Владивосток ушел под воду. Мощный ливень затопил городские улицы и дома

Глава Владивостока Шестаков: ливень затопил улицы и оставил город без света

Мощный ливень обрушился на Владивосток и за считанные минуты затопил не только городские улицы, но и первые этажи домов. Глава города Константин Шестаков в своем Telegram-канале сообщил, что на борьбу с последствиями непогоды брошены все силы.

«Дорожники продолжают устранять подтопления. Сейчас выводится техника на уборку сошедшего с косогоров грунта», — написал он.

В первую очередь специалисты устранят проблемы на основных дорогах и маршрутах общественного транспорта. Большая задача лежит и перед энергетиками: в результате аварий часть домов остались без электроснабжения.

«Работы по восстановлению уже ведутся», — добавил Шестаков.

После того, как вода везде сойдет, власти оценят повреждения и приступят к восстановительным работам.

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Как сообщили корреспонденты сайта kp.ru, дождевое озеро разлилось на Катерной улице, под воду ушли трамвайные рельсы, дороги и Луговая площадь. Дождь начался вечером 19 августа и за считанные минуты успел затопить несколько территорий.

МБУ «Содержание городских территорий»
Фото: МБУ «Содержание городских территорий»
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МБУ «Содержание городских территорий»
Фото: МБУ «Содержание городских территорий»
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МБУ «Содержание городских территорий»
Фото: МБУ «Содержание городских территорий»
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В ливневую ловушку попали несколько авто, передал сайт primpress.ru. На переезде под мостом в Надеждинском районе одна из машин ушла под воду по самую крышу. Непогода спровоцировала множество ДТП на дорогах. Вода проникает даже в салоны автобусов, людям приходится добираться до мест назначения, стоя по щиколотку в воде. Движение трамваев приостановили.

В сложной ситуации оказались жильцы дома на улице Каплунова. Из-за прорыва трубы ливневки вода хлынула в подъезд. Мощные потоки на лестницах напоминают водопады, а люди, вооружившись ведрами, кастрюлями и даже лопатами, всячески пытаются спасти свое имущество.

В пресс-службе МБУ «Содержание городских территорий» передали, что сейчас на улицах Владивостока в круглосуточном режиме работают несколько бригад инженерных сетей и около 50 специалистов отдела санитарии.

«Просим автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными», — призвали в учреждении.

За неделю до этого Владивосток уже накрывало сильнейшими ливнями. Из-за разгула стихии в городе затопило дороги и трамвайные пути. Экстренные службы города перешли в режим повышенной готовности.

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Владивосток ушел под воду. Мощный ливень затопил городские улицы и дома

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