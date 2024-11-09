Сегодня 02:50 Женские убийства с мужским подчерком. История «зюзинской маньячки» Петровой 0 0 0 Фото: West Coast Surfer / Global Look Press Происшествия

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Москвичка Мария Петрова прославилась как «зюзинская маньячка». Она убивала мужчин острым ножом. За что убийца мстила сильному полу, почему ее не отправили в колонию и есть ли у женщины шанс вновь оказаться на свободе — обо всем этом в материале 360.ru.

Кто такая Мария Петрова Мария Петрова родилась в мае 1978 года в Москве. Отец и старший брат профессионально занимались спортом, мать не работала. Когда девочке было четыре года, отец, тренер по плаванию, начал сильно пить. Пьяным, он нещадно колотил мать и как-то избил ее так сильно, что пришлось вызывать неотложку. Отец поднимал руку и на дочь. Не удивительно, что в такой обстановке девочка росла замкнутой и необщительной, без друзей, хотя училась на «хорошо» и «отлично». В подростковом возрасте врачи выявили у нее шизотипическое расстройство личности и поставили на учет в психоневрологический диспансер.

Интересно Шизотипическое расстройство — расстройство, характеризующееся чудаковатым поведением, аномалиями мышления и эмоций. Таким людям свойственна необоснованная подозрительность, тревожность, недовольство своим внешним видом, агрессивность, аномалии восприятия, иллюзии, стереотипное, путаное и поверхностное мышление, непоследовательная и вычурная речь. Шизотипическое расстройство — расстройство, характеризующееся чудаковатым поведением, аномалиями мышления и эмоций. Таким людям свойственна необоснованная подозрительность, тревожность, недовольство своим внешним видом, агрессивность, аномалии восприятия, иллюзии, стереотипное, путаное и поверхностное мышление, непоследовательная и вычурная речь.

Петрова утверждала, что однажды ее изнасиловали. Но всем эту историю она подавала по-разному. Злодеем был то брат с друзьями, когда она была еще дошкольницей, то одноклассник на вечеринке, то молодой парень лет двадцати из спортивной секции, то коллега, разменявший пятый десяток. Когда девушка повзрослела, она начала ярко краситься и пропадать ночами, воровала деньги у родни, а на все претензии отвечала кулаками и скандалами с битьем посуды. Один из загулов привел к беременности, но выносить ребенка 19-летняя мать не смогла. Как-то она изрезала ножом своего пса: он якобы не защитил ее от приставаний.

Фото: wirestock / Freepik

После школы Петрова поступила на курсы секретарей-референтов, но работа по специальности ей не понравилась. Пробывала себя в роли официантки, продавщицы и инструктора по шейпингу. Наконец, будучи мастером спорта по плаванью, она устроилась преподавателем физкультуры в Московский электронно-технический техникум. Высокая широкоплечая девушка зарекомендовала себя ответственным и добросовестным преподавателем, даже организовала секцию гиревого спорта. Правда, студенты посмеивались над вечным спортивным костюмом физрука. Зато в свободное время Петрова броско одевалась и благосклонно принимала комплементы от незнакомцев на улице.

По словам Петровой, к ней назойливо «клеился» один из преподавателей техникума. Для женщины действия мужчины предпенсионного возраста были неприятны, но уволиться она не могла — начальство не отпускало. А по другой версии, мужчина как раз шантажировал девушку тем, что настоит на ее увольнении. В одном показания Петровой неизменны: эти ухаживания стали спусковым крючком. Она захотела «причинить боль кому-то похожему» на своего мучителя. Впервые девушка сорвалась в автобусе по дороге на работу. Там она случайно задела сумкой мужчину у поручня, а тот огрызнулся. В ответ физрук достала макетный нож и полоснула грубияна по руке.

Фото: Tommy Seiter / Global Look Press

«Зюзинская маньячка» Случай с порезом в автобусе закончился миром. Обе стороны признали, что неправы, из школы в милицию передали положительную характеристику и все спустили на тормозах, даже штрафовать не стали. После этого у Петровой год не было никаких эксцессов, даже дома она вела себя вполне прилично. А потом случился срыв. Однажды вечером 1 марта 2002 года Петрова отправилась на пробежку и прихватила с собой кухонный нож — «для самообороны». На Варшавском шоссе у остановки она заметила сильно выпившего молодого парня. Девушка подскочила к нему, со всей силы полоснула ножом по горлу, а когда мужчина упал, пнула ногой в лицо и убежала.

Фото: West Coast Surfer / Global Look Press

Чуть позже убийца вернулась на место преступления — ей было важно увидеть свою поверженную жертву. Лежащего на земле парня как раз заметили прохожие. Они хотели подошли помочь, но увидев, что с ним случилось, сорвались на крик ужаса. Петрова ударом ножа практически отсекла голову 20-летнему Игорю. Маньячка снова напала три с лишним недели спустя. На этот раз ей под руку попался 50-тилетний Николай на улице Сивашской. Подскочила сзади, одним ударом, прямо на глазах у ничего не понявших прохожих перерезала яремную вену, и убежала. Мужчина умер в луже собственной крови до приезда врачей. Интервалы между следующими нападениями стали короче, зато остальные жертвы смогли выжить. Петрова лишь полосовала их по горлу или животу, но никогда не добивала. Одного пенсионера она вообще просто толкнула ногой в спину, а когда тот упал, ударила его кулаком в лицо и убежала.

