Жизнь на высоте. Зачем житель Приморья рискует собой на опорах ЛЭП

Житель поселка Волчанец Приморского края Артем давно стал местной знаменитостью. В свободное от работы время он забирается на высоковольтные опоры линий электропередачи, снимает видео на головокружительной высоте и публикует их в интернете. Одни считают его смельчаком, другие — безрассудным экстремалом. Сам Артем в беседе с 360.ru уверяет, что для него это не погоня за лайками и не способ прославиться, а образ жизни.

По словам мужчины, любовь к высоте появилась еще в детстве. Он признается, что всегда искал для себя сложные испытания и со временем обычные деревья или возвышенности перестали казаться интересными.

«Это мой вид спорта, можно так сказать. Я просто хотел быть индивидуальным. Делать то, что не смогут повторить все», — рассказал Артем в беседе с 360.ru.

Опасное хобби и внимание полиции

Недавно очередное видео экстремала вновь привлекло внимание правоохранительных органов. По словам мужчины, после публикации роликов сотрудники полиции пытались выйти с ним на связь.

Сам Артем утверждает, что испугался возможных последствий и решил скрыться. Он также рассказал, что в прошлом уже сталкивался с серьезными проблемами после своих опасных подъемов.

«В конечном итоге я убежал, потому что они меня закроют опять в психбольницу на принудительные лечения», — отметил Артем.

При этом мужчина не скрывает, что прекрасно понимает риски. Многие опоры, на которые он поднимается, находятся под напряжением в 10 тысяч вольт.

«Я это знаю, но, наверное, у меня нет инстинкта самосохранения. Либо я просто не боюсь», — признался собеседник.