Жертва «схемы Долиной»: зачем москвичка подожгла себя на глазах у приставов

Обманутая мошенниками московская пенсионерка продала свою квартиру, но оставлять ее новым владельцам категорически отказалась. Уже после решения суда, когда приставы вскрыли жилье, женщина захотела возмездия. Но отомстила она не преступникам, а девушке, которая купила это жилье в ипотеку за девять миллионов рублей.

Телефонные мошенники обманули 64-летнюю пенсионерку по «схеме Долиной» еще в 2022 году.

По требованию аферистов, представившихся сотрудниками Центробанка, женщина продала свою квартиру в Бабушкинском районе. Покупательницей стала 26-летняя учитель информатики Нино. Наличные от сделки жертва мошенников передала курьеру.

Когда подошло время отдать ключи от квартиры новой собственнице, женщина не стала этого делать. По требованию аферистов пенсионерка залила горючее в три бутылки из-под минеральной воды и подожгла военкомат. Мошенники утверждали, что это поможет вернуть недвижимость.

В результате пожилую москвичку задержали, суд назначил ей два года условно.

По данным телеграм-канала Shot, пенсионерка все это время работала в школе, но после поджога военкомата ей пришлось уволиться.

Осознав, что ее обманули, женщина осталась в проданном жилье. На протяжении четырех лет она продолжала там жить, пока новая хозяйка снимала жилье за 20 тысяч рублей в месяц и платила ипотеку.

В мае 2026 года кассационный суд признал молодую учительницу добросовестным покупателем, подтвердил ее права на недвижимость и обязал передать ей жилье.