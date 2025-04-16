Сегодня 11:43 Не было даже света и посуды. Российские туристы в шоке от египетского «гостеприимства» 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Сотням россиян, прилетевшим в Египет, пришлось в темноте собирать чемоданы и срочно переселяться. Забронированный отель встретил антисанитарией, не было света и горячей воды. Подробности — в материале 360.ru.

Больше 300 российских туристов от компаний «Библио-Глобус», Pegas Touristik и Anex Tour пришлось экстренно переселять из гостиницы White Valley Palace, которая оказалась совершенно не готова к приему гостей, сообщил Telegram-канал Shot. Отдыхающие жаловались на антисанитарию и длительные отключения электроэнергии, при этом представители отеля отрицали проблемы и не предлагали никакой помощи. Для разбирательств на место прибыли представители городской туристической полиции. «Вонь в столовой как в туалете. В самом туалете — просто нет слов, ничего не убирается. Тарелки и приборы воняют тухлой тряпкой. Посуды и приборов постоянно не хватает. Это просто ужас», — рассказала одна из туристок.

Фото: 360.ru

Электричество в White Valley Palace выключили больше, чем на сутки. Постояльцам оставалось лежать в номерах в темноте и тишине, слушая, как отдыхают и веселятся гости соседних гостиниц. «Здесь очень грязно, я не думала, что такое бывает, но столовая — это ад. В первый день аж плакать хотелось. В номере не было горячей воды. В ресторанах и барах закончились стаканы. На обеде мы получили один пакетик черного чая на троих», — ужаснулась еще одна россиянка. Шокированные туристы написали жалобы своим туроператорам с требованиями о переселении. Организовать переезд удалось лишь ночью. Россиян развезли по другим отелям на семи автобусах, однако для некоторых из них отдых все равно был безнадежно испорчен.

«Меня переселили в отель, где мелкое море. Это подходит тем, кто любит бассейны, но я в хлорированной воде не купаюсь и приехала именно ради Красного моря. Конечно, я недовольна», — рассказала 360.ru туристка Юлия. Как выяснилось позже, электроэнергию в White Valley Palace отключили за два месяца неуплаты — финансовое положение отеля, судя по всему, оставляло желать лучшего. Комментариев от представителей гостиницы на момент публикации не поступило. UPD: в российском генконсульство в Хургаде опровергли сведения об экстренном переселении туристов из-за антисанитарии. Об этом ТАСС сообщил вице-консул Никита Шилин. «Когда туристы заселились в отель, там были перебои с электричеством, кому-то из отдыхающих не понравилась еда на шведском столе, но после поступления жалоб всем желающим предоставили возможность сменить место пребывания», — сказал он. Ранее стало известно, что трех россиян выписали из больницы после крушения прогулочного батискафа в Хургаде. Подводный аппарат затонул из-за ошибки команды. Шесть туристов из России погибли.