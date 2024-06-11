12 июня 2024 01:13 Крым — бюджетный и привлекательный. Опасно ли ехать на полуостров в 2024 году Глава АРТ-ТУР Арутюнов: каждый турист решает сам, опасно ли отдыхать в Крыму 1 0 0 Фото: Замок «Ласточкино гнездо» / Unsplash Путешествия

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События в Донбассе и на Украине и последовавшие за ними санкции дали толчок развитию внутреннего туризма. Особенно востребованными оказались курорты Черноморского побережья, в том числе на полуострове Крым. Но насколько безопасно отдыхать в Крыму с таким неспокойным соседом, вместе с экспертами разбирался 360.ru.

Опасно ли ехать в Крым летом 2024 года Курортный сезон уже начался, и отели полуострова уже забронированы более чем наполовину. Те, кто задумался об отдыхе сейчас, интересуются, опасно ли ехать в Крым нынешним летом, учитывая геополитическую обстановку в регионе. «Опасно или нет: официально никаких ограничений со стороны властей нет, но каждый турист должен сам для себя решить», — поделился с 360.ru генеральный директор туристической компании АРТ-ТУР, член Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов. На полуострове введен режим повышенной готовности, однако по заявлению местных властей, это больше профилактическая мера. «Системы защиты полуострова постоянно совершенствуются, предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасного прохождения курортного сезона. <…> Крым ждет гостей», — заявил ранее глава полуострова Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24». Введение среднего уровня реагирования дает властям полномочия для выявления и предотвращения угроз. При этом посещение полуострова не ограничено.

Фото: Балаклавская бухта / РИА «Новости»

«Многие россияне не отказываются от этого региона, даже учитывая обстановку. Сейчас выбирают районы, которые далеки от линии соприкосновения — Ялта, Алушта», — рассказала 360.ru руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь. Даже попадание американского снаряда по пустующему пансионату под Алуштой в мае не остановило бронирование, а лишь прервало его на два дня, заявил MSK1 вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Самолет, поезд, автомобиль: на чем лучше добраться до Крыма «Крым сегодня — это один из самых бюджетных вариантов отдыха на море, добираться — ж/д, автомобиль», — заявил Арутюнов. Воздушное сообщение с аэропортом в Симферополе приостановлено на неопределенный срок из-за угрозы со стороны Украины. «Добраться можно на поезде или на машине, но туристы в основном предпочитают скоростные поезда», — подтвердила Ансталь. Добраться до вожделенных крымских курортов можно тремя способами: На поезде. Железнодорожное сообщение налажено практически со всеми регионами России. Количество поездов на южном направлении увеличили в 2023 году в пять раз. На личном транспорте. С материковой части на полуостров можно попасть через Керченский пролив по Крымскому мосту. После теракта в октябре 2022 года переправу восстановили, легковые автомобили могут передвигаться в обе стороны без ограничений. Вдоль федеральной трассы за прошедшие годы появилась современная инфраструктура. Следует помнить, что часть трассы М-4 «Дон» — платная. На автобусе. Бюджетно, но не очень удобно. Можно рассматривать такой способ в качестве пересадки в Краснодаре. Существует еще один альтернативный маршрут по суше в Крым — по новым территориям России - трасса М-14, сухопутный коридор на полуостров. После теракта на Крымском мосту на дороге упростили систему прохождения КПП на административных границах регионов, а также отменили на трассе действие комендантского часа. Об этом в июле прошлого года рассказал заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко. Автомобили могут передвигаться в ночное время, работают АЗС, придорожные кафе и места отдыха.

Сколько стоит отдых в Крыму летом 2024 года Бурные дебаты в Сети вызывает вопрос с ценами на полуострове. Разброс велик, признают эксперты, но именно это позволяет выбрать отдых на свой вкус и кошелек. «Насчет стоимости, здесь все зависит от региона, дат и количества ночей. Но в целом по стоимости плюс-минус как Сочи или Анапа», — отметила Наталия Ансталь. В апреле эксперт по туризму Алексан Мкртчян рассказал 360.ru, что Крым — единственный регион, кто не поднял цены с прошлого года. Полуостров остался самым бюджетным направлением для отпуска на морском побережье. «Если в Крыму отель стоит пять тысяч рублей в сутки на двоих, скажем, с двухразовым питанием, подобный отель в Сочи стоит 10-12 тысяч рублей. То есть Крым дешевле примерно в два раза, чем Сочи», — подчеркнул Мкртчян.

Фото: Массандровский дворец в Ялте / РИА «Новости»

В среднем, стоимость отдыха на двоих, например, в Большой Ялте на 10 дней — от 28 тысяч рублей до 155 тысяч рублей. В сервисе бронирования Ostrovok.ru можно найти цену и семь тысяч рублей, но и сервис там предлагают соответствующий. «Крым сам по себе прекрасен, сейчас можно купить туры на неделю отдыха в отели четыре звезды на все включено за 84 тысячи рублей на двоих плюс дорога», — поделился Арутюнов. На этапе раннего бронирования крымские отельеры предлагают выгодные акции. По информации «Мультитур», в зависимости от категории номера и даты заезда скидки на размещение могут достигать 40%. По информации туроператоров, на летний сезон 2024 года большинство отелей на полуострове подняли тарифы на 5-10%. Зафиксировали цены на уровне прошлогодних лишь на восточном и западном побережьях Крыма, отметили в FUN&SUN.