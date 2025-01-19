Сегодня 18:59 Культура, история, кухня, пляжи. Чем Китай привлечет российских туристов в 2025 году Турагент Арутюнов рассказал о правильной подготовке поездки на отдых в Китай 0 0 0 Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Путешествия

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Количество российских туристов, выбравших для проведения отпуска Китай, увеличивается с каждым годом. Страна привлекает любителей путешествий древней культурой, интересными достопримечательностями, а также современной инфраструктурой. О том, как подготовиться к поездке и какие места посетить, — в материале 360.ru.

Почему отдых в Китае становится популярным?

Китай всегда притягивал иностранцев необычной культурой, природой, а теперь еще и возможностями для пляжного отдыха. Генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с 360.ru рассказал, что спрос на поездки в Китай среди россиян стал колоссальным. Он отметил, что даже авиакомпании увеличили число рейсов в связи с большой нагрузкой.

Фото: 360.ru

«У нас очень много сообщений сейчас с Китаем, количество рейсов увеличивается. Есть даже прямые рейсы на курортный остров Хайнань, где наши туристы тоже очень хорошо отдыхают. Поэтому популярность Китая растет, и нас там ждут», — поделился Арутюнов.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Он добавил, что возможностью отдохнуть в Китае также пользуются предприниматели, которые ездят туда по делам. «Появился новый вид туризма, который называется bleisure. Это слово сочетает в себе business (бизнес) и leisure (досуг). То есть люди приезжают в Китай по делам, потому что сейчас очень много общего бизнеса. Решают свои вопросы за день-два и остаются, чтобы отдохнуть. Потому что в Китае много интересного», — подчеркнул директор турагентства.

Сколько стоит поездка в Китай?

Поездка в Китай на неделю с авиабилетами туда и обратно обойдется одному человеку в 190−200 тысяч рублей, оценил Арутюнов. Он подчеркнул, что лучше всего покупать туры в рамках групповых программ.

«В Китае, если вы там еще не были, нужно обязательно все смотреть с гидом. Во-первых, без знания китайского можно просто потеряться, а гиды помогут. Они не только сориентируют, но и расскажут много интересного», — пояснил собеседник 360.ru.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

По словам директора турагентства, в каждой достопримечательности Китая скрыто большое количество смыслов, связанных с историей и культурой этой страны. При этом можно оформить индивидуальный тур, чтобы внимательно изучить места, в которые вы прибываете.

Среди самых популярных направлений Арутюнов назвал Пекин, Шанхай, остров-курорт Хайнань, природный парк с пандами «Чэнду».

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

«Особой популярностью у российских туристов пользуются так называемые горы Аватар в национальном парке Чжанцзяцзе, под Пекином смотрят Великую Китайскую стену, в городе Сиань — терракотовую армию», — перечислил он.

Что нужно знать о визах в Китай и других документах?

Между Россией и Китаем существует соглашение о взаимном групповом безвизе, который позволяет туристическим группам в составе от пяти до 50 человек путешествовать без оформления въездных документов. Туристическая компания «Арт-Тур» вошла в число компаний, которые организуют такие поездки. «Печать нашей компании на списках туристов заменяет въездную визу в Китай. Поэтому это очень удобно. Мы можем за день оформить поездку, и многие люди с удовольствием ездят в Китай даже не по одному разу», — добавил Арутюнов.

Фото: XinHua / Global Look Press

Если же туристы едут самостоятельно, то им придется оформить туристическую визу категории L. Сделать этом можно в визовых центрах Москвы и Санкт-Петербурга, а также в генеральных консульствах Китая во Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске.

Визы оформляют для однократного или двукратного въезда в страну. Максимальный срок действия документа — 90 дней, но находиться в Китае можно не более 30 дней.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Сначала нужно подготовить цветную цифровую фотографию 33×48 миллиметров и заполнить анкету на специальном сайте. Ее нужно распечатать вместе со специальным подтверждением, которое появится на экране, и подписать.

