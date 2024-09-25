«Ждем вторую операцию». Мать сбитого в «Крокусе» мальчика рассказала о его состоянии
Мать сбитого террористами в «Крокусе» мальчика сообщила, что он восстановился
Мальчик, сбитый 22 марта уезжавшими из концертного зала «Крокус Сити Холл» террористами, практически восстановился. Врачи назначили ему вторую операцию, чтобы устранить последствия переломов. Мать пострадавшего Ольга Толпыкина рассказала 360.ru о его самочувствии и жизни семьи после случившегося.
План лечения
«У нас была реабилитация, потом в санаторий съездили, там восстановились на водах. Теперь ждем вторую операцию, она будет в конце октября. Врачи должны вынуть стержень, который в ноге держит его бедро», — сказала она.
В начале августа мальчику сделали рентген. По словам женщины, кость срослась ровно, без осложнений. Мальчик вернулся к активной жизни — пошел в третий класс и возобновил занятия спортом.
«Начали тренироваться, с сентября вышли на лед со своей командой. Со своим классом в школу пошел. Все своим чередом, потихонечку», — сообщила Толпыкина.
Пострадавшие в теракте в «Крокус Сити Холл»
Сын пострадал сильнее остальных членов семьи. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб легких, переломы ключицы и бедра. В первые минуты после наезда машины с террористами мальчику помогла бежавшая рядом женщина.
Она оказалась рядом с ним почувствовала, что он живой, дышит. Дальше уже я и отец к нему тоже подбежали, и буквально там через пару минут приехала скорая помощь. <…> Отвезла нас в больницу имени Сперанского.
Ольга Толпыкина
Однако они в тот вечер тоже получили травмы. Сама женщина отделалась ссадинами на коленках, ее муж уцелел, а дочь получила незначительные травмы.
«Машина сына прямо сбила, бампером и зеркалом задела дочь. У нее на пятке большие синяки, на коленке большая ссадина. И совсем немного краешком мужа подтолкнула, у него не было никаких серьезных повреждений», — рассказала она.
Последствия нападения
Семья, по признанию Толпыкиной, не до конца оправилась от произошедшего. Каждые выходные по пути на дачу она проезжает мимо концертного зала и вспоминает вечер трагедии.
«Ужасно на тот момент было, ну, сейчас ничего. Главное, что дети вообще практически… Конечно, они вспоминают. <…> Все равно каждую пятницу, каждое воскресенье проезжая мимо этого здания, вспоминаешь о том, что случилось. Слава богу, что все у нас благополучно закончилось», — сказала она.
Террористы сбили ее сына, когда уезжали из «Крокус Сити Холла». К тому моменту семья выбежала из здания, где прогремели выстрелы и разгорелся пожар. Преступники намеренно наехали на мальчика.