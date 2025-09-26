Для свата, брата и друга: вернет ли безвиз в Китай эпоху челноков?

Юрист Мрачковских: везя товары из Китая, нужно помнить о таможенных нормах

Спрос на поездки в Китай на фоне введения пробного безвизового режима вырос. Если судить по видео, гуляющим по соцсетям, в страну россияне едут чуть ли не ради того, чтобы закупиться на местных рынках. Вернется ли в Россию эпоха челноков — в материале 360.ru.

Количество забронированных авиабилетов в Китай в сентябре выросло на 60% к августу и на 50% — год к году, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные OneTwoTrip.

Агрегатор Aviasales отметил, что в сентябре Китай формирует 3,5% от общего объема зарубежных авиабронирований. Показатель на 26% больше августовского и на 59% превышает сентябрьские значения в 2024 году.

Не исключено, что привлекает россиян и возможность ввезти на родину до 25 килограммов покупок без уплаты пошлины.

Местные жители в соцсетях отмечают, что туристы из России активно скупают товары, интересуются культурой, национальными блюдами и экзотической продукцией.