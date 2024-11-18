Горнолыжные курорты Подмосковья стали лауреатами национальной премии

Стали известны итоги III Национальной премии «Горы России — 2024». В число лучших вошло два подмосковных проекта. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Победителем в номинации «Лучший горнолыжный курорт Центрального Федерального округа» стали «Сорочаны» в Дмитровском округе. В номинации «Лучший отель горнолыжного курорта ЦФО» победила гостиница-шале «Волен» из комплекса «Волен-Степаново».

Отмечается, что «Сорочаны» второй год подряд становятся лучшими: курорт включает десять трасс разной сложности, а гостиница «Волен» предлагает более 50 номеров и 15 коттеджей с рестораном, банным комплексом и парковкой.

Премия «Горы России», учрежденная в 2022 году, направлена на развитие горнолыжного туризма и активного отдыха. Победителей определяют путем онлайн-голосования на сайте горыроссии.рф. К участию приглашают горные и горнолыжные курорты, а также представителей туристической индустрии России.