Сегодня 15:40 Обратились к властям. «Жена подполковника» в Москве замучила весь дом ночными плясками Жительница дома в Москве терроризирует соседей громкой ночной музыкой и криками 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Происшествия

Скандалы

Женщины

Собаки

Музыка

Полиция

Москва

Жители Свободного проспекта в Москве страдают от недосыпа и круглосуточного шума. Весь дом терроризирует поклонница бурных вечеринок Татьяна (имя изменено — прим. ред.). В домовом чате она представилась как «жена подполковника». Женщина живет на 15-м этаже, громко слушает музыку по ночам и кричит. Тусовщицу постоянно встречают пьяной, а поговорить с ней о поведении невозможно — сразу начинает скандалить. В ситуации разобрался 360.ru.

Крики, ор, музыка и бессонные ночи Одна из жительниц дома рассказала в беседе с 360.ru, что соседи направили правоохранителям коллективную жалобу на женщину. «Я переехала в этот дом в августе. <… > С первых ночей начала слышать ор, крики, музыку. Я сначала даже не знала, откуда это. Я думала, это из соседних домов. Типа кто-то совсем больной, потому что орали прям как будто нездоровые люди», — рассказала она. Женщина попыталась узнать, что происходит, у соседей. Выяснилось, что Татьяна замучила всех жильцов в доме. Очевидица живет на 13-м этаже, а крики происходят на 15-м. При этом ощущение такое, что вечеринку устроили прямо над ее потолком. Звук доходит даже до 10-го этажа. Тусовщица почти всегда пьяная, все время скандалит. Многие жители дома считают, что у нее есть психические проблемы.

Фото: 360.ru

Муж-подполковник всех накажет В основном все тусовки начинаются ночью. Татьяна громко включает музыку. Под песни происходит какой-то балаган — танцы, пляски, прыжки. Также она пытается научить собаку команде «Голос», поэтому все время кричит это слово. Помимо этого, Татьяна терроризирует соседей в чате. Оскорбляет людей, пишет странные вещи. Дошло до того, что администратор запретил ей отправлять сообщения в группу. Когда люди жалуются, то обещает остаться безнаказанной. Якобы ее муж — подполковник, который всегда ее защитит. «У нее реально проблема с головой. Потому что когда она трезвая — она добрая, милая. Когда она пьет — превращается просто в неадекватного человека», — объяснила собеседница 360.ru.

Полиция приезжает почти каждую неделю Когда замученная от криков жительница попыталась поговорить с бунтаркой, та ее не послушала. На угрозы обратиться в полицию отреагировала агрессивно — отправила на три буквы. В итоге женщина решила разобраться с беспределом и обратилась в правительство Москвы, прокуратуру, управу района. Также вместе с соседями отправила коллективную жалобу участковому. «Мы стабильно вызываем полицию почти каждую неделю. Потому что раньше, до того, как я начала эту борьбу, <… > чуть ли не каждый день были эти концерты. Потом она чуть притихла», — объяснила очевидица. Однако затишье прекращается на выходных. Стабильно каждые субботу и воскресенье буйная соседка напивается, кричит и включает музыку по ночам. Если на выходных «истерики» не происходит, то она устраивает ее посреди недели. Это может начаться даже в три часа ночи. Во время скандала Татьяна обещала развлекаться только днем, но ситуация до сих пор не улучшилась.