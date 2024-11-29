Сегодня 19:18 Круиз с голодовкой. Россияне хотели в Антарктику, а угодили в скандал Адвокат Недзвецкий: туристам из РФ сложно судиться с зарубежными туроператорами 0 0 0 Фото: Туристическое судно в Антарктиде / Global Look Press Путешествия

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Круиз в Антарктиду не состоялся, но его участникам отказываются полностью возмещать стоимость тура. Российские туристы объявили голодовку, ведь они заплатили около миллиона за возможность побывать в гостях у пингвинов и не собираются дарить такие деньги необязательному туроператору. То, что начиналось как лакшери-отдых, закончилось скандалом и голодовкой.

Что случилось с лайнером SH Diana Российские туристы на круизном лайнере люкс-класса SH Diana застряли на юге Аргентины. Туристам за немалые деньги пообещали увлекательное путешествие с выходом из Кейптауна и посещением Антарктиды и возвращением в порт аргентинского курортного города Ушуая 3 декабря. Судно вышло в море из Кейптауна 13 ноября, но уже через несколько дней пути случилась поломка. SH Diana замедлило ход, путешествие продолжалось. Вот только вместо обещанных 15 высадок пассажиры успели выйти на сушу лишь трижды, большинство экскурсий отменили. Позже стало известно, что лайнер не сможет дотянуть до Антарктики и направляется прямиком в Аргентину. Туристам предложили компенсировать часть стоимости билетов, люди, естественно, оказались против: они потратили на несостоявшийся тур примерно миллион рублей и требовали вернуть все деньги. Часть пассажиров объявила голодовку.

Фото: Darrell Gulin / Global Look Press

Рассказы пассажиров Сейчас судно в аварийном состоянии находится вблизи пролива Дрейка. Один из пассажиров SH Diana Илья рассказал 360.ru, что он, как и другие туристы, собирался в круиз из ЮАР в Антарктиду, а оттуда в Аргентину. Путешествие обещало быть очень интересным: много высадок, увлекательная программа.

Неприятности начались уже в порту Кейптауна, просто тогда мало кто этому придавал значение. Судно вышло из порта с задержкой более чем на 12 часов. Несмотря на отличную погоду, нам сказали, что якобы там, в океане, какой-то ветер, поэтому порт не дает разрешение на выход корабля. Позже выяснилось, что никто никаких запретов накладывал. Это было решение капитана. Илья, пассажир SH Diana

Лайнер на довольно малой скорости и сильно отставая от графика добрался до одного из самых удаленных и труднодоступных островов в мире — Тристан-да-Кунья, рассказал Илья. Туристы смогли погулять там, хоть высадка и была сокращенной. Затем судно отправилось дальше.

«К острову Южная Георгия мы пришли еще на полтора или два дня позже. Все снова объяснили погодными условиями, хотя пассажиры заметили, что судно плывет медленнее. После одного дня в Южной Георгии капитан объявил, что принято решение: никакого круиза в Антарктиду не будет, идем в порт Ушуая, поломка», — объяснил собеседник 360.ru. Капитан признался, что не уведомил о неисправности судна ни спасателей, ни береговую охрану. Только круизную компанию Swan Hellenic. С ней же моряк рекомендовал выяснять все по поводу компенсаций. Дальше он отказался общаться с пассажирами.

В итоге, не получая никаких ответов, люди в знак протеста объявили голодовку: сначала двое, потом к ним присоединилась еще женщина. На следующий день нам сообщили, что компания с барского плеча готова компенсировать 50% стоимости круиза. Но примерно столько стоили только одни авиабилеты на самолет, чтобы до круиза добраться. Илья, пассажир SH Diana

Люди безвылазно сидят на SH Diana уже 20 дней. Делать нечего, настроение у всех подавленное. По словам Ильи, он поражен хамским поведением команды лайнера, который позиционирует себя как пятизвездочный отель с высочайшим уровнем сервиса. «Вчера было еще одно собрание. Нам сказали, что ход корабля уменьшен до трех-четырех узлов (то есть около семи километров в час). Мы подозреваем, что неисправность достаточно серьезная, и требуем уведомить нас о том, что действительно происходит. Никакой информации мы не получаем», — подчеркнул пассажир. Ни капитан, ни круизная компания не связывались с посольством или консульством России, уточнил Илья. Пассажиры надеются, что СМИ дадут огласку. Также люди обратились с коллективными жалобами в международные морские инспекции.

Что известно о лайнере SH Diana Сломанный лайнер принадлежит британской круизной компании Swan Hellenic. Она специализируется на экспедиционных турах, «представляющих исторический или культурный интерес» и ориентированных на верхний сегмент круизного рынка. На сегодня флот включает три судна: «близнецы» SH Minerva и SH Vega, а также SH Diana. Все три относятся к классу люкс и имеют ледопрочный корпус. Лайнеры строила финская судостроительная компания Helsinki Shipyard («Хельсинкская верфь») в 2021 и 2022 годах. SH Diana длиннее и больше, чем два других судна: в просторных каютах с wi-fi и «элегантным изысканным интерьером» могут разместиться 192 гостя. На девяти палубах разместились смотровая площадка, панорамная зона отдыха, библиотека, игровой салон, открытый бассейн с видом на океан, спа-центр, джакузи и тренажерный зал, рестораны высокой кухни. Минимальные пару недель путешествия обойдутся в 12 680 долларов, то есть придется заплатить чуть больше миллиона 300 тысяч рублей по сегодняшнему курсу.

