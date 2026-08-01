Хаоса нет, но вопросы остались: кто встретит туристов после прилета в Анталью?

Прилетающим в аэропорт Антальи организованным группам туристов упростили поиск своего оператора: начиная с 1 августа в воздушной гавани начнут работать специальные стойки с буквами. Зачем ввели новые правила и что они изменят для отдыхающих, разобрался 360.ru.

Логотипы на табличках заменили на буквы

Он пояснил, что за каждой стойкой закрепили по девять туристических агентств, каждое из которых может единовременно разместить не более шести фамилий гостей.

Прилетающие в Анталью организованные группы отдыхающих больше не увидят логотипы туристических компаний. Вместо них в терминале установили 13 прозрачных панелей с буквами от А до М. Об этом 360.ru рассказал стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии и генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов.

На практике система устроена достаточно прямолинейно. Туристу заранее сообщают букву нужной стойки. После выхода из терминала человек подходит к своей букве, ищет фамилию на панели, а представитель компании помогает и сопровождает к трансферу.

«Представители официальных агентств находятся у стоек. Если основной список переполнен или кто-то из гостей не сразу находит себя, используют дополнительные распечатки, подсказывают и ориентируют людей», — пояснил собеседник 360.ru.

Если турист прилетел по приглашению частного лица или нетуристической организации, то ему подходить к стойкам не нужно: там его никто не обслужит.

Зачем нужна новая схема прилета

Абасов подчеркнул, что для туристов ничего принципиально не поменяется, а помощь на месте окажут в любом случае. Просто теперь она находится в одном контролируемом пространстве, где работают только официальные агентства.

«Хаос с десятками разных табличек и перехватчиками убирается, пространство становится более контролируемым. Для большинства организованных туристов такой шаг должен сделать прилет спокойнее и понятнее, сохранив при этом привычную поддержку на месте», — подчеркнул представитель РСТ.

Он отметил, что пока неудобство грозит только встречающим гостей туристических операторам. Речь в данном случае идет об ограничении емкости панелей в 54 фамилии пассажиров прилетающих рейсов.

«Когда несколько крупных рейсов с пересекающимися агентствами приходят одновременно, панель может заполняться, и сотрудникам придется работать более интенсивно. Но сам механизм помощи туристам при этом сохранится», — заверил Абасов.

Сообщение о новых правилах пришло достаточно поздно, поэтому пока не очень понятно, как новая система сработает в период пиковых нагрузок. Эксперт не исключил, что в первые дни без накладок не обойдется, но после все привыкнут и выйдут на обычный режим работы.