Также для подачи документов на визу понадобятся загранпаспорт, копия страницы с личными данными, а также прошлыми визами в Китай, если они есть, обычный паспорт с копиями всех заполненных страниц, оплаченные билеты туда и обратно, подтверждение брони отелей и медицинская страховка. Подавать документы лучше всего за месяц до планируемой поездки.

Как россиянам добраться до Китая?

Попасть в Китай быстрее всего на самолетах. Прямые рейсы есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Красноярска, Ростова-на-Дону, Владивостока и Хабаровска.

Фото: XinHua / Global Look Press

Все они ежедневные. Так можно добраться в Пекин, Шэньчжэнь, Харбин, Сиань, Чэнду и другие крупные города Китая.

Второй способ самый длительный, но и самый живописный — путешествие на поезде по Транссибирской магистрали.

Поездка занимает от шести до семи дней в зависимости от направления. На поезде можно доехать через Улан-Батор до Пекина или через Читу до Харбина.

Фото: XinHua / Global Look Press

Из Владивостока или Хабаровска в города Китая курсируют специальные международные автобусы. Но нужно учитывать, что время в поездке займет не менее 10 часов.

Можно ли ехать в Китай без знания китайского языка?

В крупных китайских городах, таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, в популярных туристических местах и транспорте указатели и информационные панели дублируют на английском языке.

Кроме того, гиды, сотрудники гостиниц и ресторанов чаще всего свободно говорят на разных языках, но предпочтительно все же говорить по-английски. Сложности могут возникнуть в удаленных районах Китая.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Поэтому лучше заранее загрузить на смартфон переводчик. Также на всякий случай стоит заранее записать на китайском информацию о маршруте, название отеля и его адрес, чтобы спросить дорогу. Важно помнить, что карты Google и Yandex в Китае не работают — заблаговременно скачивайте программы Baidu Maps или Gaode Maps.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Пользоваться популярными мессенджерами тоже не выйдет. Вместо них существует сервис обмена сообщениями WeChat. Регистрация возможна по номеру телефона, но нужно будет подтвердить учетную запись. Если все же необходимы привычные приложения, то лучше до поездки скачать VPN. Но здесь есть два момента. Во-первых, все подобные сервисы в стране блокируют. Кроме того, использование VPN в Китае не является полностью законным. Власти ведут активную борьбу с ним, поэтому важно соблюдать осторожность.

Как россиянам расплачиваться в Китае?

Российские банковские карты «Мир» в Китае не работают. Но в Россельхозбанке можно оформить юаневую карту системы UnionРay. С нее можно снимать наличные по выгодному курсу. Об этом 360.ru рассказал осведомленный специалист, часто посещающий Китай. Он добавил, что также лучше всего зарегистрироваться в WeChat и подтвердить свою личность, чтобы получить доступ к платежной системе.

Фото: XinHua / Global Look Press

«Чтобы закинуть деньги, нужен кто-то (обычно — китаец или гид), кто обменяет наличные переводом на счет. Сразу открывается возможность платежей везде и всюду. Плюс такси по минимальным ценам», — пояснил он.

Также работает еще одна платежная система Китая AliРay. Плюс там можно зарегистрироваться по российской сим-карте и пополнять счет через обмен наличных. Если есть Visa или MasterCard нероссийских банков, то ими тоже можно расплачиваться в отелях, ресторанах и магазинах крупных городов.

Фото: XinHua / Global Look Press

В небольших торговых точках или на рынках лучше иметь наличные. Кроме того, некоторые банки Китая не обслуживают карты международных систем.

Поэтому лучше везти наличные с собой. Это могут быть рубли, юани или доллары. Рубли лучше всего обменивать в специальных пунктах. В банках курс чаще всего невыгодный, а еще там берут комиссию. С долларами или евро обмен проходит проще. Но лучше всего заранее просчитать, с какой валютой ехать выгоднее.

Где жить и как передвигаться по Китаю?

Если вы едете в Китай в рамках купленной путевки, то здесь за вас все вопросы с размещением решил туроператор. Для поездок по городу можно использовать приложение для заказа такси Didi Chuxing.

Фото: XinHua / Global Look Press

Это аналог «Яндекс. Такси» или Uber. Машина вызывается через приложение. Оплатить поездку можно через WeChat или AliPay.

