09 декабря 2024 01:59 Отдых на высоте. Названы лучшие горнолыжные курорты России 0 0 0 Фото: Unsplash Путешествия

Отдых

Путешествия

Популярность катания на горных лыжах и сноубордах среди россиян продолжает расти. Это отличный способ разнообразить свой досуг во время длинных новогодних каникул, а также посетить другие регионы страны. Лучшие горнолыжные курорты России собрал 360.ru.

При выборе горнолыжного курорта лучше всего ориентироваться на уровень своей подготовки, чтобы не оказаться на спуске, где тренируются опытные спортсмены. Также важно учитывать стоимость услуг и срок путешествия. На сегодняшний день в России действуют более 360 горнолыжных курортов в разных уголках страны.

«Красная Поляна», Краснодарский край

Разросшийся после Зимних Олимпийских игр горнолыжный курорт каждый зимний сезон собирает огромное количество любителей горнолыжного спорта и сноубординга. Под единым брендом находятся сразу несколько курортов, которые отличаются протяженностью и сложностью трасс. При этом там действует единый билет — ски-пасс, по которому можно сколько угодно подниматься на подъемниках на всех трассах в течении дня с 08:30 до 16:30.

Фото: РИА «Новости»

Цена для взрослого составляет 3900 рублей, детский обойдется в 2300 рублей. Но нужно учитывать, что в момент повышенной загрузки стоимость ски-пасса может вырасти.

Средняя стоимость проживания в негорящий сезон — от 1095 рублей в хостеле и до 2913 рублей с человека в гостевом домике. Чтобы попасть на курорт, нужно добраться до Сочи, откуда до Красной Поляны ходят электрички и автобусы. С учетом большого количества разнообразных трасс место подойдет как новичкам, так и любителям экстремальных видов спорта.

«Домбай», Карачаево-Черкесия

Воспетый в произведениях советских бардов горнолыжный курорт Карачаево-Черкесии продолжает работать и радует гостей девятью трассами с различным перепадом высот: от учебной до сверхсложной. Главный его плюс — расположение у Главного Кавказского хребта. Это чистый воздух и красивые пейзажи.

Фото: РИА «Новости»

До декабря цены на ски-пассы составляют 2900 рублей для взрослых на день и 2050 рублей для детей. Также есть варианты оформить пропуски на подъемники на срок до трех дней. Для гостей курорта есть миниотели со средней ценой от 1792 рублей на человека. До курорта ходят автобусы от Минеральных Вод.

«Архыз», Карачаево-Черкесия

Это второй горнолыжный курорт Карачаево-Черкесии, расположенный на Главном Кавказском хребте. Но трассы здесь больше подходят тем, кто провел хотя бы один сезон на горных лыжах. Спуски находятся на двух склонах, между которыми расположены деревни Романтик и Лунная поляна.

Фото: РИА «Новости»

На сайте данных о ски-пассе найти не удалось. Но стоимость проживания здесь выше, чем в соседнем «Домбае» — от 8075 рублей в гостевом домике и до 15 600 рублей за ночь в отеле. Добраться до курорта можно на автобусе от Минеральных вод.

«Шерегеш», Кемеровская область

Горнолыжный сезон на этом курорте начинается достаточно рано — еще в ноябре. Большое количество трасс, сразу 18, привлекает множество любителей покататься на горных лыжах и сноубордах.

Спуски расположены сразу на пяти горах под различными углами, поэтому сюда можно приехать как тем, кто только пробует свои силы в новом виде спорта и отдыха, так и любителям скоростных спусков.

Фото: РИА «Новости»

Курорт расположен на территории одноименного поселка, поэтому там достаточно развитая инфраструктура и есть развлечения на любой вкус, включая поездки на упряжках с хаски, конные прогулки и банные комплексы. Однодневный ски-пасс обойдется в 3700 рублей. Стоимость проживания в местных отелях составляет от 4700 до 12 тысяч в номере люкс. Добраться до «Шерегеша» можно от Кемерова или Новокузнецка на автобусе.

«Манжерок», Республика Алтай

Этот горнолыжный курорт, расположенный на берегу реки Катуни, переживает сейчас второе рождение. Он пользовался популярностью еще в 60-е годы, но после распада Советского Союза пришел в упадок.

С 2012 года им занимается «Сбер», который превратил его в один из самых популярных объектов внутреннего туризма. В 2023 году курорт посетили 700 тысяч гостей.

Фото: Pixabay

Для любителей горнолыжного спорта там доступны 22 километра различных трасс. При этом там действует система искусственного оснежения, а это значит, что покрытие для спусков есть всегда. Цена дневного ски-пасса по будням составляет 2100 рублей и 2600 рублей по выходным. Стоимость проживания варьируется от 3396 рублей за ночь в гостевом доме и до 13 200 рублей в номере отеля с видом на озеро. Добраться до курорта можно из Горно-Алтайска на автобусе. Поездка займет всего полчаса.