Интересно Одной из самых известных женщин-серийных убийц в СССР была Тамара Иванютина. Вместе с родителями и сестрой она 11 лет из корысти и ненависти травила людей высокотоксичным раствором на основе соединений таллия. Следствием доказало 40 эпизодов отравлений, из них 13 — со смертельным исходом, большинство смертей и покушений было на счету Иванютиной. Суд приговорил женщину к расстрелу. Одной из самых известных женщин-серийных убийц в СССР была Тамара Иванютина. Вместе с родителями и сестрой она 11 лет из корысти и ненависти травила людей высокотоксичным раствором на основе соединений таллия. Следствием доказало 40 эпизодов отравлений, из них 13 — со смертельным исходом, большинство смертей и покушений было на счету Иванютиной. Суд приговорил женщину к расстрелу.

Как поймали Марию Петрову Поначалу милиционеры были уверены, что ищут мужчину. Петрова не закрывала лицо, так что выжившие ее видели и смогли описать. Они утверждали, что нападавшая — молодая женщина лет двадцати пяти. Но следователи отказывались им верить и предполагали, что в сумерках люди столкнулись с трансвеститом* или геем*. Серийные убийцы среди дам — большая редкость. А в том, что они имеют дело именно с серийным преступником, милиционеры убедились после второй жертвы. Почерк был тот же и абсолютно не женский: нападение при свидетелях, которые ничего не заметили, удар ножом, побег с места преступления. Поймать убийцу помогла чистой воды случайность. Апрельским днем 2002 года недавний выпускник Высшей школы милиции стоял на улице Болотниковской и курил. Сигарета случайно выпала из его рук, и когда парень наклонился ее поднять, он заметил белые кроссовки с пятнами свежей подсыхающей крови. В них была обута стройная женщина в спортивном костюме. Молодой милиционер бросил пост и проследил за ней до панельного дома в Каширском проезде, а уже там вызвал подкрепление. Наряд ворвался в квартиру Петровой как раз в тот момент, когда она смывала кровь с лезвия ножа.

Фото: Andrey Arkusha / Global Look Press

Почему «зюзинская маньячка» могла выйти на свободу Петрова довольно скоро смирилась с тем, что ее арестовали и придется отвечать за убийства. Она признавалась, но каждый раз по-иному. То жертвы сами ее спровоцировали тем, что попытались пристать к одинокой женщине или сказали грубое слово, а то просто попали под горячую руку. Убийца очень просила следователя отправить ее в колонию, а не в специальный психоневрологический диспансер. Ей уже приходилось бывать на принудительном лечении: после того, как она еще подростком чуть не придушила свою мать, отец был вынужден вызвать скорую и Петрову больше месяца лечили в стационаре. Судебные эксперты медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского признали убийцу невменяемой и отправили на бессрочное лечение в Московскую психиатрическую больницу № 5. Там Петрова провела шесть неспокойных лет: ругалась с пациентами, бросалась с кулаками на врачей.

Интересно Одной из самых кровожадных женщин-убийц в России была Ирина Гайдамачук. Пьющую женщину лишили родительских прав, но в конце 1990-х она родила вторую дочь. Не работала, а муж не доверял ей деньги, опасаясь запоев. Тогда дама решила добывать средства сама. Она приноровилась забивать молотком пенсионеров и выгребать все их накопления. Когда в середине 2010 года убийцу наконец поймали, на ее счету было 17 жизней. Гайдамачук не проявила никакого раскаянья. Ее снова лишили родительских прав и приговорили к 20 годам лишения свободы. Одной из самых кровожадных женщин-убийц в России была Ирина Гайдамачук. Пьющую женщину лишили родительских прав, но в конце 1990-х она родила вторую дочь. Не работала, а муж не доверял ей деньги, опасаясь запоев. Тогда дама решила добывать средства сама. Она приноровилась забивать молотком пенсионеров и выгребать все их накопления. Когда в середине 2010 года убийцу наконец поймали, на ее счету было 17 жизней. Гайдамачук не проявила никакого раскаянья. Ее снова лишили родительских прав и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Буйную пациентку Петрову пришлось перевести в психиатрический специальный стационар с интенсивным наблюдением в Казани. Только в 2013 году местная медкомиссия решила, что женщина не представляет опасности и ее снова можно вернуть в московскую лечебницу № 5. Тем более, что матери так удобнее было навещать дочь. Пять лет маньячка отсидела в одиночке, но потом «с учетом улучшений и отсутствием агрессии» ее перевели на общий режим. Петрова хорошо ладила с другими пациентами, даже организовывала для них спартакиаду, читала, готовила еду. Следователь, ранее «расколовший» убийцу, приезжал ее навещать и обещал снять о ней фильм, писал Shot. Однако осенью 2024 года психика Петровой вдруг сломалась, как ветка, перегруженная снегом: начались истерики, агрессия, а потом женщина устроила дебош и попыталась сбежать. Оказалось, все эти годы убийца мечтала лишь об одном: вырваться, найти того самого опера, что приезжал к ней, и убить его. Не сложилось — нервы подвели. После припадка 46-летнюю Петрову вернули в казанскую спецбольницу. Говорят, после того, как вскрылись планы убийцы, заведующую отделением московской психбольницы № 5 уволили. * ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.