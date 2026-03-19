Евпатория, Дербент или Геленджик: куда россияне поедут отдыхать ближайшим летом

Президент РСТ Уманский выразил надежду на открытие Анапы в 2026 году

Самые популярные у российских туристов регионы для летнего отдыха — Крым и Краснодарский край — не просто не сдают позиции, но и демонстрируют повышенный спрос на заблаговременные бронирования. Подробности — в материале 360.ru.

Растут бронирования в Крым

Особенно активно туристов по сравнению с прошлым годом привлекают Евпатория, Судак и Геленджик. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Он обратил внимание, что, помимо основного отпуска, многие раньше планировали дополнительные поездки, однако с начала года спрос на такие спонтанные путешествия заметно снизился.

«Мы видим, что с января по март именно вторые поездки начали значительно проседать», — пояснил Уманский.

При этом путешественники стали чаще бронировать летом и весной гостиницы на время отпуска. Показатели этого года выросли в 1,5 раза.

Представителе РСТ отметили растущую востребованность Крыма среди туристов. Республика поднялась с 18-го на девятое место рейтинга самых популярных регионов для отдыха.

Альтернатива традиционным курортам

Однако традиционными Кубанью и Крымом спрос не ограничивается. Генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова назвала еще одну набирающую популярность альтернативу — Дагестан, в котором есть и горы, и море.

«Новые прибрежные отели в Дербенте и Каспийске предлагают альтернативу привычному югу», — отметила она.

Кроме того, все чаще туристы покупают путевки на Алтай. Моря в этом регионе нет, но поездки позволяют перезагрузиться эмоционально и относительно доступны по цене.

Из зарубежных курортов Кодякова рекомендовала присмотреться к Хайнаню и Вьетнаму. На китайском острове летом предлагают скидки до 40%, в результате чего цены сравнимы с Сочи, а в Нячанге в это время идеально спокойное море и крайне дешевые товары и услуги.

Летние развлечения

Тем временем у россиян растет спрос не только на сами туры на море, но и на развлечения к ним. На маркетплейсах стали активнее покупать водные лыжи, доски для серфинга, роликовые коньки и инвентарь для большого тенниса, а также летнюю одежду.

