент и цены на товары. Однако в этот раз, по его словам, ситуация очень изменилась.
«Цены удивляют — думал, что будет дороже», — сказал путешественник.
На опубликованных им фотографиях были видны ценники на прилавках нескольких магазинов. Так, молоко в Дудинке обойдется примерно в 219 рублей за литровую бутылку, десяток яиц С1 — от 150 рублей, сыр — 1,7-2 тысячи за килограмм, сметана — 289 рублей, буханка хлеба — от 54 рублей, макароны российского производства — от 59 рублей за пачку.
Туриста также поразил ассортимент овощей и фруктов, которые сложно доставлять и хранить в регионе. Перцы продаются по 400 рублей за килограмм, лук — по 78 рублей, морковь — по 128 рублей, яблоки — по 320 рублей. Из экзотических фруктов предлагается папайя за 1690 рублей и гранадилла за 2860 рублей.
Россиянин отметил, что несмотря на богатство региона рыбой и олениной, на полках встречается в основном привозная продукция: килограмм баранины за 850 рублей, треска — 619 рублей (за 600 грамм), лосось — 1419 рублей (за 400 грамм).
Дороже всего, по словам путешественника, в городских магазинах оказались соки и воды. Стоимость бутылки питьевой воды объемом 0,33 литра начинается от 100 рублей, а пол-литровой бутылки газировки — от 64 рублей. Цены на алкогольные напитки «умножается в 1,5-2 раза».
Ранее председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин поднял проблему подорожания картофеля в России. Он призвал регулировать процент накрутки цен и отметил, что увеличение квоты на беспошлинный ввоз картошки не поможет снизить его стоимость.