Пограничники лютуют, но не просто так. Как пересечь китайскую границу и никуда не опоздать

После введения безвизового режима с Китаем российские путешественники начали жаловаться на усиление досмотра на границе. Что в действительности происходит при въезде в Поднебесную и как без задержек пройти таможенный контроль, разбирался 360.ru.

Почему жестят таможенники

По информации Telegram-канала Baza, меры безопасности на границе усилили из-за наплыва туристов. Таможенники стали внимательнее проверять багаж и чаще изымать у россиян некоторые купленные вещи, в том числе лекарства.

Тщательнее всего туристов досматривают на таких популярных направлениях, как города Хуньчунь, Харбин, Суйфэньхэ и остров Хайнань. Из-за проверок багажа время прохождения КПП увеличилось от двух до 2,5 часа.

Канал привел слова российской туристки, которую задержали из-за большого количества жизненно необходимых медикаментов. Пограничники заставили девушку вскрывать каждую упаковку, хотя раньше таких жестких проверок не было.

С аналогичной ситуацией сталкивались и другие путешественники. Одна из россиянок пожаловалась, что на КПП в Суйфэньхэ ее продержали на границе 13 часов, причем без воды и еды. Туристка добавила, что пограничники в итоге конфисковали у нее вещи на 300 тысяч рублей.

АТОР информацию об усилении досмотра не опровергал. В пресс-службе ассоциации подчеркнули, что пограничный контроль при въезде и выезде из Китая всегда был достаточно жестким.

«Китай не усиливал досмотр, они его применяют на постоянной основе. Весь багаж тщательно просвечивают и да, реально смотрят, что туристы везут. Но в этом нет новости, так было всегда. Массово у туристов не изымают купленные вещи и лекарства. Это, видимо, единичные истории. У нас регулярные группы три раза в неделю, и не было жалоб», — рассказала гендиректор China Travel Анастасия Витушинская.

Также в АТОР напомнили, что в КНР особые правила по провозу лекарств, поэтому порой для их транспортировки нужны дополнительные справки и рецепты.