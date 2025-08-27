Сегодня 04:47 Злой рок пика Победы. Как Ишутин и Наговицина застряли в одном месте с разницей в 10 лет 0 0 0 Фото: Robert Seitz/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Происшествия

История о попавшей в ловушку на пике Победы российской альпинистке Наталье Наговициной продолжает обрастать новыми подробностями. Выяснилось, что в нескольких метрах от нее находится тело спортсмена Михаила Ишутина. Северодвинский альпинист погиб ровно 10 лет назад при схожих обстоятельствах. Все, что известно о покорителе высот и его гибели — в материале 360.ru.

Биография Михаила Ишутина Ишутин родился 3 января 1957 года в Брянской области. Окончил университет физкультуры имени Лесгафта в Санкт-Петербурге. Служил на Северном флоте, а потом остался в Северодвинске, работал на Севмаше. Он полюбил горы в 1978 году, когда отправился на скалы с группой знакомых альпинистов. Потом начал заниматься этим на профессиональной основе. Был тренером высшей категории по скалолазанию, мастером спорта России по альпинизму. Основал в Северодвинске детскую секцию скалолазания и ледолазания.

Фото: РИА «Новости»

Ишутин дважды был чемпионом России, являлся президентом Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания Архангельской области. В составе российской экспедиции в 1996 году взошел на вторую по высоте горную вершину мира К-2 (8611 метров), или Чогори. Спустя два года покорил Эверест. Дважды поднимался на пик Победы. Всего совершил более 400 восхождений. Ишутин имел почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Был обладателем звания «Снежный барс» — титул в альпинизме, присуждаемый покорителям высочайших вершин в СССР.

Третья и последняя экспедиция Ишутина на пик Победы В августе 2015 года группа российских альпинистов организовала восхождение на пик Победы — самую высокую точку в Тянь-Шане. Они приурочили это событие к 70-летию окончания Великой Победы. Восхождение на этот семитысячник должно было стать третьим для Ишутина. Известному спортсмену на тот момент было 58 лет. Общий сбор стартовал 10 июля. После 10-дневной акклиматизации спортсмены должны были подняться на пик Победы. Ишутин выбрал траверс Неру — Победа, но из-за непогоды пошел классическим путем.

Фото: РИА «Новости»

Как рассказал председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко в беседе с интернет-порталом Risk.ru, команда Ишутина вышла позже на два дня из-за снега. Группе Яковенко пришлось много тропить на маршруте. Они тогда тесно сотрудничали с украинскими альпинистами. Группа провела 10 дней при снегопаде и пурге, ветер достигал 100 километров в час.

На пятый день вылезли на Важу Пшевеллу, спустились в мульду, вырыли пещеру. Украинцы вырыли пещеру рядом с нами, потом подошел Ишутин со своими и тоже вырыли пещеру. Такие у нас получились три дырки на высоте почти семи тысяч метров, мы их соединили окошечками, через которые передавали друг другу продукты и общались. Александр Яковенко Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России

Только спустя день они начали восхождение на пик Победы. Вышли в три часа ночи и успешно поднялись на вершину к полудню. Сфотографировались и отправились вниз. На спуске он встретил Ишутина, которому до вершины оставалось 200 метров. Яковенко предложил ему вернуться, засчитав ее. Тот отказался. Ишутин тогда чувствовал себя нормально. После спуска к «Обелиску» Яковенко передали, что Ишутину стало плохо. К нему побежали два человека из его группы. Через 20 минут сообщили по рации, что Ишутину пытались провести реанимацию, но безуспешно.

Буквально за какие-то 15 минут Миша ушел: глаза остекленели, тело одеревенело — все произошло очень быстро. Его завернули, и он остался лежать там. Александр Яковенко Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России

Яковенко объяснил, что при попытке спустить тело Ишутина они могли еще «парочку человек там положить». На них надвигался ураган, люди коченели от холода. К пещерам альпинисты спустились только к 22:00, в темноте.

Фото: РИА «Новости»

Позднее племянница Ишутина Ирина рассказала KP.RU, что при спуске дядя был замыкающим в связке. До этого он на здоровье не жаловался, а тут у него заболела правая нога и он присел на камень. Ветром сорвало с его руки перчатку, а когда спортсмены ее поймали, то увидели, что Ишутин уже лежал на земле. Пульс не прощупывался.

Мишу завернули в покрывало, положили в снежную мульду (небольшое углубление в леднике). Спустить вниз возможности не было однозначно — разыгрался сильный ураган, видимости никакой, команда с трудом нашла путь в базовый лагерь. Этот подъем всем спортсменам дался тяжело. У одного начался отек легких, у другого — серьезное обморожение. Рисковать живыми просто мы не имели права. Николай Захаров Старший тренер сборной Красноярского края по альпинизму

Позже на официальном сайте Федерации альпинизма России сообщили, что причиной смерти Ишутина стала остановка сердца. Тело альпиниста за эти годы не раз пытались эвакуировать, но безуспешно. Ишутин вот уже 10 лет покоится в горах рядом с тем местом, в котором в 2025 году оказалась альпинистка Наговицына.