11 марта 2025 16:49 Аренда квартир на майские праздники выросла на 18%. Как можно сэкономить? Риелтор Бендриков: для короткой аренды нужны простые квартиры со свежим ремонтом 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com Путешествия

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Средняя стоимость посуточной аренды квартир на майские праздники в России и популярных у туристов городах Белоруссии выросла на 18% по сравнению с показателями прошлого года и составила 5,41 тысячи рублей. О том, как сэкономить во время майских путешествий и на что обратить внимание при съеме жилья, рассказал 360.ru эксперт по недвижимости и риелтор Олег Бердников.

Где отдыхают на майские: популярные направления

О росте цен на краткосрочную аренду квартир сообщило РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-сервис бронирования жилья «Суточно.ру». По данным специалистов, на майские праздники россияне бронируют квартиры на четыре дня. Поэтому средняя стоимость аренды составляет 21,64 тысячи рублей.

Лидерами по количеству туристов на время длинных весенних выходных стали Санкт-Петербург, Казань и Минск.

Фото: РИА «Новости»

Также в десятку вошли Москва, Калининград, Сочи, Кисловодск, Нижний Новгород, а также города-герои Волгоград и Брест, где количество туристов увеличивается 9 мая. Самые высокие цены оказались в городах Белоруссии. За квартиру в Минске придется отдать 8,2 тысяч рублей за сутки. В Бресте средняя цена составит 7,79 тысячи рублей. Лидерами среди российских городов оказались Волгоград (6,61 тысячи рублей за сутки), Нижний Новгород (6,35 тысячи рублей) и Казань (6,22 тысячи рублей). Посуточная аренда квартиры в Москве и Санкт-Петербурге составила 5,75 и 5,56 тысячи рублей соответственно. Самые бюджетная недвижимость для туристов находится в Калининграде, где на сутки можно снять квартиру за 4,13 тысячи рублей.

Почему дорожает аренда жилья?

Краткосрочная аренда жилья на время праздников увеличивается каждый год. Владельцы недвижимости видят большой наплыв приезжих и стараются на этом заработать. Об этом 360.ru рассказал эксперт по недвижимости и риелтор Олег Бендриков.

«Большинство людей в последние годы не могут выехать никуда — проблемы с получением виз как были, так и остались. Поэтому люди переориентировались на отдых внутри страны, едут в крупные города, где есть что посмотреть», — пояснил он.

Фото: РИА «Новости»

Риелтор отметил, что квартир достаточного много и на каждый ценовой сегмент есть свой арендатор.

Кому-то достаточно просто переночевать, принять душ и позавтракать, другому нужны джакузи и прекрасный вид из окна. Запросы у всех разные, но спросом пользуются все варианты. Олег Бендриков Эксперт по недвижимости и риелтор

В качестве примера он привел разбивку цен на кратковременную аренду жилья в Москве. В отдаленных районах посуточная стоимость помещения в многофункциональных жилых комплексах начинается от пяти тысяч рублей. За сутки в квартире небоскреба в Москва-Сити с панорамным видом нужно заплатить от 70 тысяч рублей.

Как сэкономить на аренде жилья на короткий срок

Для того чтобы не потратить слишком много денег на квартиру в чужом городе, нужно рассматривать самые простые варианты, но важно обратить внимание на свежий ремонт, чтобы не столкнуться с поломкой крана во время отдыха, посоветовал риелтор. «Не стоит смотреть „бабушкины квартиры“, потому что там можно столкнуться с неприятными неожиданностями в виде тараканов. Приличный и экономный вариант предусматривает хороший ремонт, простой кухонный гарнитур, чистую ванную и комнату с минимально необходимым набором мебели», — пояснил собеседник 360.ru

Фото: РИА «Новости»

Важно учитывать индивидуальные потребности, продолжил он. Потому что иногда туристы просто запираются в съемных квартирах и отдыхают там все праздники, другим же интересно походить посмотреть город, а жилье они рассматривают только в качестве места для ночевки. Поэтому простые квартиры со свежим ремонтом помогут сэкономить деньги и не испортят праздник неожиданной поломкой, заключил специалист.