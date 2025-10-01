Гид путешественника по Евросоюзу — 2025. Куда россияне все еще могут попасть?
Визовый агент Абасов рассказал, где в 2025 году россиянам не дадут визу в Европу
В 2025 году путешествие по странам Европы и мира для россиян все еще затруднительно. Не везде их пустят без вопросов, а кое-куда даже не дадут визу. Как преодолеть границы без эксцессов и где русскоговорящим в Евросоюзе все еще рады — в материале 360.ru.
Какие страны Европы не выдают визы россиянам
На прошлой неделе Италия запретила въезд россиянам в семь европейских стран. Причина — хитрость наших путешественников, которые проезжали через Италию, чтобы посетить другие страны Евросоюза.
Ранее Рим активно выдавал визы россиянам, если в их документах не было ошибок, — практически без отказов. Это создало для наших сограждан некую лазейку, которой многие начали пользоваться.
Так, была распространена схема, когда туристы садились на поезда и отправлялись через Австрию в Чехию, которая в последнее время практически не выдавала визы гражданам России, или в Польшу.
«Получается, что путешественники обманывали и ту страну, которая дала визу, и ту, которая не дала. Вероятно, Чехия, Польша и другие обратились в Евросоюз, желая противодействовать такой практике, и потому Италия ввела специальную пометку», — рассказал 360.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Несмотря на общее ужесточение политики, более 60% европейских стран продолжают рассматривать заявления на получение виз от россиян, хотя и с определенными ограничениями, сообщил 360.ru эксперт Российского союза туриндустрии, генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов.
Кроме того, обмануть систему станет сложнее. С октября 2025 года на территории Евросоюза ввели систему контроля въезда и выезда, которая будет интегрирована с SIS.
«Это означает, что при пересечении границы сотрудники пограничной службы получат полную информацию о путешественнике и его планах. При проверке могут запросить билеты, подтверждение цели визита и даже информацию из мобильного телефона», — пояснил собеседник 360.ru.
Наиболее принципиальную позицию заняли страны Балтии, Польша, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Чехия и Швеция, которые сильно ограничили выдачу виз. Однако даже в этих странах сохраняется возможность их получения при наличии близких родственников с законным статусом проживания.
В какие страны Европы сложнее всего получить визу
В 2025 году Дания и Исландия полностью прекратили выдачу любых типов виз российским гражданам.
В какие страны Европы можно долететь прямым рейсом из России
Важно учитывать, что отсутствие прямого авиасообщения с большинством европейских стран заметно усложняет планирование поездки. Путешественникам приходится использовать транзитные маршруты через Турцию, Армению и Азербайджан.
Однако до сих пор есть страны Европы, куда все же можно улететь прямым рейсом при наличии визы — это Сербия и Турция.
В первой у россиянина потребуют шенгенскую визу и действующий загранпаспорт. Тогда срок пребывания составит до 90 дней в течение полугода. Без шенгена въезд возможен, но короче — только 30. В Турции попросят один из перечисленных документов.
В какие страны Европы могут не пустить
Россиянам могут отказать во въезде или приостановить выдачу виз в:
- Латвии;
- Литве;
- Эстонии;
- Финляндии;
- Польше;
- Чехии;
- Словакии.
Важно, что нашим согражданам могут отказать в пересечении границы, если они въехали через пограничные пункты этих закрытых стран. Ограничение распространено даже на государства, которые выдают визы.
Из каких стран Европы могут депортировать
Если кратко — из любой по всему миру. В этом вопросе важно отличать понятие «депортация» как принудительная высылка лица без гражданства из страны и отказ во въезде с туристической и другой целью.
Гражданина могут депортировать на следующих основаниях:
- Утрата законных оснований для пребывания на территории государства;
- Истечение срока действия визы;
- Сокращение срока временного проживания;
- Утрата статуса беженца;
- Нарушение местных законов;
- Въезд в страну по поддельным документам;
- Нелегальная попытка пересечь границу и другие.
Набор причин отличается в зависимости от государства. От депортаций защищены только сотрудники дипломатических ведомств и консульств.
Запрет въезда в европейскую и любую другую страну возможен по следующим причинам:
- Предоставление ложной информации;
- Недостаточная финансовая обеспеченность;
- Нарушение визового режима;
- Прошлые депортации;
- Судимости;
- Подозрение в намерении остаться в Европе нелегально.
Как получить визу в Европе в 2025 году
На фоне общего тренда на ограничение визового режима ряд государств продолжает демонстрировать лояльность к российским туристам. Среди них:
- Италия;
- Испания;
- Франция;
- Греция;
- Швейцария;
- Словения;
- Словакия;
- Австрия;
- Германия;
- Болгария;
- Румыния;
- Мальта;
- Люксембург;
- Венгрия;
- Хорватия;
- Португалия.
«Несмотря на рассмотрение, процесс стал более длительным и требовательным к пакету документов», — сообщил Абасов.
Среди самых лояльных остаются Испания, Франция, Италия и Греция. Процедура получения шенгенской визы прежняя, однако могут увеличиться сроки и ужесточиться требования к документам. Какие шаги следует предпринять:
- Выбрать страну;
- Найти на сайте визового центра точный список документов для получения визы;
- Собрать его. Обычно он включает заполненную анкету, загранпаспорт, действующий не менее трех месяцев после окончания поездки и имеющий как минимум две пустые страницы, фотографии, справку с места учебы или работы, медстраховку, брони билетов и отелей. Пакет документов может отличаться в зависимости от пункта прибытия;
- Записаться на подачу документов через аккредитованный визовый центр или консульский отдел;
- Подать документы и сдать биометрию;
- Оплатить сборы;
- Ожидать решения. На рассмотрение заявление обычно дают 45 дней, но оно может затянуться. По этой причине подавать документы рекомендуют заранее.
В какие страны Европы не нужна виза
Существует ряд европейских стран, куда россиянам можно въехать без визы:
- Белоруссия — до 90 дней с внутренним паспортом;
- Босния и Герцеговина — до 30 дней;
- Молдавия — до 90 дней;
- Сербия — до 30 дней;
- Черногория — до 30 дней.
Куда полететь отдыхать в Европу
Отправиться с европейскую страну с туристической целью в 2025 году непросто, однако с должной подготовкой и эта задача выполнима.
Россия все еще связана с аэропортами стран, у которых есть доступ к Шенгенской зоне, поэтому при наличии визы полететь туда с пересадкой возможно, например в Польшу или Латвию. Кроме того, из городов России остаются открытыми границы через Белград, Ереван, Стамбул и Дубай.
Также россияне могут въехать в Норвегию на личном автомобиле.
Советы путешественникам по Европе
Планируя поездку, рекомендуется начинать оформление визы минимум за три месяца до предполагаемой даты путешествия, отметил Абасов.
«Стоит учитывать, что длительные визы сейчас скорее исключение. В то же время необходимо строго соблюдать правила использования полученной визы и помнить, что даже при ее наличии могут отказать во въезде при подозрении в нарушении миграционного законодательства», — пояснил эксперт.