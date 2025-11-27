Пограничники лютуют, но не просто так. Как пересечь китайскую границу и никуда не опоздать
РСТ: Китай усилил проверки багажа россиян на границе из-за роста турпотока
После введения безвизового режима с Китаем российские путешественники начали жаловаться на усиление досмотра на границе. Что в действительности происходит при въезде в Поднебесную и как без задержек пройти таможенный контроль, разбирался 360.ru.
Почему жестят таможенники
По информации Telegram-канала Baza, меры безопасности на границе усилили из-за наплыва туристов. Таможенники стали внимательнее проверять багаж и чаще изымать у россиян некоторые купленные вещи, в том числе лекарства.
Тщательнее всего туристов досматривают на таких популярных направлениях, как города Хуньчунь, Харбин, Суйфэньхэ и остров Хайнань. Из-за проверок багажа время прохождения КПП увеличилось от двух до 2,5 часа.
Канал привел слова российской туристки, которую задержали из-за большого количества жизненно необходимых медикаментов. Пограничники заставили девушку вскрывать каждую упаковку, хотя раньше таких жестких проверок не было.
С аналогичной ситуацией сталкивались и другие путешественники. Одна из россиянок пожаловалась, что на КПП в Суйфэньхэ ее продержали на границе 13 часов, причем без воды и еды. Туристка добавила, что пограничники в итоге конфисковали у нее вещи на 300 тысяч рублей.
АТОР информацию об усилении досмотра не опровергал. В пресс-службе ассоциации подчеркнули, что пограничный контроль при въезде и выезде из Китая всегда был достаточно жестким.
«Китай не усиливал досмотр, они его применяют на постоянной основе. Весь багаж тщательно просвечивают и да, реально смотрят, что туристы везут. Но в этом нет новости, так было всегда. Массово у туристов не изымают купленные вещи и лекарства. Это, видимо, единичные истории. У нас регулярные группы три раза в неделю, и не было жалоб», — рассказала гендиректор China Travel Анастасия Витушинская.
Также в АТОР напомнили, что в КНР особые правила по провозу лекарств, поэтому порой для их транспортировки нужны дополнительные справки и рецепты.
Китай и россияне: обратная сторона безвиза
Безвизовый режим с Россией китайские власти ввели с 15 сентября этого года. Раньше для получения разрешения на въезд необходимо было предоставлять внушительный объем документов и платить визовый сбор. Согласно новым правилам, российские граждане могут посещать КНР без специальной визы до 30 дней.
На фоне безвизового режима популярность Китая среди путешественников резко выросла. Китайцы отмечают в соцсетях, что россиян привлекают не только достопримечательности и экзотическая культура, но и шопинг-туризм. Многие обращают внимание, что гости из России активно скупают товары и везут их домой, причем особенно это заметно в приграничных с Китаем регионах.
Эксперты предупредили, что подарки близким и товары для реализации необходимо провозить через красный коридор, заплатив совокупный таможенный платеж. Нарушения ввоза могут обернуться неприятностями — за это грозит как административная, так и уголовная ответственность.
Как россиянам пройти границу Китая и никуда не опоздать
Чтобы разобраться в ситуации на границе, 360.ru обратился в пресс-службу РСТ. Она подтвердила информацию об ужесточении проверок.
«Китай усилил контроль на границе для российских туристов, что привело к увеличению времени прохождения КПП в популярных направлениях — Хуньчунь, Харбин, Суйфэньхэ и на острове Хайнань», — ответили в РСТ.
Ситуацию также прокомментировал в беседе с 360.ru туроператор «Спектрум», член Российского союза туриндустрии. В организации объяснили, что задержки носят организационный характер — после адаптации инфраструктуры и оптимизации процедур китайская сторона сможет сократить время ожидания.
Турфирма дала путешественникам, планирующим посетить Китай, несколько рекомендаций.
- Закладывать на прохождение границы дополнительное время и не привязывать график путешествия к жестким временным рамкам.
- Заранее подготовить багаж к досмотру, а также убедиться, что в чемоданах и ручной клади нет запрещенных предметов. Вещи следует упаковать таким образом, чтобы в случае необходимости можно было быстро предъявить их инспекторам.
- Иметь при себе все необходимые документы в удобном доступе.
- Не волноваться и иметь в виду, что проверки усилили ради обеспечения безопасности и регулирования возросшего потока туристов.