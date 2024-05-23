23 мая 2024 17:54 Отпускная афера. Как не нарваться на мошенника при оформлении путевки Турагент Ансталь рассказала, как не стать жертвой мошенников при покупке путевки 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Путешествия

Отдых

Паспорта

Визы

Отели

Отпуск

Мошенничество

Покупки

Настал самый жаркий период — отпусков и каникул. Чтобы упростить себе жизнь, россияне обращаются к услугам турагентств, которые организуют перелеты и бронируют проживание. Однако часто под видом таких компаний скрываются мошенники. Какие схемы используют аферисты и как защитить себя от обмана, выяснил 360.ru.

Уловка № 1: страховки и визы Если для поездки нужна виза, турфирма без вмешательства клиента оформляет документы. На случай отказа менеджеры предлагают страховку от невыезда. Накануне отъезда обычно выясняется, что консульство не успело рассмотреть паспорта. Тогда клиенту предлагают отдых в странах, где виза не нужна, на ту же сумму. Обычно люди соглашаются, чтобы не лишиться отдыха. На самом деле турагентства никуда не направляют паспорта: клиентам продают более бюджетные туры, а разницу, страховку и визовые сборы забирают себе.

Фото: ConvertKit / Unsplash

Уловка № 2: сомнительные пункты в договоре Обычно для оказания услуг по подбору путевки клиент и турфирма подписывают договор. Когда все отели забронировали и оплатили, менеджер перестает отвечать на звонки. Поездка предсказуемо срывается.

Оказывается, по договору менеджер должен предоставлять консультацию, а не подбор путевки. Соответственно, ответственности компания не несет.

Фото: Ken Ross/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Уловка № 3: большая скидка Недобросовестные турфирмы предлагают клиентам туры на 10-15% дешевле, чем у конкурентов. После оплаты путешественник получает данные о бронировании, но прямо перед поездкой отель отменяет бронь. Компания объясняет это овербукингом, когда принимающая сторона продала больше мест, чем было. Взамен предлагают другую гостиницу. На месте выясняется, что вместо номера с шикарным видом на океан клиент получил коробку без окон и с плесенью. На самом деле туристическая организация не оплачивала бронь с самого начала, а продала клиенту более дешевый тур. Разницу, разумеется, забрала себе.

Фото: Roberto Nickson / Unsplash

Уловка № 4: «бронирование» заранее Еще одна схема — брать деньги за тур, но просто не бронировать отель. Об этом 360.ru рассказала директор турагентства «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева. «Чаще всего такую схему используют на сроках раннего бронирования. Турист спокойно ожидает даты вылета, которая наступит через три-четыре месяца», — уточнила представитель компании. К моменту вылета турагентство может вести себя по-разному: кто-то будет говорить об отказе самого отеля, другие — о неподтвержденной брони. В итоге клиент остается без тура и денег.

Уловка № 5: менеджер Шредингера Турагентство будто было и не было. Обычно «сотрудники» рассказывают о заманчивых предложениях по «вкусным» ценам. Однако после оплаты компания и менеджеры испаряются: не отвечают на звонки, не высылают никаких документов.

Фото: Freepik

Уловка № 6: создание копий сайтов турагентств Одним из самых распространенных способов обмануть считаются скопированные сайты туристических фирм, сообщила 360.ru руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь. «Кажется, что вы зашли на сайт отеля или системы бронирования, но на деле там уже потирают ручки ребята, которые хотят забрать ваши денежки. Сайты буквально один в один, однако при детальном рассмотрении отличие найти можно», — предупредила Ансталь.

Мошенники могут поджидать и на реальном сайте отеля, поэтому здесь нужно аккуратно подходить к выбору места отдыха.

Фото: Unsplash

Как защитить себя от мошенников при выборе тура «Чтобы защититься, я бы посоветовала обращаться в турагентство. Мы работаем напрямую с официальными туроператорами и защищаем от встречи с мошенническими схемами», — подчеркнула Ансталь. Но и тут может быть подвох: не все турагентства добросовестные. Поэтому нужно узнать, есть ли у компании офис, куда можно приехать и назначить встречу с менеджером. Если офиса нет, лучше запросить название юридического лица и проверить организацию.

Интересно Существуют общие базы данных, где можно посмотреть, какую деятельность ведет компания, кто ее руководители, есть ли у юрлица долги и судебные процессы. Существуют общие базы данных, где можно посмотреть, какую деятельность ведет компания, кто ее руководители, есть ли у юрлица долги и судебные процессы.

Помимо этого, стоит прочитать отзывы в интернете (но не полагаться только на них), поскольку по ним можно отследить мошенника.

Когда вы уже собираетесь покупать тур, заострите внимание на том, в какой форме предлагают его оплатить. Если оплату принимают только переводом на карту физического лица, это должно насторожить. Добросовестное турагентство предлагает провести оплату на расчетный счет организации.

Фото: Clara Margais/dpa / Global Look Press

Эльмира Ахвердиева указала на красные флаги, на которые следует обращать внимание при выборе турфирмы и бронировании тура. Например, большие скидки. «Если в прошлом году вы отдыхали в каком-то конкретном отеле за одну сумму, а в следующем году с учетом инфляции и роста цен предлагают бронь в эту же гостиницу по цене ниже, стоит насторожиться», — пояснила Ахвердиева. Обращайте внимание и на сайт турагентства. У добросовестных компаний есть личные кабинеты клиента, куда можно ввести паспортные данные, номер бронирования, чтобы проверить сроки оплаты и статус заявки. В конце концов, убедиться в том, что бронь существует и оплачена, можно на официальном сайте авиакомпании, на самолете которой вы собираетесь лететь, а с отелем можно связаться напрямую — по электронной почте и телефону.