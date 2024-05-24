24 мая 2024 16:48 Зацеперы и электричкеры. Как победить смертельную забаву подростков Психолог Валуева рассказала, что подросткам важно дать альтернативу зацепингу 0 0 1 Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press Происшествия

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Первые зацеперы появились почти одновременно с массовым развитием железных дорог. Но если тогда это были безбилетные зайцы, то в последние десятилетия зацепинг превратился в смертельно опасную забаву охочих до экстрима подростков. И выживших в этой игре не так много.

Зацепинг: смертельные случаи и статистика Обгоревшее тело 14-летнего подростка обнаружили 22 мая на крыше электрички. Он залез на крышу вагона во время посадки пассажиров на станции Железнодорожная Горьковского направления МЖД и получил смертельный удар током. Ребенок уже попадался на зацепинге, а за неделю до происшествия сбежал из дома, сообщил MK.ru. Ранее на том же направлении 15-летнему зацеперу повезло больше — он остался жив. На станции Электроугли подросток забрался на крышу, стал раскачивать токоприемник и получил сильнейший удар током в пах. Хотя медики спасли парня, руку, через которую прошел разряд, пришлось ампутировать. По официальным данным, с начала 2024 года на железной дороге Москвы и Подмосковья пострадали семь человек в возрасте от 12 до 17 лет. Трое из них погибли.

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Почему молодежь увлекается зацепингом Популярность зацепинга среди молодежи подпитывают видеоролики на различных интернет-площадках и в соцсетях, рассказал 360.ru замруководителя органа по валидации и верификации по качеству РЭУ имени Г. В. Плеханова Владислав Жуков.

Зацепинг напрямую связан с опасностью для жизни и практически всегда приводит не просто к тяжелым последствиям, но, к сожалению, и к частым летальным исходам. Подростки стремятся проявить себя каким-то экстравагантным способом, зачастую очень опасным не только для здоровья, но и для жизни. Владислав Жуков

Эксперт подчеркнул, что, помимо разъяснений об опасности зацепинга, необходимо применять другие меры профилактики. Например, оборудовать системы видеонаблюдения в местах возможного прямого контакта человека с подвижным составом поездов, усилить контроль полиции и дорожного контроля. «Зацеперы вообще не могут защитить себя: крыша, поручни, ступеньки и другие элементы поездов, как и сама техническая транспортная инфраструктура, — это элементы повышенной опасности», — напомнил Жуков. С дошкольного возраста нужно объяснять, чем чреват зацепинг. Также важно вести работу среди подростков: рассказывать им, чем рискуют зацеперы и каковы правовые последствия подобных игр на железной дороге.

Фото: Молодые люди, называющие себя «электричкерами», или «зацеперами», прицепляются к последнему вагону электропоезда на одной из станций Ленинградской области, 2011 год / РИА «Новости»

Как решают проблему зацепинга Сотрудники Московской железной дороги много работают на тем, чтобы исключить случаи зацепинга. В пресс-службе ведомства рассказали 360.ru, что специалисты проводят уроки безопасности, уделяя особенное внимание школам рядом с ж/д путями. Для подростков устраивают экскурсии в учебные центры МЖД, где проходят повышение квалификации машинисты, диспетчеры, дежурные по станции. С помощью специальных тренажеров школьники могут увидеть нарушения с точки зрения железнодорожников.

Центры оборудованы тренажерами и макетами. Есть и манекены, на которых отрабатывают навыки по оказанию первой медицинской помощи. После таких уроков безопасности молодые люди начинают серьезнее относиться к соблюдению правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Интересно Прежде всего зацеперы обрекают себя на серьезную травму: никто из них не застрахован от падения во время движения поезда. Также есть риск поражения током при раскачивании токоприемников электроподвижного состава — их уровень напряжения составляет не менее 21 киловольта при переменном токе и 2,7 киловольта при постоянном. Для оказания помощи пострадавшим экстремалам составы задерживаются, происходит сбой в движении других попутных электричек. Кстати, от действий зацеперов поезда нередко получают повреждения, в итоге для продолжения движения необходимы вызов бригады и ремонт. Прежде всего зацеперы обрекают себя на серьезную травму: никто из них не застрахован от падения во время движения поезда. Также есть риск поражения током при раскачивании токоприемников электроподвижного состава — их уровень напряжения составляет не менее 21 киловольта при переменном токе и 2,7 киловольта при постоянном. Для оказания помощи пострадавшим экстремалам составы задерживаются, происходит сбой в движении других попутных электричек. Кстати, от действий зацеперов поезда нередко получают повреждения, в итоге для продолжения движения необходимы вызов бригады и ремонт.