«Большой Вудъявр», Мурманская область

Этот горнолыжный курорт подойдет опытным любителям быстрых спусков. Здесь еще в 1930-х годах проходили соревнования СССР по слалому и прыжкам с трамплина. Сегодня это современный курорт, который работает семь месяцев в году.

Но важно учитывать, что с середины декабря по март в регионе наступает полярная ночь, а отсутствие лесов на горе Айкуайвенчорр приводит к сильным ветрам и буранам. Поэтому для катания на «Большой Вудъявр» лучше всего приезжать в ноябре или начале марта.

Фото: РИА «Новости»

Для гостей доступны 24 спуска общей протяженностью 25 километров. Ски-пассы здесь продаются сразу на срок от двух до пяти дней. Цена составит от 2200 рублей до 5500. Живут туристы в Кировске, где находится курорт. Одна ночь обойдется от 2500 до 10 тысяч рублей в зависимости от размещения. Но добираться до курорта не очень удобно. Из аэропорта Хибины до Кировска придется ехать на машине, однако до спусков из центра города можно дойти пешком за 15 минут.

«Губаха», Пермский край

Для тех, кто не имеет никакого опыта спуска на горных лыжах или сноуборде — это лучшее место, где можно научиться.

Для катания там есть 18 разных трасс. Они предназначены, как для тех, кто только первый раз решился на спуск, так и для любителей слалома. Перепад высот между ними составляет более 300 метров.

Фото: РИА «Новости»

На вершине одного из склонов расположена обзорная башня, откуда открываются захватывающие виды лесов предуралья. Ски-пасс на один день для взрослых обойдется в 2000 рублей, для детей — 1200 рублей. Остановиться можно на территории самого курорта, где есть коттеджи и два хостела. В открытом доступе найти цены не удалось. Для поездки до курорта можно воспользоваться поездом или автобусом. Они ходят из Соликамска и Перми.

«Мраткино», Республика Башкортостан

Это еще один горнолыжный курорт для новичков, а также для детей, для которых есть отдельная трасса протяженностью 200 метров.

Это место встречи любителей горнолыжного отдыха находится у подножья самой высокой горы Южного Урала. Перепад между спусками совсем небольшой, поэтому это место популярно, в том числе у пожилых людей. Всего здесь работают восемь трасс для людей разного возраста.

Фото: РИА «Новости»

Цены на ски-пасс для одного дня здесь составляют 2200 рублей. Остановиться можно в гостиницах Белорецка, рядом с которым находится курорт. Стоимость одной ночи составляет 1277 рублей за койко-место в хостеле и до 8798 рублей в номере отеля. Добраться можно из Магнитогорска, Челябинска или Уфы на автобусе.

«Гора Соболиная», Иркутская область

Этот горнолыжный курорт расположен в одном из самых живописных мест России — на юго-восточном побережье Байкала. Сюда могут приехать как начинающие, так и опытные любители горных лыж и сноубордов. Одна из 15 трасс предназначена для обучения, за которое отвечают опытные инструкторы.

Фото: РИА «Новости»

Кроме катаний, здесь можно отдохнуть в круглосуточном SPA-центре с саунами и бассейном.

Дневной абонемент в дни новогодних каникул обойдется в 3200 рублей. На территории курорта есть коттеджный городок со стоимостью номера от 13 200 рублей, хостел со стоимостью за ночь в 810 рублей, а также два отеля с ценами от 3840 рублей за ночь. Добраться до курорта можно из Иркутска или Улан-Удэ на маршрутном такси, которое ходит в город Байкальск.

«Сорочаны», Московская область

Подмосковный курорт «Сорочаны» в этом году получил две награды, как лучший горнолыжный комплекс Центрального федерального округа премии Ski Business Awards 2024 и в такой же категории в III Национальной премии «Горы России — 2024».

Для желающих покататься там предусмотрены сразу 10 различных спусков: от пологих склонов для новичков, до крутых для опытных спортсменов. Этот комплекс удобен тем, что на нем можно постепенно оттачивать свое мастерство катания на горных лыжах или сноубордах.

Фото: РИА «Новости»

Однодневных ски-пассов там нет. Но в будни один подъем для взрослого обойдется в 175 рублей и 300 рублей в выходные и праздничные дни, для детей — 40 рублей в будни и 90 рублей в выходные и праздники. Добраться до «Сорочан» можно с Савеловского вокзала Москвы, доехав до станции Дмитров или Яхрома, а дальше пересесть на автобус, чтобы доехать до деревни Курово. Второй вариант маршрута — от станции метро «Алтуфьево» на автобусе добраться до Дмитровского городского округа, а дальше пересесть на другой автобус, идущий в Курово.