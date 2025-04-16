16 апреля 2025 18:37 «Вырвали кусок до кости». Бойцовские собаки в Перми едва не отгрызли мужчине руку 0 0 0 Эксклюзив

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В Перми две бойцовские собаки сорвались с привязи на заводской парковке и едва не загрызли мужчину. Врачи провели ему операцию.

Бойцовские собаки в Перми напали на мужчину Из-за шока пострадавший почти ничего не помнит, сообщила 360.ru его падчерица. Мужчина вышел с «ОДК-Авиадвигатель» в аптеку за обезболивающим, а на обратном пути встретил собак. Люди, на которых псы напали незадолго до этого, завели их на парковку и привязали поводками к калитке, но животные вырвались.

Он шел, увидел собак, потом он особо ничего не помнит. На видео видно, что он пытался отбиться от них кулаком, кобель вцепился в левую руку прямо мертвой хваткой, то есть отчим поднял руку, и с ней поднялась собака. После этого он ничего не помнит. Падчерица пострадавшего

Камеры видеонаблюдения засняли, как собаки повалили мужчину. Он пытался вырваться, но безуспешно. Когда он почти перестал двигаться, очевидцы вынесли с завода огнетушитель и металлическую конструкцию, высвободили пострадавшего и оказали ему первую помощь. Собаки прогрызли руку до кости «Женщина наложила жгутом ремень на левую руку, чтобы кровопотеря не была такой большой. Правая рука очень сильно искусана, но кожа как бы на месте, все мягкие ткани, в принципе, в целости и сохранности. На левой руке получилось так, что собаки просто вырвали кусок до кости. То есть и кость видно было, и мышцы повреждены», — рассказала падчерица.

Фото: 360.ru

До приезда скорой помощи очевидцы делали все, чтобы он оставался в сознании. Врачи провели мужчине операцию, а сегодня сделали первую перевязку — на время процедуры пациенту запретили смотреть на то, что осталось от левой руки. Собеседница 360.ru сообщила, что отчим пока не может пользоваться обеими, даже наименее поврежденной правой. Кроме того, пострадала пятка левой ноги. Врачи на дают прогнозов на восстановление. Хозяин агрессивных собак «Денег сейчас мы никаких ни у кого не просим, ничего не ищем, пока справляемся своими силами. Если какие-то медикаменты, лечение, больницы, все это пока на нас», — сказала она. Жена мужчины написала заявление в полицию Индустриального района, его рассмотрят в течение 10 дней. Информацию о том, что хозяина собак задержали, собеседница 360.ru не подтвердила, уголовное дело не возбуждено.

С хозяином связались. Он сказал, что да, как бы я признаю вину, но я бы хотел увидеть видео с камер видеонаблюдения с завода, чтобы точно узнать… В общем, он считает, что его собаки так не могли поступить, и они вообще самые добродушные, самые ласковые, и все в таком роде. Падчерица пострадавшего

После того, как видео с камер видеонаблюдения попало в Сеть, руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю Денис Головкин поручил провести процессуальную проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ее результатах и поручил центральному аппарату проконтролировать разбирательство. Очевидец умер От увиденного умер охранник завода. Пресс-служба Госинспекции труда в Пермском крае сообщила, что 15 апреля в 13:47 на центральном КПП сотрудник АО «РТ-Охрана» потерял сознание и скончался по дороге в больницу. «В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин смерти», — сообщил замруководителя инспекции Павел Бахтагареев. По информации из соцсетей, у мужчины случился инфаркт. Достоверно причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.