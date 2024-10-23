Сегодня 23:38 Не налог, а страховка. На что пойдут деньги туристов, выезжающих за рубеж Арутюнов: налог на заграничные туры заменит страховой фонд на случай банкротства 0 0 0 Эксклюзив

Путешествия

Туризм

Налоги

Деньги

Глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил ввести налог на заграничные туры. По его словам, деньги будут взиматься при покупке тура и поступать в специальный фонд, который будет использоваться для развития внутреннего туризма. Однако генеральный директор туристической компании АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов объяснил ведущей 360.ru Екатерине Малашенко, что нечто подобное уже существует, но деньги заморожены.

Альтернатива существующему фонду «Это именно тот случай, когда добрая инициатива была вырвана из контекста и превратилась в какую-то чудовищную противоположность себе», — объяснил он. Туроператоры, по словам Арутюнова, уже делают взносы в так называемые фонды, которые призваны в случае их банкротства обезопасить средства туристов. С каждой путевки они перечисляют примерно 1,4%, то есть 1400 рублей при стоимости тура 100 тысяч. Это большие деньги, но они фактически заморожены.

В этих фондах сейчас скопилось огромное количество денег, несколько миллиардов рублей. Крупные туроператоры вносят туда по миллиарду рублей. И по закону мы не имеем права пользоваться этими деньгами и распоряжаться ими. Дмитрий Арутюнов

Собеседник 360.ru напомнил, что последнее крупное банкротство туроператора в России произошло в 2021 году. Уманский, по его словам, предложил создать государственный фонд, который пополняли бы сами путешественники. «Озвучено предложение, что вместо того, чтобы бесконечно пополнять этот фонд, воспользоваться которым мы не можем, просто устроить некий государственный фонд для тех же целей, в который примерно 100−150 рублей каждый турист перечислял бы со своей путевки», — сказал он. Страховка от банкротства Арутюнов заверил, что предложенная система не связана с налогообложением. Он объяснил, что фонд призван гарантировать сохранность средств клиентов в случае банкротства туроператоров. «Операторы несут большие риски. Это гарантированные места на перелете, это выкупленные номера в отелях. И не всегда мы уверены в том, что клиенты на эти выкупленные нами номера гарантированно найдутся, поэтому некий такой страховой сбор и предполагается», — заявил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Этот страховой сбор, по мнению Арутюнова, стал бы заменой существующему налогу для туроператоров в размере 1,4%. Он сообщил, что эта сумма уже включена в стоимость туров. «То есть предполагается, что вот этот вычет в размере 1,4% будет осуществлен, а дальше вы просто платите 100 рублей или 150 рублей за каждый тур», — объяснил специалист. По оценкам Российского союза туриндустрии, фонд персональной ответственности в концу 2024 года достигнет 3,5 миллиарда рублей, а резервный фонд — не менее 570 миллионов. Уманский предложил реформировать механизм обеспечения защиты прав туристов и ввести единый туристический сбор в государственный внебюджетный фонд — аналог экспортной пошлины.