В Щербинке нашли тело освежеванного пса

В Щербинке возобновились нападения на собак. Через месяц после похищения бордер-коли волонтеры нашли изувеченное тело другого пса. Живодеры вырезали метки для идентификации, сообщил источник 360.ru.

Тело собаки нашли в поле между улицами Степана Эрьзи и Индустриальной со следами насильственной смерти: проломлен череп, вырезаны участки мышц, частично снята кожа, удалены внутренние органы. Источник 360.ru сообщил, что пес породистый и не мог оказаться там случайно.

«Волонтеры сказали, что у него срезано ухо, на котором возможно было клеймо и часть лопатки, где должен был быть чип», — рассказал он.

К месту происшествия вызвали полицию, останки передадут на экспертизу. Добровольцы написали заявление и подключили адвоката, чтобы добиться приобщения этого случая к делу Симы.

В ноябре россиянин корейского происхождения похитил бордер-коли по кличке Сима из гаражного кооператива в Щербинке. Его вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Этот же мужчина вместе с родственниками проходил по делу о живодерстве шесть лет назад.