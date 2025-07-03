Сегодня 15:52 Лучше, чем в Дубае. Как в Крыму строят мегакурорт «Золотые пески России» 0 0 0 Фото: Соцсети главы РК Сергея Аксенова Путешествия

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Круглогодичный курорт с высококлассными отелями, аквапарками, спа-комплексами и самой большой набережной в стране — все это появится в Крыму к 2030 году. Строительство проекта «Золотые пески России» уже началось. О том, что готовят для отдыхающих и почему летать в ОАЭ туристам больше не захочется, — в материале 360.ru.

Отели, музей и самая большая набережная О планах по созданию грандиозного проекта объявили в 2024 году. Он включает в себя два туристических направления — «Золотые пески», которые расположатся в Евпаторийском округе, и семейный курорт «Крымская Ривьера» в городе Саки. Их строительство уже началось на западном побережье Крыма. Сейчас территория представляет собой полосу дикого морского берега протяженностью порядка 12 километров. Но через пять лет место преобразится до неузнаваемости и поможет привлечь на полуостров дополнительно до миллиона туристов в год. На площади 213 гектаров появится 17 отелей уровня от трех до пяти звезд, самая большая набережная в стране, множество открытых и закрытых бассейнов, аквапарки, спа-комплексы и другая инфраструктура, позволяющая сделать отдых идеальным. Из федерального бюджета в «Золотые пески России» вложат порядка 13 миллиардов рублей, еще около 60 миллиардов предоставит один из частных инвесторов, сообщила «Российская газета». Общая сумма частных инвестиций превысит 130 миллиардов.

Фото: РИА «Новости»

Первый отель курорта, относящегося к «Крымской Ривьере», откроет свои двери для посетителей в 2029 году. По словам министра курортов и туризма региона Сергея Ганзия, первый этап запуска в эксплуатацию предполагает 843 номера. «Первый этап запуска в эксплуатацию — 2029 год. Второй этап — 2030 год», — сказал он в беседе с ТАСС. В «Крымскую Ривьеру» частный инвестор, имя которого не уточняется, вложит 16 миллиардов собственных средств. Как отметили его представители, отдыхающим понравится здесь больше, чем в Дубае.

«Здесь будут рестораны и кафе для гостей, благоустроенный пляж, открытые и закрытые бассейны с 1100 шезлонгами, акватермальный комплекс с банями, центр красоты и здоровья со спа-процедурами и процедурами водо- и грязелечения», — рассказала «Российской газете» представительница инвестора Анна Луканова.

Фото: РИА «Новости»

Также построят конгресс-центр, концертный зал и музей. Помимо инфраструктуры на любой вкус и потребность, проект сможет похвастаться эффектным дизайном. В архитектуре и отделке планируется применять новейшие тренды.

Будет много света и воздуха, панорамное остекление номеров, красивые фасады — все, к чему уже привыкли наши туристы в лучших отелях за рубежом. Дарья Плотникова представитель частного инвестора

Ради курорта перенесут дорогу По береговой линии «Крымская Ривьера» сомкнется с «Золотыми песками», образовав тем самым благоустроенную набережную протяженностью больше 20 километров. В рамках проекта также укрепят морской берег и возведут стоянку для маломерных судов. Чтобы реализовать всю задумку, в Крыму готовы передвинуть дорогу. Необходимо перенести нынешнюю двухполосную автомобильную магистраль, которая проходит в ста метра от побережья, подальше от моря. Новую автостраду вынесут за полотно существующей железной дороги, освободив место для курорта, рассказал руководитель проекта «Золотые пески России» Александр Смолин. При работах будут использовать самые передовые технологии, в том числе устойчивый к соленой морской воде гидротехнический бетон.

Как добраться до курорта «Золотые пески России» К моменту запуска проекта «Золотые пески России» туристам наверняка предоставят множество возможностей и видов транспорта, чтобы добраться до курортной зоны. Сейчас удобнее всего ориентироваться на станцию, расположенную в Евпатории. Именно сюда из многих российских городов ходят прямые поезда. Например, доехать на комфортной «Таврии» до Евпатории из Москвы можно за 1 день 15 часов 20 минут. Стоимость билетов стартует с 3961 рубля. Также существует два автомобильных маршрута, один из них следует через Крымский мост, второй — через новые российские регионы. Авиасообщение с Крымом на сегодняшний день отсутствует, но к 2029 году это вполне может измениться.