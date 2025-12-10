Сегодня 13:10 Живодер напоил кислотой лошадей в Волжском: найти преступника может помочь одна зацепка Неизвестный проник в конюшню и влил в рот кислоту лошадям в Волжском 0 0 0 Эксклюзив

Вопиющий случай в городе Волжском Волгоградской области шокировал местных жителей и зоозащитников. Неизвестный мужчина ночью проник в конюшню и влил лошадям кислоту в рот. В результате пострадали пять животных, один конь сейчас в критическом состоянии. Подробности — в материале 360.ru.

«Обварило весь язык, рот и нижнюю губу» Трагедия произошла в конном клубе «У озера» в ночь на 6 декабря. Одна из его владелиц Ярослава рассказала, что неизвестный ворвался в конюшню в два часа ночи. «Зашел к пятерым лошадям, влил им в рот жидкость. Это кислота. Мы пока не знаем точно какая. <…> Экспертиза устанавливает. Один конь в тяжелом состоянии, потому что ему этой кислотой обварило весь язык, внутри рот и нижнюю губу. Еще двое в менее тяжелом, у них не такие сильные ожоги, они едят, но не пьют», — пояснила собеседница 360.ru. Сейчас пострадавшим животным ставят капельницы. У четвертого коня тоже сильные ожоги, но он сам ест и пьет. Меньше остальных пострадал пятый питомец. Скакун очень высокий, вероятно, поднял голову и злоумышленник смог достать только до уголка рта. Также кислота попала одному из коней на бок. Шерсть защитила от ожога — кожа не сильно пострадала. Часть химиката осталась на полу в помещении.

Фото: 360.ru

Разные версии случившегося Когда владелица клуба пришла утром в конюшню, то увидела коня с опухшей мордой. Сначала она решила, что его укусил ядовитый паук, а потом увидела остальных бедняг. Тогда стало понятно, что лошадям специально навредили. «Мы почему-то подумали, что в воду что-то подсыпали. Но потом начали думать, а почему тогда только губы обожжены? Почему пищевод не обожжен? <…> И потом мы нашли этот подтек и у нас пазл сложился», — объяснила собеседница 360.ru. В итоге хозяева клуба обратились в полицию. Правоохранители приехали, все зафиксировали, взяли образцы слюны и крови лошадей.

Фото: 360.ru

Кто пытался расправиться с лошадьми Владелица объяснила, что догадывается, кто мог так поступить с животными. В апреле случилось похожее происшествие. Скорее всего, недавнее событие — дело рук одного и того же человека, который умеет работать с лошадьми. «Я прекрасно понимаю, что человек имеет очень хорошие навыки работы с лошадьми. <…> Лошадь может ударить и убить просто. А тут человек один пошел кислоту лить. Человек умеет. Причем умеет настолько хорошо, что он справился сам. Очень быстро, он за восемь минут сделал — мы по камерам смотрели», — сказала она. Женщина рассказала полицейским о своих догадках и указала на конкретного человека. Однако его причастность доказать сложно. Его же Ярослава подозревает в другом жутком нападении на конюшню в апреле этого года. Тогда злоумышленник вколол двум лошадям омывайку. В итоге животные погибли. «Один умер через три часа. <…> Он ему сразу всю дозу ввел. У него тромбоэмболия легких случилась через три часа, и он задохнулся», — поделилась Ярослава. Второй пострадавший скакун сильно сопротивлялся во время укола, поэтому получил только небольшую дозу опасного вещества. Восемь дней его пытались спасти, но ничего не вышло.

Фото: 360.ru

Убийство лошадей связали с конкуренцией Владелица предположила, что основной мотив мужчины — конкуренция. Он хочет выжить клуб, поэтому думает, что если лошади умрут, то он закроется.

«Для нас лошади — это наши друзья. Мы любим их. И вот так каждый раз он будет приходить убивать, а мы будем лечить, потом рыдать, и так по кругу», — призналась Ярослава.

С предполагаемым виновником пытались поговорить, но он все отрицает, говорит, мол, у него есть алиби. Полицейским нечего ему предъявить. При этом на записи с камер видеонаблюдения неизвестный похож на него по походке. Сравнить внешне их сложно, так как преступник скрывал лицо под маской, а на голову набросил капюшон. Единственная зацепка, которая может помочь, — гематома на теле. Одна из лошадей сильно ударила обидчика, заключила Ярослава.