Безвизовый режим между Россией и Иорданией увеличит поток туристов

Вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян сообщил RT , что введение безвизового режима между Россией и Иорданией вызовет небольшой рост интереса к путешествиям в эту страну, однако не приведет к значительному увеличению турпотока и снижению цен на туры в краткосрочной перспективе.

Специалист отметил, что ранее Иордания была «квазибезвизовой» для россиян — визу можно было получить по прилете за плату. Поэтому отмена виз не окажет существенного влияния на стоимость туров.

«С точки зрения влияния отмены визы на цену турпродуктов в Иорданию — она незначительная», — подчеркнул эксперт.

По словам Мурадяна, более значимым эффектом может стать рост числа туристов из Иордании в Россию, для которых отмена виз станет значительным упрощением.

Соглашение о взаимной отмене виз, подписанное в Москве 20 августа, вступит в силу с 13 декабря.