Тем, кто путешествует самостоятельно, лучше заранее озаботиться бронями отелей. Не все гостиницы Китая заселяют иностранцев.

Фото: 360.ru

Забронировать номер и место в хостеле можно даже через российские сервисы «Островок», Ozon Travel, Biletix, Tutu.ru, RoomGuru и другие.

Если есть время и желание, то можно путешествовать по Китаю. В стране развита сеть автобусных маршрутов, а также скоростные поезда. К примеру, из Пекина до Шанхая можно доехать за 4,5 часа.

Фото: China’s high-speed trains / Global Look Press

Билеты можно купить на китайских платформах (например, 12 306.cn) или через международные сайты. Для иностранных туристов также доступны сервисы, такие как Trip.com или Chinahighlights. В последней есть поддержка русского языка.

Тонкости китайского менталитета

Если вы едете в Китай в первый раз, то лучше найдите себе гида, который говорит по-русски и давно живет в стране. Он подскажет, как вести себя правильно. Такой совет дал Дмитрий Арутюнов.

Фото: 360.ru

«У меня есть книжка, называется „Планета Китай“. Я полностью согласен с названием, потому что это не просто другая страна, а другая планета», — отметил он.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что в Китае все по-другому - начиная от еды и заканчивая пониманием разных вещей и поведением.

У них тональный язык, который вы абсолютно не понимаете, если не знаете. Иногда кажется, что они просто кричат на вас, но это всего лишь особенности речи. Дмитрий Арутюнов гендиректор туристической компании «Арт-Тур»

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, лучше первые несколько дней для погружения в среду воспользоваться услугами гида.

Обычно туристам, которые едут в Китай в первый раз, советуют не упоминать Тайвань и Тибет в политическом контексте, не фотографировать сотрудников полиции и местных жителей, особенно в сельской местности.

Фото: Foreigners in Beijing / Global Look Press

Кроме того, не стоит шуметь в транспорте, сорить на улицах, а также эмоционально размахивать руками во время разговора — для китайцев это выглядит странно. Иностранцам нельзя оставаться на ночь в гостях у местных жителей. Также важно строго соблюдать правила дорожного движения.

Что посмотреть в Китае: история и культура

Пекин

Недалеко от китайской столицы расположен один из символов страны — Великая Китайская стена. В рамках экскурсий можно подняться на самый верх, чтобы прогуляться по древним укреплениям и насладиться потрясающими видами. Также на территории Пекина расположен Запретный город Гунун — крупнейший дворцовый комплекс в мире.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Особое внимание стоит уделить главному зданию дворца — Залу Верховной гармонии, Императорскому саду и музею, где собрана уникальная коллекция китайского искусства.

Еще одна достопримечательность города — храм Неба — один из древнейших храмов Китая с уникальной круглой пагодой, где возносили молитвы о хорошем урожае.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Мавзолей Мао Цзэдуна — огромный комплекс, который состоит из нескольких залов. Для самостоятельных туристов открыты три на первом этаже.

На второй этаж, где расположены музеи истории революции и Коммунистической партии Китая, пускают только группами. Площадь Тяньаньмэнь — самая популярная локация не только для туристов, но и для приезжающих в столицу жителей Китая.

Шанхай

Образец древнего паркового искусства Китая — Сад радости. Там можно прогуляться, чтобы понять всю тонкость культуры страны и особое внимание уделить мосту с девятью поворотами. Считается, что, пройдя через него, человек полностью очищается от всего плохого.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Прогулка по главной набережной города покажет, как менялся Шанхай со временем, превращаясь из колонии в настоящий мегаполис. Там сохранились старинные дома, которые соседствуют с современными небоскребами.

Если архитектура не особенно интересна и хочется чего-то нового, то можно отправиться в местный парк «Диснейленд», где сплелись китайские и европейские мотивы.

Фото: 360.ru

Кроме того, в Шанхае есть район Чжуцзяцзяо, или Водный город. Все здания там стоят на сваях и чем-то напоминают Венецию. Перейти через каналы можно по древним каменным мостам.

