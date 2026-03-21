Теснит Турцию и Египет. Китай ворвался в список лидеров по бронированию туров на майские

Travelata: Китай вошел в топ-3 популярных стран для отдыха в майские праздники

Благодаря безвизовому режиму с Россией Китай становится все более заманчивым направлением для отдыха. В последнее время он начал составлять конкуренцию даже таким туристическим гигантам, как Турция и Египет.

Все решил безвиз?

Популярность Китая с точки зрения путешествий подтверждается статистическими данными. В сервисе Travelata РИА «Новости» рассказали, что на майские праздники 53% туров приходится на Турцию, 22% — на Египет.

«На третьем месте Китай с долей 6%. В прошлом году этого направления не было среди популярных, однако после отмены визового режима турпоток в страну значительно увеличился», — отметил директор по маркетингу сервиса Олег Козырев.

В Российском союзе туриндустрии зарегистрировали двукратный рост на поездки в Китай по сравнению с предыдущим годом. «Аэрофлот» на фоне роста популярности этого направления увеличил частоту перелетов из Москвы в Пекин и Гуанчжоу с пяти до семи в неделю.