Для свата, брата и друга: вернет ли безвиз в Китай эпоху челноков?
Юрист Мрачковских: везя товары из Китая, нужно помнить о таможенных нормах
Спрос на поездки в Китай на фоне введения пробного безвизового режима вырос. Если судить по видео, гуляющим по соцсетям, в страну россияне едут чуть ли не ради того, чтобы закупиться на местных рынках. Вернется ли в Россию эпоха челноков — в материале 360.ru.
Количество забронированных авиабилетов в Китай в сентябре выросло на 60% к августу и на 50% — год к году, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные OneTwoTrip.
Агрегатор Aviasales отметил, что в сентябре Китай формирует 3,5% от общего объема зарубежных авиабронирований. Показатель на 26% больше августовского и на 59% превышает сентябрьские значения в 2024 году.
Не исключено, что привлекает россиян и возможность ввезти на родину до 25 килограммов покупок без уплаты пошлины.
Местные жители в соцсетях отмечают, что туристы из России активно скупают товары, интересуются культурой, национальными блюдами и экзотической продукцией.
Основным направлением будет шопинг-туризм?
Вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что ожидать того, что Китай заменит россиянам такие популярные направления, как Турция, Арабские Эмираты, Таиланд или Вьетнам, не стоит.
Основной импульс от безвиза, конечно же, получит приграничный туризм, а также вырастет количество краткосрочных и спонтанных поездок.
Артур Мурадян
По его мнению, основной вклад в рост турпотока внесут как раз приграничные китайские регионы с шопинг-туризмом.
Что можно привезти из Китая без уплаты пошлины
Стоимость жизни в Китае, если сравнивать с началом 2000-х, выросла, в том числе подорожали продукты. На это 360.ru указал Андрей Щербаков, который живет в провинции Анхой.
«Мне кажется, серьезного паломничества за товарами, как это было в 90-е или начале 2000-х, не произойдет. Да, легче, наверное, станет возить какие-то единичные вещи: хороший чай, нефрит, какие-нибудь компактные продукты, которые дорого стоят и найти в России их сложно. Что касается товаров общего потребления — электроники и прочего, — то этот вопрос вряд ли заденет данный сектор», — сказал он.
Таможенный юрист, эксперт в области ВЭД Сергей Мрачковских предупредил, что при желании привезти из Китая товары под реализацию, даже в небольшом объеме, необходимо помнить о действующих таможенных правилах.
«У нас есть понятие „для личного пользования“, а для свата, брата, друга — это уже в него не входит. В таком случае нужно будет пройти через красный коридор и заплатить совокупный таможенный платеж. Таможенники разрешат провезти один, может быть, два айфона. Если у вас большая семья, покажете, что у вас пять детей, может быть, с расчетом, что по два на каждого, пропустят. Больше нет», — объяснил специалист.
Он также напомнил, что нарушения при ввозе продукции из-за рубежа грозят как административной, так и уголовной ответственностью.