Выпускники попались на фотообман. Как вернуть деньги за альбомы, которых нет

Сотни выпускников из Подмосковья остались без школьных альбомов, а их родители потеряли больше миллиона рублей: лже-фотограф сначала вытянул из доверчивых людей деньги, а потом пропал. Удастся ли жертвам мошеннической схемы вернуть деньги, выяснил 360.ru.

Действуют дропперы

Жертвами мошеннической схемы стали ученики минимум 15 школ в Красногорске, Балашихе, Реутове и других городах региона. Адвокат Алексей Ленихин в беседе с 360.ru отметил, что получить назад переведенные средства вряд ли получится, но посоветовал родителям идти в полицию.

«К сожалению, схема в последнее время достаточно распространена, поскольку участились случаи мошенничества не с фотографиями, а в принципе с предоставлением какого-либо рода услуг. По поводу возвращения денежных средств... Их вернуть не получится, потому что, скорее всего, деньги уходили на карты дропов, которые даже не знали, для чего их используют», — предположил он.

Мужчина, который связывался с родителями и предлагал услуги фотографа, добавил Ленихин, вообще может оказаться вымышленным персонажем.