Разумеется, работа МЖД по профилактике зацепинга не ограничивается лекциями и экскурсиями. Железнодорожники вместе с сотрудниками транспортной полиции постоянно проводят рейды и следят за соблюдением правил безопасности.

Какое наказание грозит за зацепинг Зацепинг сам по себе не фигурирует в Кодексе об административных правонарушениях, отметил юрист Кирилл Овтов. Однако первая часть статьи 11.17 КоАП устанавливает ответственность за посадку или высадку граждан на ходу поезда, проезд на подножках, крышах и других местах, неприспособленных для проезда пассажиров.

Фото: Belkin Aleksey/news.ru / Global Look Press

«Санкция по этой части статьи 11.17 КоАП — штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей. Большего не предусмотрено, и, соответственно, ни о каком административном аресте речь тоже не идет», — уточнил Овтов. В принципе, хулиганов на железной дороге можно привлечь по первой части статьи 12.29 КоАПП. Но и в таком случае нарушителям грозят либо предупреждение, либо административный штраф в размере 500 рублей.

Более серьезная ответственность прописана в Уголовном кодексе. В статье 267.1 за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, значится штраф от 150 до 300 тысяч рублей либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет. Кирилл Овтов

Юрист отметил, что несовершеннолетним зацеперам, которые не совершили никаких уголовных проступков и уже достигли возраста административной ответственности, грозит лишь штраф. Если же имело место хулиганство, меру ответственности определит суд.

Фото: Belkin Aleksey/news.ru / Global Look Press

Как работать с подростками-зацеперами Интерес к зацепингу чаще всего появляется у эмоциональных и подвижных подростков, которым трудно усидеть на месте и хочется куда-то выплеснуть свою энергию, рассказала психолог Анастасия Валуева. Такие дети могут искать острых ощущений. — им необходимо пощекотать нервы, доказать свою значимость.

На подростков может влиять мнение старших товарищей, которые уже занимаются зацепингом, либо соцсетей, в которых эти темы особенно сильно муссируют. Кроме того, возможно подсознательное желание самоутвердиться и проверить себя, свои силы. Или речь идет о подсознательном желании уйти из жизни. Анастасия Валуева

Каковы бы ни были мотивы, обычно их необходимо искать в семье, подчеркнула психолог. Чаще всего это некие травмирующие переживания, возможно, отсутствие одного или обоих родителей. Помимо этого, у таких подростков зачастую отсутствуют авторитеты, нет поддержки со стороны близких. Молодые люди не справляется со своими чувствами и пытаются буквально убежать от неприятной ситуации, травмы и всего, что было с ней связано, уточнила Валуева. Юношеский максимализм и нигилизм нарушают контакт с реальностью, приводят к конфликтам с семьей и обществом, нормами и правилами.

Желательно, чтобы родители либо значимые авторитетные родственники, школа, органы опеки проводили с детьми разъяснительную работу. Необходимо показывать последствия экстремальных развлечений, разъяснять их опасность. И конечно, детям нужно предлагать альтернативу. Анастасия Валуева

Если подросток хочет острых ощущений, можно попробовать заинтересовать его скалолазанием или альпинизмом, предложить банджи- или роуп-джампинг, дайвинг, картинг, велосипед, скейт и тому подобное. Психолог предупредила, что запреты сами по себе не сработают: это тупик, который сделает зацепинг еще привлекательнее.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Нужно внимание государства Лидером российского антизацепингового движения долгое время была Яна Гетманова. Опасная игра с поездами стоила жизни ее сыну. Женщина боролась за блокировку роликов о зацепинге, руфинге и других опасных подростковых увлечениях, выступала за более высокие штрафы. Гетманова не раз отмечала, что далеко не все родители могут предложить детям альтернативные занятия — в семьях просто может не быть на это денег. Государству важно озаботиться созданием бесплатных спортивных школ, кружков и секций. Но нельзя сказать, что зацеперами становятся исключительно дети из бедных либо неблагополучных семей.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Погибший Дмитрий Гетманов едва ли в чем-то нуждался — он рос в обеспеченной семье, был умным и заботливым. Зацеперство стало возможностью самоутвердиться. Родители не смогли вовремя заметить опасного увлечения сына. Нередко подростки становятся зацеперами под влиянием взрослых. К примеру, в 2016 году полиция обвинила замдиректора гимназии в Балашихе в том, что он раскатывал на крышах и сцепках электричек. Мало того, что педагог занимался этим сам, он еще обучал зацеперству школьников.