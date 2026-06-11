Жизнь на высоте. Зачем житель Приморья рискует собой на опорах ЛЭП
Приморского покорителя ЛЭП заблокировали после громких ночных видео
Житель поселка Волчанец Приморского края Артем давно стал местной знаменитостью. В свободное от работы время он забирается на высоковольтные опоры линий электропередачи, снимает видео на головокружительной высоте и публикует их в интернете. Одни считают его смельчаком, другие — безрассудным экстремалом. Сам Артем в беседе с 360.ru уверяет, что для него это не погоня за лайками и не способ прославиться, а образ жизни.
По словам мужчины, любовь к высоте появилась еще в детстве. Он признается, что всегда искал для себя сложные испытания и со временем обычные деревья или возвышенности перестали казаться интересными.
«Это мой вид спорта, можно так сказать. Я просто хотел быть индивидуальным. Делать то, что не смогут повторить все», — рассказал Артем в беседе с 360.ru.
Опасное хобби и внимание полиции
Недавно очередное видео экстремала вновь привлекло внимание правоохранительных органов. По словам мужчины, после публикации роликов сотрудники полиции пытались выйти с ним на связь.
Сам Артем утверждает, что испугался возможных последствий и решил скрыться. Он также рассказал, что в прошлом уже сталкивался с серьезными проблемами после своих опасных подъемов.
«В конечном итоге я убежал, потому что они меня закроют опять в психбольницу на принудительные лечения», — отметил Артем.
При этом мужчина не скрывает, что прекрасно понимает риски. Многие опоры, на которые он поднимается, находятся под напряжением в 10 тысяч вольт.
«Я это знаю, но, наверное, у меня нет инстинкта самосохранения. Либо я просто не боюсь», — признался собеседник.
Травмы были, но останавливаться не собирается
За годы своего необычного увлечения Артем не раз получал травмы. По его словам, после падений и неудачных подъемов ему приходилось неделями восстанавливаться дома.
«Были жесткие травмы. Приходилось отлеживаться неделями. Но ничего себе не ломал. Были внутренние кровоизлияния», — рассказал он.
Несмотря на это, отказываться от опасного хобби мужчина не собирается. Более того, он утверждает, что зрители видели лишь малую часть того, на что он способен.
«Это я еще не рискую. Вы еще не знаете, как можно рисковать», — заявил Артем.
Жители не одобряют
По словам приморца, местные жители относятся к его увлечению в основном негативно. Именно после их обращений к нему нередко приезжают сотрудники полиции или врачи.
После двух эфиров в Instagram*, на одном из которых он заглядывал в окна спящих на базе отдыха людей, его страницу заблокировали. Заблокировали его из-за нарушений политики организации или по жалобе кого-то из подписчиков, неизвестно.
Теперь мужчина старается избегать лишнего внимания и все чаще выбирается на свои маршруты ночью или в безлюдных местах.
Артем признается, что вырос в детском доме и привык рассчитывать только на себя. Сейчас он продолжает работать разнорабочим, а свободное время по-прежнему посвящает покорению высот.
При этом мужчина подчеркивает, что не призывает никого повторять его поступки.
«Я наоборот говорю: не повторяйте таких ошибок», — отметил он.
Несмотря на критику окружающих и постоянные предупреждения об опасности, житель Приморья продолжает считать подъемы на высоту не экстремальным развлечением, а неотъемлемой частью собственной жизни.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.