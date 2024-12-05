Обозвавшую девочку кобылой воспитательницу детсада в Таганроге выгнали с работы

Родители воспитанников детского сада № 78 в Таганроге добились увольнения воспитательницы, унижавшей и оскорблявшей детей. Как сообщил Telegram-канал Don Mash, о поведении сотрудницы дошкольного учреждения взрослые узнали из записи диктофона, который одна из мам оставила в шкафчике дочери.

Женщина выяснила, что воспитательница назвала ее ребенка «тварюкой» и кобылой, когда девочка отказалась надевать шорты. После начавшегося скандала невоздержанную на язык сотрудницу уволили.

Но родителей не устроило, что никакого наказания в виде выговора или записи в трудовой книжке воспитательница не получила. Они уверены, что директор детского сада решила прикрыть бывшую сотрудницу

Обращения в региональный департамент образования результатов не принесли. Чиновники просто не стали разбираться в ситуации.

Смоленские следователи завели уголовное дело об истязаниях против воспитательницы ясельной группы детского сада № 13 «Земляничка».

С заявлением к правоохранителям обратилась мать одного из воспитанников, заявив, что забрала ребенка из дошкольного заведения со следами побоев. Она добавила, что воспитательница не только била детей, но также лишала их еды и нецензурно оскорбляла.