Теснит Турцию и Египет. Китай ворвался в список лидеров по бронированию туров на майские
Travelata: Китай вошел в топ-3 популярных стран для отдыха в майские праздники
Благодаря безвизовому режиму с Россией Китай становится все более заманчивым направлением для отдыха. В последнее время он начал составлять конкуренцию даже таким туристическим гигантам, как Турция и Египет.
Все решил безвиз?
Популярность Китая с точки зрения путешествий подтверждается статистическими данными. В сервисе Travelata РИА «Новости» рассказали, что на майские праздники 53% туров приходится на Турцию, 22% — на Египет.
«На третьем месте Китай с долей 6%. В прошлом году этого направления не было среди популярных, однако после отмены визового режима турпоток в страну значительно увеличился», — отметил директор по маркетингу сервиса Олег Козырев.
В Российском союзе туриндустрии зарегистрировали двукратный рост на поездки в Китай по сравнению с предыдущим годом. «Аэрофлот» на фоне роста популярности этого направления увеличил частоту перелетов из Москвы в Пекин и Гуанчжоу с пяти до семи в неделю.
«Безвизовый режим существенно расширил горизонты планирования, позволив создавать комплексные маршруты, в которых пляжный отдых органично дополняется экскурсионной программой», — уточнила руководитель международных проектов группы компаний «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.
Больше всего туристов привлекают в Китае курорт Хайнань, предлагающий классический пляжный отдых, а также крупные города с богатой историей и интересной архитектурой. Пекин, Шанхай и Гуанчжоу путешественники могут посетить как в рамках экскурсионного, так и комбинированного тура.
Куда едут отдыхать россияне
Стоимость поездок в самые популярные страны находится примерно в одном сегменте. По данным Travelata, для путешествия в Турцию на майские праздники россиянину придется отдать в среднем 207 тысяч рублей, в Египет — 217 тысяч рублей, а в Китай — 204 тысячи рублей.
Помимо КНР, туристы по-прежнему часто делают выбор в пользу Вьетнама и Таиланда.
«На них приходится по 4% бронирований поездок на начало мая», — объяснили в Travelata.
Средний ценник на вьетнамский тур составил 243 тысячи рублей, а в Таиланд — 225 тысяч рублей.
Аналитики сервиса подчеркнули, что россияне менее активно стали ездить за границу на майские праздники. Число бронирований в этом году упало на 15%. Снижение спроса связывают с эскалацией на Ближнем Востоке, так как большой процент купленных туров приходился на Объединенные Арабские Эмираты.
Сервис OneTwoTrip зарегистрировал несколько иную ситуацию. По его информации, число бронирований гостиниц за рубежом на майские праздники в этом году увеличилось на 2%. В данном случае имеются в виду самостоятельные путешествия, а не пакетные туры.
Самый серьезный рост числа бронирований в майские праздники продемонстрировала Япония — ее выбрали 14,3% россиян. Страна восходящего солнца обогнала по этому показателю Турцию (13,6%), Китай (7,4%), Италию (6,7%) и Испанию (6,7%).