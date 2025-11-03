От Мальдив до Подмосковья: где провести новогодние каникулы-2026

Новогодние каникулы-2026 — отличный шанс сменить обстановку и зарядиться впечатлениями на все 12 месяцев вперед. Куда отправиться, чтобы праздник запомнился надолго? Лучшие варианты — в подборке 360.ru.

Топ теплых стран, куда можно отправиться в Новый год 2026 Эмираты, Египет, Шри-Ланка, Таиланд и Мальдивы — такую рекомендацию дал 360.ru гендиректор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов. «Все они по-разному хороши. Египет — один из самых демократичных по финансам вариантов. При этом посещение страны полезно совместить с визитом в Большой Египетский музей, который открылся 1 ноября в Каире. Настоятельно рекомендую. Там действительно очень интересная коллекция», — отметил эксперт. ОАЭ — традиционно очень популярное направление, где получится шикарно отметить Новый Год. Например, в одном из отелей даст концерт группа Maroon 5. Последние годы у россиян набирают популярность Мальдивы. «Наши соотечественники стали одними из главных туристов для этих прекрасных островов. На Новый год там шикарная погода, сухой сезон», — объяснил Арутюнов. Шри-Ланка — это компромисс между ценой и качеством. С ноября по апрель там наступает сухой сезон, что гарантирует хорошую погоду, а значит, купание тоже станет возможным. То же самое относится и к Пхукету.

Фото: Maksim Konstantinov/ Египет / www.globallookpress.com

Топ направлений в России на новогодние праздники «Говоря про Россию, я бы такую пятерку составил: конечно же, Москва и Санкт-Петербург. Очень нравится Казань и Татарстан в целом, Подмосковье и главная зимняя горнолыжная достопримечательность — Красная Поляна, Розы Хутора и все, что связано с Сочи», — отметил Арутюнов. Добавим к этому списку рекомендаций следующие локации: Алтай — можно посмотреть Телецкое озеро, гору Белуха, покататься на лыжах, посетить местные бани и термальные источники, отправиться на зимнюю экскурсию по горам;

озеро Байкал — зимой оно замерзает прозрачным льдом, и туристы наблюдают за подводным миром, как через стекло. Как вариант стоит покататься на Байкале на коньках или ощутить прелести зимней рыбалки, посмотреть ледяные пещеры на острове Ольхон, окунуться в горячие источники, полакомиться традиционными бурятскими блюдами;

Калининград будет хорош для тех, кто мечтает о Европе, но пока не имеет возможности туда попасть. Здесь гуляют по городу и осматривают достопримечательности: Кафедральный собор, немецкие кварталы Амалиенау и Марауненхоф, катаются по окрестностям, например, Солнечногорску, к Балтийскому морю, на Куршскую косу, покупают подарки — украшений из янтаря или копченую рыбу;

Фото: Alexandr Knyazev/Russian Look / www.globallookpress.com

Владимир и отдельно Суздаль — места для любителей зимних развлечений и истории. Здесь катаются на санях, пробуют сбитень и квас, гуляют по заснеженным, похожим на сказку, улицам, а в области посещают Александровскую слободу с палатами Ивана Грозного;

Карелия — зимой в республику ездят посмотреть на замерзшие озера и покрытые снегом хвойные леса. Стоит обязательно посетить горный парк «Рускеала», незамерзающий водопад Кивач и мистическую гору Хийденвуори, покататься на собачьих упряжках, купить сувениры и попробовать местную кухню;

Адыгея — для любителей Кавказа это отличное место. Можно прокатиться на лыжах и санях, канатной дороге, попробовать местную кухню. Топ необычных направлений в России для искушенных туристов Тем, кого уже не удивить Рускеалой или Мальдивами, Арутюнов посоветовал следующие направления. «Если говорить про зарубежные страны, то тут очень большой выбор. Например, Мьянма, она же Бирма, Камбоджа. Там обязательно надо посетить Мандалай и Паган — места, где закатное солнце освещает все храмы. Над ними очень часто летают воздушные шары, на которых разрешают кататься», — пояснил эксперт.

Фото: 2007:01:11/ Храм-гора Ангкор-Ват / www.globallookpress.com

В Мандалае находится множество буддистских сокровищниц. В Камбодже есть храм-гора Ангкор-Ват, где снимался фильм с Анжелиной Джоли «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». «Очень рекомендую отправиться в Африку. Особенно в южную часть, где нашей зимой там самый разгар лета. Можно увидеть всю Большую пятерку (название пяти видов млекопитающих в сафари, это слон, носорог, буйвол, лев и леопард — прим.ед.) и, например, проехаться по винной дороге, провести дегустацию знаменитых южноафриканских вин», — рассказал эксперт. В Южной Америке заехать в Перу и на Галапагосские острова, где находится огромное количество разных биологических видов. Именно там зародилась теория Дарвина о их происхождении на Земле. Еще Арутюнов посоветовал поехать на остров Пасхи и прикоснуться к загадкам человечества. Территория принадлежит Чили — одной из самых уникальных стран, которая вытянулась вдоль большей части Южной Америки и имеет разный климат. Если жара в декабре неуместна, то можно отправиться в круиз в Антарктиду. Такое путешествие в этом году стало еще доступнее и популярнее у россиян.

Фото: PJSC Lukoil/Instagram.com*/ Антарктида, 2020 год / www.globallookpress.com

Топ горнолыжных курортов на новогодние выходные Счастливые обладатели шенгенских виз рассматривают Доломитовые Альпы или французские горнолыжные курорты — Куршавель, Шамони-Монблан, Мерибель, семьи — Плань и Валь Торанс. Из заграничных кататься на лыжах едут в Иран, Грузию и Армению. Из экзотических направлений останавливаются на Японии и Китае. «В Поднебесной отличная горнолыжная структура, потому что там не так давно проходили зимние олимпийские игры. Тем более туда летают прямым рейсом», — объяснил Арутюнов. Однако и на родине есть множество мест, где можно покататься на лыжах и сноуборде: Красная Поляна в Сочи;

курорты Северного Кавказа — Архыз, Домбай;

курорты Алтая — Манжерок, Семинский перевал, Благодать, Авальман.

Фото: Aleksander Polyakov/ Красная поляна / www.globallookpress.com

Топ мест в Подмосковье на новогодние праздники Подмосковье — одно из самых доступных и интересных для россиян направлений. Правда, есть риск столкнуться с переполненностью гостиниц и дорогими билетами из-за популярности локации, однако в этом случае можно поехать в любимые места одним днем, посоветовал эксперт. «Я, например, люблю Коломну — прекрасный маленький городок, где есть Музей калача и можно попробовать прекрасную пастилу, попить чай из самовара. В общем, неплохо провести время, посетить местный Кремль», — дал рекомендацию Арутюнов. В Новом Иерусалиме в Истре проводят интересные рождественские служения и разного рода праздники, посвященные Новому году и Рождеству. Отличный отдых ждет в Сергиевом Посаде, где есть знаменитая Свято-Троицкая Сергиева лавра, Успенский собор, смотровая площадка на Блинной горе. Также в Подмосковье свой горнолыжный клуб имени Леонида Тягачева, который уже подготовил новогоднюю программу для гостей. Кроме того, там оборудованы сауна, игровой центр с боулингом, бильярдом, игровыми автоматами, кафе и концертным залом. Не нужно забывать и о горнолыжном клубе Гая Северина. Он тоже расположен в Московской области.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена/