«Жить мне теперь негде». Собственницу квартиры в Иркутске не предупредили о сносе дома

В Иркутске владелицу квартиры Марину Суздалову не предупредили о сносе дома, в котором она жила с детства и где находилось все ее имущество. Об этом потерпевшая рассказала в комментарии 360.ru.

«Я предупреждала администрацию. Я постоянно ходила, звонила и спрашивала, когда будет сдача дома. Они говорят: „Застройщик тормозит, ждите“. В итоге я говорю: „Я уеду на вахту“. Они говорят: „Ничего, приедете и спокойно придете к нам, подпишите договор и получите ключи“», — рассказала женщина.

«В этом доме я проживала с самого рождения. <… > Когда жилье признали аварийно-ветхим, нас начали расселять потихоньку. <… > Я, получилось, осталась последняя в этом доме. Предупреждения о сносе никакого не было», — отметила Марина.

Во время отсутствия Марины за квартирой приглядывал ее сын.

«Приехал туда проведать, а там экскаватор, дом сносится уже. Так получилось, что он находился в квартире, хотел хоть выдернуть какие-то вещи. А экскаватор начал работать, хотя работник видел, что сын заходил в дом, и все равно снос продолжался. Все повреждено, и мебель, и все. Приехала я с вахты, фактически я там прописана еще, я там еще проживаю. Но ночевать-то, жить мне теперь негде», — сказала потерпевшая.

Она обращалась в управляющую компанию, там заявили, что не давали распоряжение и сносе и не исключили, что дома перепутали. Марина обратилась в полицию. Ключи от новой квартиры женщина получила лишь накануне.

«В администрации говорят, что непричастны, но мы с адвокатом подали иск. Вчера я была на допросе в Следственном комитете Иркутской области. Ситуация сейчас печальная у нас. Они мне вчера сунули эти ключи, сказали: „Хоть будет, где Вам переночевать. А я говорю: „А у меня там что, кровать? Или что?“ У меня даже из мебели там ничего нет», — поделалась Марина.

Адвокат потерпевшей Марина Константинова сообщила, что в случае отказа от возбуждения уголовного дела решение обжалуют из-за наличия состава преступления. Речь идет об умышленном уничтожении чужого имущества.