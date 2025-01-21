«Ничего не осталось». Не до конца расселенный аварийный дом снесли в Иркутске

В Иркутске начали сносить не до конца расселенный дом, пока хозяйка одной из квартир была на вахте. В помещении находился сын женщины — это не остановило рабочих. О случившемся 360.ru рассказала адвокат пострадавшей семьи Марина Константинова.

По ее словам, дом признали ветхим и аварийным. На момент сноса собственники квартиры еще не передали полномочия администрации.

«Акт соглашения о передаче имущества на момент сноса не был подписан. <…> Сын просто приезжал, проверял квартиру, потому что она осталась единственной не расселенной. Люди самовольно снесли дом, <…> технику и квартиру повредили. В квартире находилось все личное имущество семьи, все это повреждено, либо утащено. Ничего не осталось», — сообщила адвокат.

После полного расселения дома администрация должна «передать эстафету» комитету по управлению Свердловским округом.

«Те должны приехать, обесточить дом от коммуникаций. После этого объявляется тендер о сносе дома. Ничего этого не было. Поэтому я полагаю, что это может быть и не администрация, неустановленные лица пока», — отметила юрист.