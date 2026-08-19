Укол с риском? Что известно о тяжелых последствиях прививки «Мультикан-8» у собак в России
Производитель вакцины для собак «Мультикан-8» отозвал серию препарата
Владельцы собак из нескольких регионов сообщили о тяжелом состоянии питомцев после вакцинации. В отдельных случаях животные погибли. Производитель препарата начал дополнительную проверку и решил отозвать из обращения серию, которая фигурирует в сообщениях. При этом причинно-следственная связь между вакцинацией и произошедшим пока не установлена. 360.ru собрал рассказы владельцев животных и узнал позицию компании.
Владельцы рассказали о тяжелых реакциях у собак
В социальных сетях и телеграм-каналах появились сообщения о тяжелом состоянии и гибели собак после вакцинации. В центре внимания оказалась серия 20 препарата «Мультикан-8» производства компании «Ветбиохим».
Производитель первоначально сообщил, что располагает информацией о случаях в Ярославской области. Позднее компания приняла решение отозвать эту серию из обращения до выяснения всех обстоятельств.
Собеседница 360.ru Ксения рассказала, что раньше прививала свою собаку «Мультиканом-8» и вакцинация прошла без осложнений. Однако препарат серии 20 ее питомцу не вводили.
Очередная вакцинация предстоит собаке в ноябре. После появления информации о возможных осложнениях Ксения решила до завершения проверки использовать другой препарат.
Жительница Саратова Наталья рассказала 360.ru, что ее собака после вакцинации «Мультиканом-8» серии 20 попала в стационар. По ее словам, первые тревожные симптомы появились на четвертый день после прививки.
«Судороги, отказ от воды, плач. Поехали в ветклинику, в клинике осмотрели, взяли анализы — все чисто», — рассказала она.
Позже собака начала хромать и выть, появилась диарея и хрипы. Хозяйка вновь отвезла питомца к ветеринарам. По словам Натальи, температура животного поднялась до 42 градусов, после чего ее удалось снизить.
После возвращения домой состояние собаки вновь ухудшилось.
«Позже, через несколько часов, пошло кровотечение изо рта, судороги, начали кровить лапы, рвота», — сообщила собеседница телеканала.
Животное снова доставили в клинику и оставили в стационаре. На момент разговора с редакцией его состояние оценивалось как тяжелое.
В Петербурге после вакцинации умер щенок
О другом случае 360.ru рассказала жительница Санкт-Петербурга Анна. По ее словам, 13 августа ее щенку сделали прививку. Хозяйка утверждает, что до вакцинации животное было здоровым, активным, нормально питалось и не имело проблем со стулом.
Вечером после прививки щенок немного хромал и выглядел вялым, однако на следующий день снова был активен. Спустя еще сутки ситуация изменилась: питомец начал отказываться от еды и воды, а затем перестал наступать на одну из лап.
«К вечеру начал хромать, а к ночи уже не наступал на ножку. Начал метаться, скулить просто бесперестанно», — рассказала Анна.
Хозяйка обратилась в ветеринарную клинику. Щенку дали обезболивающее и успокоительное, однако, по ее словам, состояние не улучшилось. При повторном обращении животное оставили в стационаре.
Вечером Анне сообщили, что состояние питомца стабильно, однако ранним утром ей позвонили из клиники и рассказали об остановке сердца.
После смерти щенка хозяйка передала его тело в государственную ветеринарную станцию для вскрытия. Окончательные причины гибели животного пока не установлены.
«Ветбиохим» отозвал серию 20
Компания «Ветбиохим» заявила, что проводит проверку после сообщений о гибели животных. Речь идет о «Мультикане-8» серии 20, выпущенной в июле 2026 года со сроком годности до января 2028-го.
По данным производителя, препарат был выпущен в гражданский оборот после предусмотренных нормативной документацией процедур контроля качества.
После появления сообщений о возможных осложнениях специалисты компании отправились в Ярославскую область. Затем производитель объявил об отзыве серии 20 до выяснения обстоятельств.
«В настоящее время проводится повторный контроль качества серии 20, а также дополнительная проверка условий производственного процесса. Архивные образцы вакцины подготовлены к передаче в государственный аккредитованный орган для проведения независимой экспертизы», — сообщили в компании.
«Ветбиохим» подчеркнул, что сам факт вакцинации перед ухудшением состояния или гибелью животного еще не доказывает наличие причинно-следственной связи. Установить ее или исключить можно только после комплексного исследования обстоятельств каждого случая.
Компания также обратила внимание, что последней произведенной в 2026 году серией «Мультикана-8» является серия 21, и призвала проверять номера партий в распространяемых сообщениях.
Эксперт призвала дождаться результатов проверки
Руководитель общественного движения «Дай лапу» Александра Нуриева также призвала не делать выводов о причинах произошедшего до окончания исследований.
«Сообщения о тяжелых реакциях животных после вакцинации, безусловно, требуют внимательной и оперативной проверки. Но делать вывод о том, что причиной состояния собак стал именно препарат „Мультикан-8“, до получения результатов такой проверки было бы неправильно», — заявила она ТАСС.
По словам Нуриевой, специалистам предстоит выяснить, связаны ли зафиксированные случаи между собой, препараты каких серий применялись и соблюдались ли правила хранения, транспортировки и использования вакцины.
Она также предостерегла владельцев от полного отказа от вакцинации домашних животных из-за возникшей ситуации. Тем, кто столкнулся с необычной или тяжелой реакцией питомца после прививки, Нуриева посоветовала обратиться к ветеринару и сохранить сведения о препарате, в том числе номер его серии.