Курорты борются за таких туристов. Куда поехать отдохнуть с детьми

РСТ: семьи с детьми обеспечивают до 70% спроса на организованный отдых

Семьи с детьми составляют до 70% в организованном туризме, а по самым массовым направлениям — и до 90%. Курорты борются за таких туристов, поскольку они чаще всего консервативны и любят возвращаться. 360.ru составил подборку мест, куда можно поехать на летние каникулы.

«Такие семьи стараются выбирать объекты размещения с развитой инфраструктурой, где каждый может найти что-то интересное для себя — например, анимацию для детей, оздоровительные процедуры и спа для взрослых», — рассказала коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах.

Из ближнего зарубежья также стоит отметить растущий спрос на Белоруссию. Туда ездят как на экскурсии, так и в санатории. При этом все чаще в такие туры выбираются сразу тремя поколениями — иначе говоря, с бабушками и дедушками.

Критериев выбора у семейных туристов достаточно много. Они хотят прямые перелеты и минимум визовых процедур. В 90% случаев такие отдыхающие выбирают отели, работающие по системе all inclusive. Неудивительно, что в топе по популярности Турция, Египет и ОАЭ у жителей европейской части России и Таиланд, Вьетнам и Хайнань у сибиряков и жителей Дальнего Востока.

Отдых в России

Выбор есть и у тех, кто по разным причинам предпочитает отдых в России. В топе спроса курортные направления — Крым и Краснодарский край. До 70% туров на пляжи приходится на семьи с детьми.

«У нас в прошлом году продажи Крыма выросли на 36%, в этом — на 15%, Анапы — на 56%», — рассказала директор по продукту «Мультитура» Евгения Кизей.

По ее словам, до 80% отдыхающих семей предпочитают all inclusive или полный пансион. Среди ключевых требований к месту проживания — разнообразие меню и наличие анимации для детей в течение дня.

«В сегменте экскурсионного отдыха устойчиво лидируют Москва и Санкт-Петербург, круглогодично предлагая широкий выбор интерактивных форматов для детей», — добавила руководитель по связям с общественностью Fun&Sun Ольга Ланская.

С традиционными регионами стараются соперничать Байкал, Алтай и Карелия, но пока они способны принять лишь ограниченное количество туристов из-за транспортных особенностей. Поэтому их предпочитают отдыхающие, ориентированные на уникальные впечатления, или жители соседних регионов.

Набирают популярность также Казань и Северный Кавказ, особенно Кавминводы и Дагестан. Есть запрос и на общение детей с животными, благодаря чему популярностью пользуются мини-зоопарки и экскурсии на агрофермы.

Булах отмечает, что детей все чаще стали брать с собой в приключенческие туры. Обычно интерес к таким поездкам начинается с семи лет.