Чэнду

Это столица провинции Сычуань на юго-западе Китая. Он носит неформальное название «город панд» за счет своего парка, где людей допускают прямо в вольеры к животным.

Фото: XinHua / Global Look Press

Оттуда можно отправиться в храмовый комплекс Ухоуцы, посвященный великому полководцу Трех царств — Чжугэ Ляну. Это один из главных исторических символов Китая.

Буквально рядом с ним находится улица Цзиньли, где сохранились здания с традиционной архитектурой династии Цин.

Фото: XinHua / Global Look Press

Посетив Чэнду, нельзя отказаться от похода в Сычуаньскую оперу. Все выступающие там артисты владеют уникальной техникой мгновенной смены масок. Образы меняются настолько быстро, что зрители не успевают за этим уследить.

Сиань

Сиань — один из древнейших городов Китая и столица 13 династий. Это точка, с которой начинался Великий шелковый путь.

Туристов привлекает в город терракотовая армия — более восьми тысяч статуй воинов, созданных для охраны гробницы первого императора Китая Цинь Шихуанди.

Фото: dpa / Global Look Press

Кроме того, можно посетить сохранившуюся с XV века крепостную стену, по которой пускают прокатиться на велосипеде.

Во время прогулки по городу просто необходимо зайти в мусульманский квартал, чтобы увидеть, как сочетаются традиционная китайская и исламская культуры.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Еще одной точкой притяжения гостей Сианя является Большая пагода Дикого Гуся — главный буддийский памятник Китая, где хранились священные сутры из Индии, доставленные монахом Сюаньцзаном.

Фото: XinHua / Global Look Press

Для любителей экстремального отдыха в 120 километрах от Сианя расположена гора Хуашань, известная своей «тропой смерти» — узкими деревянными мостками на высоте в 2000 метров.

Пляжный отдых в Китае: где купаться и загорать на море

Остров Хайнань

Расположенный в Южно-Китайском море остров Хайнань называют восточными Гавайями за его мягкий тропический климат, где даже зимой температура не опускается ниже +20 градусов. Это главный пляжный курорт страны с белоснежным песком и чистой бирюзовой водой.

Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Главным туристическим центром считается остров Санья, рядом с которым находятся все популярные пляжи острова. Для отдыха в компании лучше отправиться на Ялонг Бэй. Для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу, есть пляж в бухте Хайтан.

Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Кроме пляжей, Хайнань знаменит своими термальными источниками и парком «Край света», расположенным на побережье. Также это главный центр китайской медицины, поэтому многие приезжают туда на оздоровительные процедуры.

Чжухай

Раскинувшийся на южном побережье Китая напротив Макао город-курорт Чжухай больше подходит для семейного отдыха. Чистые пляжи, мягкий климат и спокойная атмосфера притягивают туристов.

Фото: XinHua / Global Look Press

Самым популярным пляжем Чжухая считается Золотой берег — длинная песчаная полоса с пологим входом в море. Любители дайвинга могут уехать на катере на остров Донг’ао, который окружает кристально чистая вода.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Для развлечений в городе работает цирк, а также крупнейший в Азии парк-океанариум Chimelong Ocean Kingdom.

Остров Вэйчжоу

Настоящая жемчужина Китая и один из немногих вулканических остров страны — Вэйчжоу привлекает туристов красотой своего ландшафта: черные лавовые скалы украшают зеленые джунгли и белоснежные песчаные пляжи, лучший из которых — Шитань.

Фото: XinHua / Global Look Press

Он расположен на удалении от города, там можно найти место для уединения, чтобы в полной мере насладиться спокойствием. В акватории благодаря прозрачной воде можно увидеть коралловые рифы. Приезжающих туристов возят на экскурсии в классические рыбацкие деревни Китая, а также к большому вулканическому кратеру, расположенному в центре острова.

Бэйдайхэ

Курорт Бэйдайхэ находится на северо-востоке Китая на побережье Бохайского пролива. Раньше это место считалось здравницей партийной номенклатуры, но сейчас туда приезжают на отдых туристы со всего мира.

Чистые и благоустроенные пляжи с лежаками, зонтиками, кафе и развлечениями ежегодно принимают огромное количество людей.

Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Для поездки к морю лучше всего отправиться на пляж Наньдайхэ — он загружен меньше остальных. Для развлечения можно посетить заповедник птиц, где живут или прилетают во время миграции более тысячи редких видов пернатых. Кроме того, можно выехать в город Циньхуандао, чтобы увидеть самый восточный участок Великой Китайской стены, уходящий прямо в море.

Китайская кухня: что можно, а чего не стоит пробовать

Блюда китайской кухни известны по всему миру, но по-настоящему аутентичную еду можно попробовать только в стране, потому что в каждой провинции свои вкусы и традиции приготовления. Не все деликатесы туристам понравятся, поэтому лучше отдать предпочтение известным блюдам.

Фото: XinHua

К примеру, пекинской утке с хрустящей кожей и нежным мясом, димсамам — вариантам пельменей с различными начинками, приготовленным на пару, баоцзы — булочкам с мясом, грибами и овощами.

Также по вкусу придется мапо тофу — пряное блюдо из соевого сыра с острым соусом и мясным фаршем, хот-пот-бульон, куда гость может сам добавлять овощи, грибы, лапшу и мясо. Аллергикам нужно быть осторожными с экзотическими фруктами, которых нет в России.

Фото: 360.ru

Если все же хочется экзотики, то можно попробовать ферментированные утиные яйца, доведенные до черной желеобразной текстуры. Но здесь нужно быть аккуратным, потому что у этого блюда специфический запах. Еще один вариант — куриные лапки, жаренные в пряном соусе.

Также туристам могут предложить суп из ласточкиных гнезд, но, по сути, речь идет о загустевшей слюне стрижей.

Фото: XinHua

Чаще всего в туристических местах торговцы предлагают гостям в качестве блюд приготовленных морских звезд, скорпионов и шелкопрядов — это не традиционная китайская еда, а скорее обман доверчивых иностранцев. Также лучше отказаться от супа из змеи или акульих плавников, потому что эти продукты очень аллергенны. Важно соблюдать осторожность и с сырыми морепродуктами и необычными видами мяса. Питаться лучше в проверенных ресторанах, а не в уличных лавках.

Опасности путешествия в Китай: мифы и реальность

Что делать, если заболел в Китае?

Перед поездкой в Китай туристы всегда оформляют международную медицинскую страховку. В случае недомогания предоставившая полис компания подберет врача, который назначит лечение, рассказал генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Фото: XinHua / Global Look Press

«В Китае все лечатся такими же современными лекарствами, как и в России. Но с собой лучше взять аптечку с препаратами от кишечных и желудочных заболеваний, активированный уголь, противоаллергенные и жаропонижающие лекарства», — посоветовал он.

Фото: XinHua / Global Look Press

Директор турагентства отметил, что многие китайцы носят на улицах маски. Это началось еще до пандемии. Поэтому посещающим большие города путешественникам тоже лучше взять с собой средства индивидуальной защиты: там другая микрофлора, отличная от той, к которой мы все привыкли.

Почему лучше не ехать в Китай во время больших праздников?

В Китае очень развит внутренний туризм, и местные жители пользуются свободным временем в большие праздники, чтобы отправиться в путешествие по стране. Поэтому иностранным туристам в это время лучше не приезжать, заявил Арутюнов.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

«В этот период все очень дорого, очень много людей вокруг, чтобы куда-то пойти поесть, нужно заранее бронировать стол. Поэтому мы избегаем оформления путевок на время китайских праздников», — пояснил директор туристического агентства.

Он пояснил, что практически все отели в это время забиты местными жителями, для которых не нужно готовить европейские блюда или менять стандарты обслуживания, как для иностранцев. Китайцы полностью закрывают возможности туристического рынка на время праздников.

Опасность ограблений для туристов

Китай — это довольно безопасная страна для иностранных туристов. Количество уличных краж в крупных городах ниже, чем в других государствах.

Фото: 360.ru

Это не означает, что за личными вещами можно не следить, особенно в людных местах. Но в целом иностранцы чувствуют себя в Китае достаточно спокойно.