От Мальдив до Подмосковья: где провести новогодние каникулы-2026

Турагент Арутюнов дал советы, где отдохнуть в новогодние праздники

Горнолыжный клуб Гая Северина. Зима 2025 года
Фото: Горнолыжный клуб Гая Северина. Зима 2025 года/Медиасток.рф

Новогодние каникулы-2026 — отличный шанс сменить обстановку и зарядиться впечатлениями на все 12 месяцев вперед. Куда отправиться, чтобы праздник запомнился надолго? Лучшие варианты — в подборке 360.ru.

Топ теплых стран, куда можно отправиться в Новый год 2026

Эмираты, Египет, Шри-Ланка, Таиланд и Мальдивы — такую рекомендацию дал 360.ru гендиректор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

«Все они по-разному хороши. Египет — один из самых демократичных по финансам вариантов. При этом посещение страны полезно совместить с визитом в Большой Египетский музей, который открылся 1 ноября в Каире. Настоятельно рекомендую. Там действительно очень интересная коллекция», — отметил эксперт.

ОАЭ — традиционно очень популярное направление, где получится шикарно отметить Новый Год. Например, в одном из отелей даст концерт группа Maroon 5. Последние годы у россиян набирают популярность Мальдивы.

«Наши соотечественники стали одними из главных туристов для этих прекрасных островов. На Новый год там шикарная погода, сухой сезон», — объяснил Арутюнов.

Шри-Ланка — это компромисс между ценой и качеством. С ноября по апрель там наступает сухой сезон, что гарантирует хорошую погоду, а значит, купание тоже станет возможным. То же самое относится и к Пхукету.

Maksim Konstantinov/ Египет
Фото: Maksim Konstantinov/ Египет/www.globallookpress.com

Топ направлений в России на новогодние праздники

«Говоря про Россию, я бы такую пятерку составил: конечно же, Москва и Санкт-Петербург. Очень нравится Казань и Татарстан в целом, Подмосковье и главная зимняя горнолыжная достопримечательность — Красная Поляна, Розы Хутора и все, что связано с Сочи», — отметил Арутюнов.

Добавим к этому списку рекомендаций следующие локации:

Alexandr Knyazev/Russian Look
Фото: Alexandr Knyazev/Russian Look/www.globallookpress.com

Топ необычных направлений в России для искушенных туристов

Тем, кого уже не удивить Рускеалой или Мальдивами, Арутюнов посоветовал следующие направления.

«Если говорить про зарубежные страны, то тут очень большой выбор. Например, Мьянма, она же Бирма, Камбоджа. Там обязательно надо посетить Мандалай и Паган — места, где закатное солнце освещает все храмы. Над ними очень часто летают воздушные шары, на которых разрешают кататься», — пояснил эксперт.

2007:01:11/ Храм-гора Ангкор-Ват
Фото: 2007:01:11/ Храм-гора Ангкор-Ват/www.globallookpress.com

В Мандалае находится множество буддистских сокровищниц. В Камбодже есть храм-гора Ангкор-Ват, где снимался фильм с Анжелиной Джоли «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».

«Очень рекомендую отправиться в Африку. Особенно в южную часть, где нашей зимой там самый разгар лета. Можно увидеть всю Большую пятерку (название пяти видов млекопитающих в сафари, это слон, носорог, буйвол, лев и леопард — прим.ед.) и, например, проехаться по винной дороге, провести дегустацию знаменитых южноафриканских вин», — рассказал эксперт.

В Южной Америке заехать в Перу и на Галапагосские острова, где находится огромное количество разных биологических видов. Именно там зародилась теория Дарвина о их происхождении на Земле. Еще Арутюнов посоветовал поехать на остров Пасхи и прикоснуться к загадкам человечества.

Территория принадлежит Чили — одной из самых уникальных стран, которая вытянулась вдоль большей части Южной Америки и имеет разный климат.

Если жара в декабре неуместна, то можно отправиться в круиз в Антарктиду. Такое путешествие в этом году стало еще доступнее и популярнее у россиян.

PJSC Lukoil/Instagram.com*/ Антарктида, 2020 год
Фото: PJSC Lukoil/Instagram.com*/ Антарктида, 2020 год/www.globallookpress.com

Топ горнолыжных курортов на новогодние выходные

Счастливые обладатели шенгенских виз рассматривают Доломитовые Альпы или французские горнолыжные курорты — Куршавель, Шамони-Монблан, Мерибель, семьи — Плань и Валь Торанс.

Из заграничных кататься на лыжах едут в Иран, Грузию и Армению. Из экзотических направлений останавливаются на Японии и Китае.

«В Поднебесной отличная горнолыжная структура, потому что там не так давно проходили зимние олимпийские игры. Тем более туда летают прямым рейсом», — объяснил Арутюнов.

Однако и на родине есть множество мест, где можно покататься на лыжах и сноуборде:

Aleksander Polyakov/ Красная поляна
Фото: Aleksander Polyakov/ Красная поляна/www.globallookpress.com

Топ мест в Подмосковье на новогодние праздники

Подмосковье — одно из самых доступных и интересных для россиян направлений. Правда, есть риск столкнуться с переполненностью гостиниц и дорогими билетами из-за популярности локации, однако в этом случае можно поехать в любимые места одним днем, посоветовал эксперт.

«Я, например, люблю Коломну — прекрасный маленький городок, где есть Музей калача и можно попробовать прекрасную пастилу, попить чай из самовара. В общем, неплохо провести время, посетить местный Кремль», — дал рекомендацию Арутюнов.

В Новом Иерусалиме в Истре проводят интересные рождественские служения и разного рода праздники, посвященные Новому году и Рождеству. Отличный отдых ждет в Сергиевом Посаде, где есть знаменитая Свято-Троицкая Сергиева лавра, Успенский собор, смотровая площадка на Блинной горе.

Также в Подмосковье свой горнолыжный клуб имени Леонида Тягачева, который уже подготовил новогоднюю программу для гостей. Кроме того, там оборудованы сауна, игровой центр с боулингом, бильярдом, игровыми автоматами, кафе и концертным залом. Не нужно забывать и о горнолыжном клубе Гая Северина. Он тоже расположен в Московской области.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена/

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте