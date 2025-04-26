Депутат Кашин призвал регулировать процент накрутки цен на картофель
Увеличение квоты на беспошлинный ввоз картофеля в Россию не решит проблему его подорожания. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин в беседе с ИА НСН.
Депутат пояснил, что фермерам невыгодно выращивать картофель, а перекупщики повышают цены.
«Себестоимость картофеля два года назад достигала 11 рублей, а закупали товар по 10-11 рублей. В убыток себе никто выращивать не будет», — пояснил парламентарий.
Кашин призвал государство регулировать процент накрутки цен на продукт. Так, при отпускной стоимости в 18-20 рублей цена с накрутками доходила до 60 рублей в 2025 году.
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