Выпускники попались на фотообман. Как вернуть деньги за альбомы, которых нет
Адвокат Ленихин: вернуть деньги после аферы с выпускными альбомами не получится
Сотни выпускников из Подмосковья остались без школьных альбомов, а их родители потеряли больше миллиона рублей: лже-фотограф сначала вытянул из доверчивых людей деньги, а потом пропал. Удастся ли жертвам мошеннической схемы вернуть деньги, выяснил 360.ru.
Действуют дропперы
Жертвами мошеннической схемы стали ученики минимум 15 школ в Красногорске, Балашихе, Реутове и других городах региона. Адвокат Алексей Ленихин в беседе с 360.ru отметил, что получить назад переведенные средства вряд ли получится, но посоветовал родителям идти в полицию.
«К сожалению, схема в последнее время достаточно распространена, поскольку участились случаи мошенничества не с фотографиями, а в принципе с предоставлением какого-либо рода услуг. По поводу возвращения денежных средств... Их вернуть не получится, потому что, скорее всего, деньги уходили на карты дропов, которые даже не знали, для чего их используют», — предположил он.
Мужчина, который связывался с родителями и предлагал услуги фотографа, добавил Ленихин, вообще может оказаться вымышленным персонажем.
Накажут исполнителей, а не организаторов
Наказание за подобные преступления — лишение свободы на срок до 10 лет. Собеседник 360.ru отметил, что, если сумма ущерба превысит миллион рублей, это будет квалифицироваться как мошенничество в особо крупном размере. Кроме того, возможно взыскание денежных средств даже в рамках уголовного дела.
Проблема заключается в том, чтобы установить виновных. Скорее всего, это будут так называемые дропы — люди, которые предоставляют свои карты для подобных схем. Даже если их привлекут к ответственности, то речь идет не об организаторах, а об обычных исполнителях.
Стоило ли оно того? Опять-таки мы знаем только о 15 школах. А такие случаи есть еще, я думаю, просто кто-то о них молчит — не хочет светиться, в том числе в новостях. <…> Но если мы соберем, допустим, другие регионы, то суммы могут быть колоссальные. <…> Возможно, работает группа мошенников.
Алексей Ленихин
адвокат
«Однако если мы говорим не про уголовное судопроизводство, то родителям либо лицам, которые переводили денежные средства, необходимо обратиться в суд по неосновательному обогащению», — добавил адвокат.
Важно указать, что деньги переводили для исполнения обязательств, но их не выполнили.