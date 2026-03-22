Праздник с легкой нотой грусти. Как в Японии отмечают цветение сакуры

Праздники

Путешествия

Туризм

Япония

Цветы

Красота

В Японии стартовало если не главное, то самое известное событие года — цветение сакуры. Страну уже наводнили толпы иностранцев, мечтающих полюбоваться нежными розовыми цветами и проникнуться самобытной культурой.

Как определяют начало сезона Любование сакурой имеет древние корни и упоминается в литературе как минимум с 712 года. Цветение вызывает у японцев не только радость, но и легкое чувство грусти из-за напоминания о быстротечности красоты. Сезон ханами (любования цветами) начался в этом году раньше обычного. В Токио официально объявляют старт цветения, когда распускается сакура на специальном контрольном дереве в синтоистском храме Ясукуни. Если есть пять цветков — сезон открыт. К наблюдению за бутонами японцы относятся очень серьезно: с начала марта все вишневые рощи инспектируют эксперты метеорологического управления. В 2026 году контрольное дерево в Ясукуни зацвело с опережением графика на пять дней. В этот четверг специалисты подсчитали, что на нем распустился уже 61 цветок.

Фото: IMAGO/Mika Volkmann / www.globallookpress.com

Когда лучше ехать Активнее всего сакура расцветает в апреле. Именно в эти дни страну наводняют иностранцы и местные жители, которые устраивают под деревьями традиционные пикники вместе с родственниками. На свежий воздух выходят даже офисные сотрудники. Служащие разных фирм отправляются в парк и проводят время в окружении начальника и сослуживцев, распивая сакэ и слушая музыку под прекрасными цветами. Россиянам следует помнить, что при поездке в Японию весной стоит учесть не только график цветения вишни, но другие факторы. Например, «Золотую неделю» — период, когда по стране массово путешествуют сами японцы. Представитель японской туристической компании Сергей Обращев в беседе с РИА «Новости» объяснил, что в майские праздники лучше воздержаться от поездки в страну восходящего солнца. Некоторые путешественники хотят избежать пика весеннего сезона, но в итоге оказываются в затруднительном положении. Вместо любования сакурой им приходится постоянно видеть переполненный транспорт, огромные ценники на гостиницы и закрытые на праздники музеи.

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO / www.globallookpress.com

«Возможно, иностранных туристов к концу апреля-началу мая становится и меньше, но именно на это время приходится один из самых активных туристических периодов в самой Японии. Это так называемая „Золотая неделя“, которая начинается с конца апреля и заканчивается как раз в начале мая», — уточнил Обращев. Во время «Золотой недели» японцы, у которых практически нет долгих праздников, начинают массово путешествовать по стране. В этом году этот период официально завершатся 6 мая. Чтобы избежать пика сезона, можно прилететь в Японию в марте. До официального открытия сезона распускается сорт сакуры, отличающийся более ярким розовым цветом, однако туристам стоит учесть, что найти усыпанные лепестками рощи в это время будет гораздо сложнее, чем в апреле. Также нужно иметь в виду, что в марте погода в Японии достаточно прохладная, а в районах рядом с горой Фудзи еще лежит снег.