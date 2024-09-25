Сегодня 22:41 «Ждем вторую операцию». Мать сбитого в «Крокусе» мальчика рассказала о его состоянии Мать сбитого террористами в «Крокусе» мальчика сообщила, что он восстановился 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Происшествия

Дети

Терроризм

Медицина

Теракт в «Крокусе»

Мальчик, сбитый 22 марта уезжавшими из концертного зала «Крокус Сити Холл» террористами, практически восстановился. Врачи назначили ему вторую операцию, чтобы устранить последствия переломов. Мать пострадавшего Ольга Толпыкина рассказала 360.ru о его самочувствии и жизни семьи после случившегося.

План лечения «У нас была реабилитация, потом в санаторий съездили, там восстановились на водах. Теперь ждем вторую операцию, она будет в конце октября. Врачи должны вынуть стержень, который в ноге держит его бедро», — сказала она. В начале августа мальчику сделали рентген. По словам женщины, кость срослась ровно, без осложнений. Мальчик вернулся к активной жизни — пошел в третий класс и возобновил занятия спортом.

0:00 / 2:20

«Начали тренироваться, с сентября вышли на лед со своей командой. Со своим классом в школу пошел. Все своим чередом, потихонечку», — сообщила Толпыкина. Пострадавшие в теракте в «Крокус Сити Холл» Сын пострадал сильнее остальных членов семьи. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб легких, переломы ключицы и бедра. В первые минуты после наезда машины с террористами мальчику помогла бежавшая рядом женщина.

Она оказалась рядом с ним почувствовала, что он живой, дышит. Дальше уже я и отец к нему тоже подбежали, и буквально там через пару минут приехала скорая помощь. <…> Отвезла нас в больницу имени Сперанского. Ольга Толпыкина

Однако они в тот вечер тоже получили травмы. Сама женщина отделалась ссадинами на коленках, ее муж уцелел, а дочь получила незначительные травмы. «Машина сына прямо сбила, бампером и зеркалом задела дочь. У нее на пятке большие синяки, на коленке большая ссадина. И совсем немного краешком мужа подтолкнула, у него не было никаких серьезных повреждений», — рассказала она. Последствия нападения Семья, по признанию Толпыкиной, не до конца оправилась от произошедшего. Каждые выходные по пути на дачу она проезжает мимо концертного зала и вспоминает вечер трагедии.

Фото: РИА «Новости»

«Ужасно на тот момент было, ну, сейчас ничего. Главное, что дети вообще практически… Конечно, они вспоминают. <…> Все равно каждую пятницу, каждое воскресенье проезжая мимо этого здания, вспоминаешь о том, что случилось. Слава богу, что все у нас благополучно закончилось», — сказала она. Террористы сбили ее сына, когда уезжали из «Крокус Сити Холла». К тому моменту семья выбежала из здания, где прогремели выстрелы и разгорелся пожар. Преступники намеренно наехали на мальчика.