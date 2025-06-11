Выжил чудом. Семья спасла парализованного россиянина из филиппинского плена

Максим Коровин, пострадавший в ДТП в Маниле из-за разорвавшей сонную артерию подушки безопасности Honda, был парализован и три месяца не мог выбраться из филиппинской клиники. Только теперь, благодаря усилиям семьи, россиянин доставлен в Москву и проходит лечение в институте Склифосовского, сообщила 360.ru супруга пострадавшего.

Жена Максима рассказала редакции, что собрать средства на медицинскую эвакуацию удалось буквально всем миром. Маршрут пролегал через Манилу, Бангкок и Москву.

В перевозке принимал участие Центр медицины катастроф, бригада российских врачей и оборудование, полностью оплаченные Минздравом России.

Неумелые врачи Манилы

Клиника в Маниле до последнего вставляла палки в колёса: тянула с выпиской, искала формальные поводы для задержек. В день вылета, когда уже были готовы к отправке, медики внезапно заявили о необходимости экстренного переливания крови из-за низкого гемоглобина.

По словам жены Коровина, и эта процедура стала очередной потерей времени, но российские доктора оперативно организовали переливание и успели к вылету.

К посадке на борт успели без задержек. Консул России сопровождал их до самолета, активно содействовал на всех этапах эвакуации.

На борту, когда Максима уже погрузили, выяснилось, что оборудование, в частности кислородные баллоны и адаптеры для ИВЛ, не подходит к местной системе.

«Нам оставался единственный выход — использование нашего кислорода, что в принципе запрещено на филиппинских авиалиниях. Но доктора аккуратно подключились, и мы весь полет использовали кислород, который предназначался для полёта Бангкок-Москва», — объяснила женщина.