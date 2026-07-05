Сегодня 03:17 Почему походы заканчиваются конфликтами? Ошибка возникает еще до старта Инструктор Егоров: конфликты в походах возникают из-за плохой организации 0 0 0 Фото: Alexander Legky / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Поход на природу большой компанией — отличный способ отдохнуть от городской суеты. Но бывает так, что один из участников, который еще утром шутил вместе со всеми, начинает вести себя неадекватно, идет на конфликты или замыкается в себе и отказывается идти дальше. Почему так происходит и как подготовиться к вылазке, чтобы вернуться домой с хорошими впечатлениями, а не с испорченным настроением, узнал 360.ru.

Почему в походах возникают конфликты

Главная причина конфликтов во время походов заключается в плохой информированности будущих участников о сложностях маршрута и необходимой подготовке. Об этом 360.ru рассказал руководитель и инструктор туристического клуба «Походу-поход» Михаил Егоров. Он отметил, что часто такое происходит в походах, которые организуют недобросовестные организаторы или руководители групп, записывающие всех подряд без проведения предварительных консультаций. «Доходит до абсурда. Буквально случай от знакомых: участник уже в походе выяснил, что рюкзак нужно нести самому вместе со снаряжением, а сама вылазка не выглядит как картинка из Pinterest, где все сидят у костра и едят маршмеллоу в рекламных образах», — рассказал Егоров.

Инструктор, перед тем как взять человека в поход, должен предупредить про все плюсы и минусы, рассказать о сложностях предстоящего путешествия, а также отказать человеку, если увидит, что сложный маршрут станет для него неподъемным.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Егоров добавил, что часть ответственности лежит на отдельных туристах, которые записываются в поход сразу и не задают никаких вопросов заранее. Осознание всей сложности предстоящего пути они понимают уже после выхода, когда разворачиваться уже поздно. В итоге они доставляют дискомфорт и себе и всей группе. «Если вы участник похода, задавайте как можно больше вопросов организатору до выезда. Не стесняйтесь выпытывать ответы на все интересующие вас вопросы и проводите анкетирование со всеми участниками группы», — посоветовал собеседник 360.ru. При этом инструктор добавил, что иногда даже выполнение всех этих правил не спасает и всегда находятся один или два человека, которые психологически не выдерживают похода. Но такие случаи бывают редко, потому что предварительное информирование помогает.

Кто должен разрешать конфликты в походе

Нивелирование любых конфликтов — это задача руководителя группы, которая не менее важна, чем обеспечение безопасности туристов. По словам Егорова, самой частой причиной ссор становится претензия всех участников группы к одному человеку, который идет слишком медленно. «Если к этому буллингу присоединяется руководитель, то человек просто попадает в опалу. Он начнет огрызаться и все это перерастет в реальный конфликт», — предупредил собеседник 360.ru. Таких моментов руководитель группы допускать не должен. В случае, когда он увидел, что отношения обострились между двумя участниками группы, его задача их разделить, например, разместить в разных палатках. Если кому-то тяжело идти, то можно незаметно разгрузить его рюкзак, чтобы облегчить путь.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Также существуют ситуации, когда неадекватное поведение в походе провоцируют накопленная усталость и бытовые трудности: когда привыкшие к городскому комфорту туристы, например, осознают, что поход в туалет или поиск воды для чая требует достаточно больших усилий. «К пятому-седьмому дню эта бытовая усталость накапливается и люди с меньшим психологическим ресурсом ломаются», — отметил инструктор. Золотое правило руководителя туристической группы — никогда не наказывать человека публично, а вывести его на разговор один на один, обсудить ситуацию индивидуально, чтобы этого никто не видел. В противном случае остальные участники присоединятся к критике, начнется буллинг, который уже не остановить. Весь коллектив разобьется на группы и поход станет небезопасным.

«Второй момент, который часто ломает людей, — это погода. Потому что один и тот же маршрут, даже самый простой, может превратиться в настоящий ад, если на протяжении всего похода льет дождь», — добавил Егоров.

Фото: РИА «Новости»

Такие путешествия проходят тяжело, особенно, когда люди рассчитывали на красивые виды, а вместо этого наблюдают серые тучи и чувствуют постоянную сырость, что также приводит к срывам. «Инструктор должен быть немного психологом. Я всегда держу в кармане карамельки. Если вижу, что кому-то становится грустно, даю конфету, говорю комплимент — и человек приободряется. Кого-то важно переключить, сказать: „Посмотри, какие виды! Давай я тебя сфотографирую“. Третьего важно просто выслушать, чтобы человек в истерике прожил эти эмоции, а потом подбодрить и сказать, что он со всем справится», — поделился Егоров. Он отметил, что женщины и мужчины в походах срываются по-разному. Девушки плачут, чтобы выпустить свой негативный настрой, а мужчины либо начинают проявлять агрессию или просто ныть и нудеть. «Во всех этих случаях важно выпустить все, что накопилось, не стесняться проявлять эмоции, чтобы не копить их, а потом выливать огромной лавиной на весь коллектив, ломая внутреннюю атмосферу», — добавил инструктор. По его словам, чтобы таких кризисов во время походов не происходило, туристов учат не стесняться просить о помощи и внимательно относиться друг к другу в пути.

Правила, которые спасут любой поход

Самое необходимое перед выходом на любой маршрут — это зарегистрировать группу в МЧС. Делать это нужно на всех маршрутах, даже на тех, которые руководитель хорошо знает. Это вопрос безопасности. «В заявке всегда указывается контрольное время выхода на связь. Если группа не дает о себе знать в обозначенный период, то начинается поисково-спасательная операция», — пояснил Егоров.

Фото: РИА «Новости»

Он подчеркнул, что для поддержания связи кроме смартфонов с собой нужно взять мощные пауэрбанки.

«Остаться без связи и без возможности зарядки устройств — это очень плохо. Если кто-то занимается туризмом профессионально, то им нужно приобрести спутниковый телефон или хотя бы рацию, потому что это может спасти жизнь», — предупредил Егоров. Если кто-то из участников не может дальше идти, то поход прекращается. Дальше все зависит от ситуации. Если связи нет, то руководитель группы оставляет лагерь и идет на поиски связи, чтобы вызвать помощь, потому что главная задача любой группы — не пройти весь маршрут любой ценой, а благополучно вернуться домой.