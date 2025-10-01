Сегодня 19:15 Гид путешественника по Евросоюзу — 2025. Куда россияне все еще могут попасть? Визовый агент Абасов рассказал, где в 2025 году россиянам не дадут визу в Европу 0 0 0 Фото: Alicia Windzio/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

В 2025 году путешествие по странам Европы и мира для россиян все еще затруднительно. Не везде их пустят без вопросов, а кое-куда даже не дадут визу. Как преодолеть границы без эксцессов и где русскоговорящим в Евросоюзе все еще рады — в материале 360.ru.

Какие страны Европы не выдают визы россиянам На прошлой неделе Италия запретила въезд россиянам в семь европейских стран. Причина — хитрость наших путешественников, которые проезжали через Италию, чтобы посетить другие страны Евросоюза. Ранее Рим активно выдавал визы россиянам, если в их документах не было ошибок, — практически без отказов. Это создало для наших сограждан некую лазейку, которой многие начали пользоваться. Так, была распространена схема, когда туристы садились на поезда и отправлялись через Австрию в Чехию, которая в последнее время практически не выдавала визы гражданам России, или в Польшу. «Получается, что путешественники обманывали и ту страну, которая дала визу, и ту, которая не дала. Вероятно, Чехия, Польша и другие обратились в Евросоюз, желая противодействовать такой практике, и потому Италия ввела специальную пометку», — рассказал 360.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Несмотря на общее ужесточение политики, более 60% европейских стран продолжают рассматривать заявления на получение виз от россиян, хотя и с определенными ограничениями, сообщил 360.ru эксперт Российского союза туриндустрии, генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов. Кроме того, обмануть систему станет сложнее. С октября 2025 года на территории Евросоюза ввели систему контроля въезда и выезда, которая будет интегрирована с SIS. «Это означает, что при пересечении границы сотрудники пограничной службы получат полную информацию о путешественнике и его планах. При проверке могут запросить билеты, подтверждение цели визита и даже информацию из мобильного телефона», — пояснил собеседник 360.ru. Наиболее принципиальную позицию заняли страны Балтии, Польша, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Чехия и Швеция, которые сильно ограничили выдачу виз. Однако даже в этих странах сохраняется возможность их получения при наличии близких родственников с законным статусом проживания.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

В какие страны Европы сложнее всего получить визу В 2025 году Дания и Исландия полностью прекратили выдачу любых типов виз российским гражданам. В какие страны Европы можно долететь прямым рейсом из России Важно учитывать, что отсутствие прямого авиасообщения с большинством европейских стран заметно усложняет планирование поездки. Путешественникам приходится использовать транзитные маршруты через Турцию, Армению и Азербайджан. Однако до сих пор есть страны Европы, куда все же можно улететь прямым рейсом при наличии визы — это Сербия и Турция. В первой у россиянина потребуют шенгенскую визу и действующий загранпаспорт. Тогда срок пребывания составит до 90 дней в течение полугода. Без шенгена въезд возможен, но короче — только 30. В Турции попросят один из перечисленных документов.

Фото: Edgar Breshchanov/ город в Турции Стамбул / www.globallookpress.com

В какие страны Европы могут не пустить Россиянам могут отказать во въезде или приостановить выдачу виз в: Латвии;

Литве;

Эстонии;

Финляндии;

Польше;

Чехии;

Словакии. Важно, что нашим согражданам могут отказать в пересечении границы, если они въехали через пограничные пункты этих закрытых стран. Ограничение распространено даже на государства, которые выдают визы.

Фото: Jaap Arriens/XinHua/ Польша / www.globallookpress.com

Из каких стран Европы могут депортировать Если кратко — из любой по всему миру. В этом вопросе важно отличать понятие «депортация» как принудительная высылка лица без гражданства из страны и отказ во въезде с туристической и другой целью. Гражданина могут депортировать на следующих основаниях: Утрата законных оснований для пребывания на территории государства;

Истечение срока действия визы;

Сокращение срока временного проживания;

Утрата статуса беженца;

Нарушение местных законов;

Въезд в страну по поддельным документам;

Нелегальная попытка пересечь границу и другие. Набор причин отличается в зависимости от государства. От депортаций защищены только сотрудники дипломатических ведомств и консульств. Запрет въезда в европейскую и любую другую страну возможен по следующим причинам: Предоставление ложной информации;

Недостаточная финансовая обеспеченность;

Нарушение визового режима;

Прошлые депортации;

Судимости;

Подозрение в намерении остаться в Европе нелегально.

Фото: IMAGO/Arnulf Hettrich / www.globallookpress.com

Как получить визу в Европе в 2025 году На фоне общего тренда на ограничение визового режима ряд государств продолжает демонстрировать лояльность к российским туристам. Среди них: Италия;

Испания;

Франция;

Греция;

Швейцария;

Словения;

Словакия;

Австрия;

Германия;

Болгария;

Румыния;

Мальта;

Люксембург;

Венгрия;

Хорватия;

Португалия. «Несмотря на рассмотрение, процесс стал более длительным и требовательным к пакету документов», — сообщил Абасов.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Среди самых лояльных остаются Испания, Франция, Италия и Греция. Процедура получения шенгенской визы прежняя, однако могут увеличиться сроки и ужесточиться требования к документам. Какие шаги следует предпринять: Выбрать страну; Найти на сайте визового центра точный список документов для получения визы; Собрать его. Обычно он включает заполненную анкету, загранпаспорт, действующий не менее трех месяцев после окончания поездки и имеющий как минимум две пустые страницы, фотографии, справку с места учебы или работы, медстраховку, брони билетов и отелей. Пакет документов может отличаться в зависимости от пункта прибытия; Записаться на подачу документов через аккредитованный визовый центр или консульский отдел; Подать документы и сдать биометрию; Оплатить сборы; Ожидать решения. На рассмотрение заявление обычно дают 45 дней, но оно может затянуться. По этой причине подавать документы рекомендуют заранее.

Фото: Antonio Sempere/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В какие страны Европы не нужна виза Существует ряд европейских стран, куда россиянам можно въехать без визы: Белоруссия — до 90 дней с внутренним паспортом;

Босния и Герцеговина — до 30 дней;

Молдавия — до 90 дней;

Сербия — до 30 дней;

Черногория — до 30 дней. Куда полететь отдыхать в Европу Отправиться с европейскую страну с туристической целью в 2025 году непросто, однако с должной подготовкой и эта задача выполнима. Россия все еще связана с аэропортами стран, у которых есть доступ к Шенгенской зоне, поэтому при наличии визы полететь туда с пересадкой возможно, например в Польшу или Латвию. Кроме того, из городов России остаются открытыми границы через Белград, Ереван, Стамбул и Дубай. Также россияне могут въехать в Норвегию на личном автомобиле.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Советы путешественникам по Европе Планируя поездку, рекомендуется начинать оформление визы минимум за три месяца до предполагаемой даты путешествия, отметил Абасов. «Стоит учитывать, что длительные визы сейчас скорее исключение. В то же время необходимо строго соблюдать правила использования полученной визы и помнить, что даже при ее наличии могут отказать во въезде при подозрении в нарушении миграционного законодательства», — пояснил эксперт.