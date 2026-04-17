Денег не жалко: названы самые романтичные места для путешествия
РСТ: россияне ждут от романтического путешествия высшего класса обслуживания
Медовый месяц, годовщина свадьбы, значимое для пары памятное событие, желание побыть вдвоем в необычной обстановке — все это нередко становится поводом для особых путешествий. 360.ru составил подборку самых привлекательных мест для влюбленных в России и за рубежом.
Романтические путешествия по России
Такие клиенты уделяют большое внимание инфраструктуре, сервису и достопримечательностям. Выбираются люксовые или особые дизайнерские номера, в 90% случаев — в пятизвездочных отелях с большим количеством ресторанов.
«Город должен быть фотогеничным с массой ярких эффектных мест, чтобы не стыдно было разместить в соцсетях снимки на их фоне», — рассказал член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.
В России среди пар самым высоким спросом пользуются Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Но встроиться в этот топ пытаются и другие регионы: так, на Алтае, где находится горнолыжный курорт Манжерок, уже открыли 10 пятизвездочных отелей.
Куда поехать отдыхать вдвоем за границы
Назвать самый популярный зарубежный курорт для романтиков весьма непросто. Многое зависит от темперамента отдельно взятой пары.
Любителям экстрима исполнительный директор компании Corona Travel Егор Новоселов предложил Индонезию. Среди достопримечательностей — вулкан Бромо в национальном парке Бромо-Тенгер-Семеру, с которого открывается ландшафт, похожий на марсианский.
Тем, кому интересны другие культуры, подойдут Китай или Япония. Желающим расслабиться и ни о чем не думать — Сейшелы или Мальдивы.
«Это классика, там даже пальцем шевелить не нужно, но можно в полной изоляции от мира жить в вилле у воды и принимать спа-процедуры на пляже», — заявил Новоселов.
Кроме того, новобрачные все чаще предпочитают Африку. Церемонии просят организовать прямо в природных локациях — саванне, заповедниках, рядом с водопадом Виктория. Это один из самых дорогих и статусных форматов. Комбинированный маршрут с сафари и люксовым отдыхом обойдется в несколько миллионов рублей.
«В целом свадебное путешествие перестало быть просто поездкой „на море“ — это сегодня полноценный индивидуальный проект», — подытожил основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепелкин.
В Российском союзе туриндустрии также перечислили самые популярные маршруты для отдыха с детьми.