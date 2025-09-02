Сегодня 16:36 Китай запустил безвиз для россиян: как спланировать поездку в Поднебесную Китаист Котков посоветовал туристам поменять рубли на юани перед поездкой в КНР 0 0 0 Фото: Wolfgang Bechtold/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com Эксклюзив

С 15 сентября российские туристы смогут ездить в Китай без виз. О введении нового въездного режима объявили сегодня. Новость восприняли с восторгом — многие пользователи тут же начали планировать отпуска и январские каникулы. Сколько денег потребуется для путешествия в Поднебесную, правда ли, что вся еда в Китае острая и никто из местных жителей не говорит по-английски, разбирался 360.ru.

Условия безвиза с Китаем Согласно новым правилам, россиянам с 15 сентября разрешат находиться в Китае без визы до 30 дней. Чтобы въехать на территорию страны, путешественнику понадобится только действующий заграничный паспорт. Пересечь границу можно «в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена». Стоит учитывать, что безвизовый режим пробный — он продлится до 14 сентября 2026 года. Что нужно сделать перед поездкой Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе с 360.ru отметил, что Китай является одной из самых безопасных стран. Тем не менее путешественникам следует обратить внимание на несколько рекомендаций.

Первый совет касается денег: по словам эксперта, стоит заранее поменять рубли на юани и ехать в КНР уже с национальной валютой республики. Так будет проще, поскольку обмен валюты в стране довольно сложный и неудобный. Также Котков призвал взять в дорогу необходимые лекарства, в том числе от проблем с ЖКТ, так как в дешевых заведениях общественного питания есть риск отравления.

Фото: Frank Rumpenhorst/dpa / www.globallookpress.com

Отдельно китаист отметил, что каких-то категорических запретов или обычаев, кардинально отличающихся от наших, в Китае нет, и переживать по этому поводу не нужно, тем более касательно своего внешнего вида. «Одевайтесь, как вам удобно, по погоде», — добавил он. Какие блюда попробовать в Китае Стоит иметь в виду, что кухня сильно зависит от региона, в который вы поедете, продолжил Катков. То есть речи о какой-то единой китайской кухне не идет.

Это восемь сильно отличающихся друг от друга кухонь, которые формировались в разных природных и этнографических условиях. Кирилл Котков

Лапша — визитная карточка провинций Шэньси и Гансу. В целом для кухни северо-западного Китая будут характерны неострые мучные блюда.

Пекинская утка — жемчужина Пекина и его окрестностей. Это блюдо имеет некитайское происхождение, но уже давно стало традиционным для региона.

С сычуаньской и хунаньской кухнями рекомендуется быть настороже, потому что они отличаются очень сильной остротой.

В провинциях Фуцзянь, Чжэцзянь, а также на территории от устья Янцзы до востока провинции Гуандун, напротив, преобладают пресные на вкус блюда с обилием морепродуктов. Эта кухня самая непривычная для нас. При этом здесь очень высокий риск отравления, предупредил специалист.

Шанхай — гастрономическая столица Китая, где можно найти все. Здесь представлены любые кухни, в том числе и русская.

Фото: Liu Ying/XinHua / www.globallookpress.com

Что посмотреть в Китае Китай предлагает туристам множество культурных и природных достопримечательностей. В плане ландшафтного туризма грамотным выбором станет южная часть страны. Именно там находится национальный парк «Чжанцзяцзе», в котором снимался фильм «Аватар». Еще один из интереснейших регионов в плане природы — Тибет, однако стоит помнить: сейчас в уникальный район можно приехать только в составе туристической группы.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Необычным выбором может стать и Синьцзян-Уйгурский автономный район. Синьцзян похож на города Узбекистана и Киргизии, в нем много памятников архитектуры, построенных в персидском стиле. Если вы едете в Пекин, то обязательно стоит съездить к Великой Китайской стене, а в северо-восточном Китае (Харбине, Чанчуне, Даляне и Порт-Артуре) стоит уделить внимание историческим местам.

Там много чего связано с историей нашей страны. Напомню, Харбин был основан русскими инженерами-путейцами во время строительства Транссиба. Город Далянь тоже основали наши в начале XIX века, там много сооружений, построенных в русском стиле. Эти места тесно связаны с историей России. Кирилл Котков

Сколько стоит путешествие в КНР По словам директора туристической компании «Арт-Тур» Дмитрия Арутюнова, на поездку стоит закладывать 190-200 тысяч рублей на одного человека. Он посоветовал покупать туры в рамках групповых программ и смотреть достопримечательности с гидом. «Во-первых, без знания китайского можно просто потеряться, а гиды помогут. Они не только сориентируют, но и расскажут много интересного», — рассказал эксперт. Собеседник 360.ru добавил, что особой популярностью у россиян пользуются Пекин, Шанхай, остров-курорт Хайнань, природный парк с пандами «Чэнду» и горы в национальном парке Чжанцзяцзе. Приезжающие в столицу туристы обязательно посещают Великую Китайскую стену, а в Сиань — терракотовую армию. Как добраться Быстрее всего добраться до экзотической страны можно на самолете. У российских путешественников есть возможность сесть на прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Красноярска, Ростова-на-Дону, Владивостока и Хабаровска. Если вы не торопитесь, доехать до Китая можно на поезде по Транссибирской магистрали. Такое путешествие займет от шести до семи дней в зависимости от направления. Поезд едет через Монголию до Пекина или через Читу до Харбина. Бюджетным способом для жителей Владивостока или Хабаровска являются автобусные маршруты. Таким образом можно доехать до разных китайских городов, но стоит учитывать, что время в поездке займет не менее 10 часов.

Фото: Медиасток.рф

Китайцы не говорят по-английски В крупных городах вроде Пекина, Шанхая и Гуанчжоу можно обойтись только знанием английского языка — на нем дублируются информационные панели и указатели в транспорте. Но будьте готовы к тому, что в удаленных районах ситуация может быть совсем иная. Плюс надо учитывать, что большинство китайцев не говорят на английском и тем более на русском. Тем, кто хочет попробовать попрактиковаться в китайском с помощью записанных в телефон транскрипций стоит помнить, что этот язык имеет несколько тонов и при неверном произношении очень легко сесть в лужу.

Фото: K. Wothe/blickwinkel / www.globallookpress.com

Чтобы преодолеть языковой барьер, стоит заранее загрузить в смартфон переводчик и записать информацию о маршруте на китайском языке, чтобы в случае необходимости спросить дорогу у местных жителей, показав им запись.

Также в Китае придется привыкнуть к отсутствию карт Google и Yandex. Чтобы не заблудиться, опытные путешественники рекомендуют скачивать Baidu Maps или Gaode Maps. Доступа не будет и к популярным мессенджерам, вместо них можно использовать сервис обмена сообщениями WeChat. Для регистрации в нем нужно будет ввести номер телефона и подтвердить учетную запись.