Фото: Телеканал «360»

Часть туристов согласилась взять деньги Туристы с SH Diana смогли связаться не только с российскими, но и с зарубежными СМИ. Журналисты выразили сочувствие людям, многие из которых — пожилые и инвалиды. Едва ли они могут себе позволить такое путешествие второй раз: посещение Антарктиды было заветным желанием, на которое копили всю жизнь, отметила The Times. Между тем Swan Hellenic предложила либо 50% возврат стоимости тура, либо 65% кредита на будущий круиз. Правда, воспользоваться этой возможностью необходимо в течение двух лет. Плюс бесплатные экскурсии по Ушуае, когда судно наконец-то туда доберется. Генеральный директор компании Андреа Зито заявил, что тур прервали из-за технических проблем с приводом винта. Компенсация пассажирам, по его словам, «значительно превышает установленное законом требование — примерно на 30%». И многие из туристов уже приняли это предложение.

Что гласит закон Ситуацию с лайнером можно рассматривать как существенный недостаток оказанной услуги. Ведь туристы не получили то, за что заплатили деньги, — программу путешествия, предусмотренную договором, отметил юрист региональной общественной организации «Московское общество защиты потребителей» Антон Недзвецкий.

Если в договоре предусмотрен круиз именно до Антарктиды и он не состоялся по причинам, зависящим в том числе от этого судна, обстоятельства не освобождают от ответственности, поэтому туроператору могут быть предъявлены претензии вплоть до возврата суммы, уплаченной за тур. Антон Недзвецкий

Адвокат добавил, что пассажиры лайнера могут претендовать на компенсацию морального вреда, который был им причинен, и выплату неустойки за нарушение сроков оказания услуги. То есть все в рамках закона о защите прав потребителей, по причине неисполнения договора. «Претензии надо предъявлять туроператору, который организовывал этот круиз, то есть тому лицу, которое сформировало этот турпродукт. Именно туроператор берет на себя все обязательства по предоставлению транспортных средств, размещению туристов, питанию, какие-то дополнительные развлечения», — пояснил Недзвецкий. Все это касается законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей и закона об основах туристской деятельности. Если тур заказывали у российского посредника, который реализовывал сформированный иностранным туроператором продукт, то к нему будут применяться нормы закона России.

Интересно При наличии признаков осуществления иностранным лицом своей деятельности на территории Российской Федерации, то есть в стране места жительства потребителя (российского гражданина), либо обстоятельств, подтверждающих, что это лицо любыми способами направляет свою деятельность на территорию Российской Федерации (наряду с территориями других стран), к отношениям с участием потребителей должно применяться законодательство Российской Федерации. При наличии признаков осуществления иностранным лицом своей деятельности на территории Российской Федерации, то есть в стране места жительства потребителя (российского гражданина), либо обстоятельств, подтверждающих, что это лицо любыми способами направляет свою деятельность на территорию Российской Федерации (наряду с территориями других стран), к отношениям с участием потребителей должно применяться законодательство Российской Федерации.

Однако если тур покупали где-то за рубежом, не исключено, что защищать себя по российскому законодательству не получится, предупредил юрист. Тут трудно давать оценку — вполне возможно, что россиян могут ожидать сложности с иностранными судами.

Фото: Айсберги в Антарктике. / Global Look Press

Туры в Антарктиду Генеральный директор туристической компании АРТ-ТУР, член Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов пояснил, что путешествие в Антарктиду — экзотика, которая хоть и пользуется спросом, но все же такие туры бронируют единично. «Надо учитывать много разных факторов. Люди, которые хотят туда попасть, должны иметь запас по времени, потому что эти все путешествия в Антарктиду зависят прежде всего от погоды. Очень часто суда ломаются», — подтвердил Арутюнов.

Интересно В Антарктике, неподалеку от российской полярной станции Беллинсгаузен, на острове Ватерлоо есть православная церковь Святой Троицы. Это патриаршее подворье Троице-Сергиевой Лавры. В Антарктике, неподалеку от российской полярной станции Беллинсгаузен, на острове Ватерлоо есть православная церковь Святой Троицы. Это патриаршее подворье Троице-Сергиевой Лавры.

До Антарктиды возможно добраться воздушным путем, но это более дорогой вариант, который тоже во многом зависит от погоды. С нынешним курсом валют перелет обойдется приблизительно в 200 тысяч рублей туда-обратно. И это не считая проживания, гостиниц, экипировки и прочего.

Обычно в Антарктиду путешествуют местным летом, то есть в нашу зиму. Лучше всего туда ехать на Новый год, потому что в это время там относительно тепло и более спокойно с погодой. Но путешественникам все равно рекомендуют иметь в запасе несколько дней на случай форс-мажора. Дмитрий Арутюнов

Туроператор напомнил, что круизы к Антарктиде относятся к экстремальным путешествиям, так как связаны с определенного рода рисками. Об этом необходимо заранее предупреждать туристов.