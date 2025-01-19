Сегодня 16:03 Потратить деньги с комфортом. Как расплачиваться при поездке в Китай 0 0 0 Фото: Unsplash Эксклюзив

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При поездке в Китай в 2025 году россиянам стоит заранее продумать способы оплаты товаров и услуг. И хотя большинство выпущенных в России банковских карт в стране не работает, все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Заблаговременная подготовка позволит избежать финансовых проблем и сделает путешествие комфортным.

Какие банковские карты можно использовать в Китае В КНР принимают карты UnionPay, выпущенные Россельхозбанком, причем с любой валютой. Об этом 360.ru рассказал бизнесмен Алексей Гуреев, который часто бывает в Китае по работе. «Я только что вернулся и пользовался ей в Китае. Выгоднее выпустить карту в юанях: обмен по курсу банка лучше — но к китайским сервисам российская карта не привяжется», — отметил он.

Фото: РИА «Новости»

Выпуск карты Россельхозбанка бесплатный, срок — до 10 дней, пластик будет именным. За карту UnionPay от АТБ (Азиатско-Тихоокеанский банк) придется заплатить 5000 рублей.

Снять наличные, добавил Алексей, можно практически в любом китайском банке.

Есть комиссия за транзакцию — у меня снимали максимум 432 рубля за обналичку 3000 юаней в Китае. В других странах (например, в Таиланде) могут взимать дополнительную комиссию банковской системы страны. Это лучше выяснять заранее. Алексей Гуреев бизнесмен

В поддерживающих UnionPay терминалах оплата доступна без комиссии. Проблем с российскими картами обычно не возникает. «У меня в Китае ни разу их не было», — заметил собеседник 360.ru. К минусам российских карт UnionPay Гуреев отнес невозможность привязать их к WeChat и Alipay.

Фото: Unsplash

Еще один вариант — оформить карту иностранного банка (например, Таджикистана или Киргизии). Подобных предложений на рынке много, обойдется такая услуга в пределах 15-30 тысяч рублей. Пополнить ее можно с карты «Мир» переводом. «Плюсы — меньше шансов внезапной блокировки банка и сбоев при оплате в Европе. Минусы — комиссии за переводы, снятие наличных, покупки в магазинах», — пояснил Гуреев.

Фото: РИА «Новости»

Если российский пластик UnionPay в юанях, то по приезде в Китай можно снять наличные и через местных жителей переводить на счет WeChat. Здесь нужно помнить об ограничениях на сумму перевода за один раз.

Лучше договариваться с деловыми партнерами — они с готовностью идут навстречу, или с гидом, если едете группой. Алексей Гуреев

В пример собеседник 360.ru привел остров Хайнань: там в каждой гостинице, куда привозят туристов из России, есть русскоговорящие гиды, которые также готовы будут помочь потратить деньги с комфортом. «Я договаривался с персоналом гостиниц, торговцами в небольших частных магазинах, у которых покупал вещи или чай на суммы от 300 юаней. Не стоит кидаться к первому попавшемуся китайцу с наличкой — не пугайте людей зря», — посоветовал он.

Фото: Mateusz Slodkowski / Global Look Press

Что такое WeChat и зачем он нужен WeChat — мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений. Внутри нее возможно проведение денежных транзакций, внутренняя платежная система называется WeChat Pay. Через нее, напомнил Гуреев, есть возможность расплатиться в любом месте в Китае. В WeChat есть русский и английский языки, для доступа к платежам и переводам нужно пройти проверку (предоставить фото заграничного паспорта, телефон, снимок лица).

Можно привязать к российскому номеру телефона. Тогда код верификации будет приходить в СМС или через WhatsApp — он будет работать в Китае без VPN, если пользоваться роумингом. Алексей Гуреев

В WeChat, добавил он, встроены сотни мини-приложений — от торговцев кофе и кафе до б/у товаров и брендовых моллов. «Заказ такси DiDi через WeChat — один из самых удобных способов перемещения. К примеру, такси из аэропорта по счетчику обойдется в 200-400 юаней. Та же поездка с WeChat будет стоить не больше 100, максимум 120 в тарифе эконом», — пояснил бизнесмен.

Фото: Unsplash

Единственное, придется найти стоянку для интернет-такси. Отыскать просто — они обозначены специальными знаками, а все названия в аэропортах и на вокзалах дублируют на английском.

Платить в Китае удобнее всего через WeChat и Alipay. Многие маленькие магазины даже наличку не принимают — я сталкивался в аэропортах с такой проблемой, когда хотел купить воду или снеки. Алексей Гуреев

Для туристов, по его словам, актуальнее может быть WeChat: не во всех культурных объектах можно заплатить Alipay. «Для посещения музеев, мемориальных комплексов и крупных достопримечательностей, например телебашни Гуанчжоу, обязательно иметь с собой паспорт или цифровой цветной скан на телефоне», — предупредил Гуреев. Отели и авиабилеты на местные авиалинии он посоветовал заказывать на Trip.com — там можно расплатиться картой «Мир» в рублях. Заказ билетов через WeChat может быть дешевле, но потребует знания китайского или наличия экранного переводчика.