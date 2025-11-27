«Они щедрые и благодарные». Почему России выгодна отмена виз с Саудовской Аравией

«Саудовская Аравия стремительно формируется как перспективное массовое направление для российских туристов: уже запущены прямые рейсы двух авиаперевозчиков, активно развиваются новые курорты на побережье Красного моря, создается современная туристическая инфраструктура», — отметила Домостроева.

По мнению Михаила Абасова из VCP Travel, отмена виз устраняет последний административный барьер. Эксперт обратил внимание на впечатляющую динамику турпотока из Саудовской Аравии в Россию.

«Спрос со стороны Саудовской Аравии на поездки в Россию демонстрирует впечатляющую динамику. Статистика говорит сама за себя: в первом квартале 2025 года Россию посетили почти 10 тысячи туристов из КСА, что в 47 раз больше, чем в I квартале 2019 года, и на 66% больше, чем в аналогичном периоде 2024-го», — констатировал Абасов в беседе с 360.ru.

Генеральный директор турагентства SpaceTravel Артур Мурадян выделил экономические преимущества соглашения. По его словам, саудовские туристы отличаются высокой платежеспособностью и интересом к новым впечатлениям.

«Саудовские туристы — одни из самых востребованных в мире: они щедрые, благодарные и очень заинтересованные в новых впечатлениях. Возможность принимать больше таких гостей позволит российскому турбизнесу увеличить загрузку в периоды сезонного спада. Новое соглашение создает реальный потенциал для кратного увеличения бронирований и укрепления позиций России на международном туристическом рынке», — заявил Мурадян в комментарии для 360.ru.

Ранее Вице-президент Ассоциации туроператоров России заявил, что введение безвизового режима между Россией и Иорданией не вызовет большого роста интереса к путешествиям в эту страну, и не приведет к значительному увеличению турпотока и снижению цен на туры в краткосрочной перспективе.