Варианты на любой вкус и кошелек. Куда поехать по России на майские праздники

Куда поехать по России на майские праздники В РСТ представили туры на майские в Карелию, Москву, Петербург и Ленобласть

До майских праздников остался всего месяц. В рамках проекта Российского союза туриндустрии «Бизнес-среда» туроператоры рассказали, куда можно поехать на выходные.

Карелия Старший менеджер по продукту «СканТур» Марина Помазкова представила основные достопримечательности Карелии. Среди них — Ладожское и Онежское озера, горный парк Рускеала и скальный массив Пальцево. Весной по Ладоге гулять особенно комфортно из-за безветрия. Зато водопад Кивач в это время наиболее полноводный благодаря тающему снегу. На Онежском озере в это время комфортная рыбалка. «Сейчас самое время бронировать Карелию, так как цены еще достаточно доступные, не летние. Да и туристов пока еще немного», — подытожила Помазкова. Туроператор предложил три варианта туров из Москвы и Санкт-Петербурга. Они рассчитаны как на семьи с детьми, так и на компании, предпочитающие активный отдых. Цены — от семи до 23 тысяч рублей на человека.

Две столицы Не обошли стороной и сами Москву и Санкт-Петербург. Руководитель российского отдела группы компаний «Тари Тур» Виктория Шилова рассказала о программах отдыха в городе на Неве. Семьи с детьми могут приехать с 1 по 3 мая. Им покажут Кронштадт, смотровую площадку «Лахта-центра», Петергоф, а также музей железных дорог России. Другой тур предусматривает поездку в Петергоф, а также развод мостов, Спас-на-Крови и Юсуповский дворец. Один из дней — свободный. Для тех же, кто хочет приехать на майские в столицу, подготовили две программы: к Первомаю с эксклюзивной экскурсией и ко Дню Победы.

Ленинградская область А тем, кому захочется выехать из мегаполиса, туроператор «Невские сезоны» предложил еще несколько вариантов. Один из самых нестандартных маршрутов — «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба». Туристам покажут город Ломоносов с Ораниенбаумским дворцом и крепость Орешек. Еще один вариант уехать подальше от городской суеты — поездка в Выборг. В рамках тура путешественники могут даже принять участие в выпечке знаменитых местных кренделей по средневековому рецепту. А в Старой Ладоге уже после праздников — с 16 по 18 мая — пройдет фестиваль «Корюшка идет!» Желающие смогут отведать свежую рыбу, пахнущую огурцами.