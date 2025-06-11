Выжил чудом. Семья спасла парализованного россиянина из филиппинского плена
Источник 360. ru: парализованный на Филиппинах россиянин вернулся в Москву
Максим Коровин, пострадавший в ДТП в Маниле из-за разорвавшей сонную артерию подушки безопасности Honda, был парализован и три месяца не мог выбраться из филиппинской клиники. Только теперь, благодаря усилиям семьи, россиянин доставлен в Москву и проходит лечение в институте Склифосовского, сообщила 360.ru супруга пострадавшего.
Жена Максима рассказала редакции, что собрать средства на медицинскую эвакуацию удалось буквально всем миром. Маршрут пролегал через Манилу, Бангкок и Москву.
В перевозке принимал участие Центр медицины катастроф, бригада российских врачей и оборудование, полностью оплаченные Минздравом России.
Неумелые врачи Манилы
Клиника в Маниле до последнего вставляла палки в колёса: тянула с выпиской, искала формальные поводы для задержек. В день вылета, когда уже были готовы к отправке, медики внезапно заявили о необходимости экстренного переливания крови из-за низкого гемоглобина.
По словам жены Коровина, и эта процедура стала очередной потерей времени, но российские доктора оперативно организовали переливание и успели к вылету.
К посадке на борт успели без задержек. Консул России сопровождал их до самолета, активно содействовал на всех этапах эвакуации.
На борту, когда Максима уже погрузили, выяснилось, что оборудование, в частности кислородные баллоны и адаптеры для ИВЛ, не подходит к местной системе.
«Нам оставался единственный выход — использование нашего кислорода, что в принципе запрещено на филиппинских авиалиниях. Но доктора аккуратно подключились, и мы весь полет использовали кислород, который предназначался для полёта Бангкок-Москва», — объяснила женщина.
Диагноз в Бангкоке
По пути консул успел согласовать встречу с госпиталем в Бангкоке — при выходе с рейса уже ждали сотрудники клиники.
В Таиланде у Максима диагностировали застарелый пневмоторакс, пришлось срочно устанавливать дренажи и откачивать воздух.
«По сути, если бы мы не задержались в этом госпитале, как бы есть вариант, что для Максима это могло кончиться немного неприятно», — добавила собеседница редакции.
Проблемы в Таиланде
Проблемы продолжились и в Бангкоке — возникла нехватка кислорода: заправить баллоны не удалось из-за праздников, и семья пропустила рейс.
Пришлось искать новые адаптеры: доктор и консул ездили по строительным магазинам, чтобы собрать рабочий комплект для заправки кислородом.
После согласования всех нюансов и установки носилок, 4 июня Коровины были готовы к вылету в Москву.
В Бангкоке на погрузке случилась новая заминка: сломался амбулифт — лифт для подъема носилок. Рейс задержали почти на 40 минут, но все закончилось благополучно.
В полете Максим чувствовал себя лучше, врачи контролировали его состояние и обеспечивали дыхание.
Профессионализм российских врачей
В Москве мужчину встретила бригада скорой, его сразу отправили в Склифосовского, где определили тяжелое состояние: диагностировали гной в легком, пролежни и общее истощение.
«Сразу диагностировали тяжелое состояние, потому что уже и пневмоторекс, и пролежни, и так далее. На следующий день ему сделали торакостомию», — добавила супруга пострадавшего.
Сейчас врачи стараются стабилизировать организм, чтобы затем передать пациента нейрохирургам.
По словам супруги, в московской клинике разница по сравнению с Манилой заметна: в реанимации каждый час идет реальная работа, тогда как на Филиппинах мужчину просто держали в палате без полноценного лечения.