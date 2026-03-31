Варианты на любой вкус и кошелек. Куда поехать по России на майские праздники

В РСТ представили туры на майские в Карелию, Москву, Петербург и Ленобласть

До майских праздников остался всего месяц. В рамках проекта Российского союза туриндустрии «Бизнес-среда» туроператоры рассказали, куда можно поехать на выходные.

Карелия

Старший менеджер по продукту «СканТур» Марина Помазкова представила основные достопримечательности Карелии. Среди них — Ладожское и Онежское озера, горный парк Рускеала и скальный массив Пальцево.

Весной по Ладоге гулять особенно комфортно из-за безветрия. Зато водопад Кивач в это время наиболее полноводный благодаря тающему снегу. На Онежском озере в это время комфортная рыбалка.

«Сейчас самое время бронировать Карелию, так как цены еще достаточно доступные, не летние. Да и туристов пока еще немного», — подытожила Помазкова.

Туроператор предложил три варианта туров из Москвы и Санкт-Петербурга. Они рассчитаны как на семьи с детьми, так и на компании, предпочитающие активный отдых. Цены — от семи до 23 тысяч рублей на человека.

Две столицы

Не обошли стороной и сами Москву и Санкт-Петербург. Руководитель российского отдела группы компаний «Тари Тур» Виктория Шилова рассказала о программах отдыха в городе на Неве.

Семьи с детьми могут приехать с 1 по 3 мая. Им покажут Кронштадт, смотровую площадку «Лахта-центра», Петергоф, а также музей железных дорог России.

Другой тур предусматривает поездку в Петергоф, а также развод мостов, Спас-на-Крови и Юсуповский дворец. Один из дней — свободный.

Для тех же, кто хочет приехать на майские в столицу, подготовили две программы: к Первомаю с эксклюзивной экскурсией и ко Дню Победы.

Ленинградская область

А тем, кому захочется выехать из мегаполиса, туроператор «Невские сезоны» предложил еще несколько вариантов.

Один из самых нестандартных маршрутов — «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба». Туристам покажут город Ломоносов с Ораниенбаумским дворцом и крепость Орешек.

Еще один вариант уехать подальше от городской суеты — поездка в Выборг. В рамках тура путешественники могут даже принять участие в выпечке знаменитых местных кренделей по средневековому рецепту.

А в Старой Ладоге уже после праздников — с 16 по 18 мая — пройдет фестиваль «Корюшка идет!» Желающие смогут отведать свежую рыбу, пахнущую огурцами.

