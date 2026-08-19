Укол с риском? Что известно о тяжелых последствиях прививки «Мультикан-8» у собак в России

Владельцы собак из нескольких регионов сообщили о тяжелом состоянии питомцев после вакцинации. В отдельных случаях животные погибли. Производитель препарата начал дополнительную проверку и решил отозвать из обращения серию, которая фигурирует в сообщениях. При этом причинно-следственная связь между вакцинацией и произошедшим пока не установлена. 360.ru собрал рассказы владельцев животных и узнал позицию компании.

Владельцы рассказали о тяжелых реакциях у собак

В социальных сетях и телеграм-каналах появились сообщения о тяжелом состоянии и гибели собак после вакцинации. В центре внимания оказалась серия 20 препарата «Мультикан-8» производства компании «Ветбиохим».

Производитель первоначально сообщил, что располагает информацией о случаях в Ярославской области. Позднее компания приняла решение отозвать эту серию из обращения до выяснения всех обстоятельств.

Собеседница 360.ru Ксения рассказала, что раньше прививала свою собаку «Мультиканом-8» и вакцинация прошла без осложнений. Однако препарат серии 20 ее питомцу не вводили.

Очередная вакцинация предстоит собаке в ноябре. После появления информации о возможных осложнениях Ксения решила до завершения проверки использовать другой препарат.

Жительница Саратова Наталья рассказала 360.ru, что ее собака после вакцинации «Мультиканом-8» серии 20 попала в стационар. По ее словам, первые тревожные симптомы появились на четвертый день после прививки.

«Судороги, отказ от воды, плач. Поехали в ветклинику, в клинике осмотрели, взяли анализы — все чисто», — рассказала она.

Позже собака начала хромать и выть, появилась диарея и хрипы. Хозяйка вновь отвезла питомца к ветеринарам. По словам Натальи, температура животного поднялась до 42 градусов, после чего ее удалось снизить.

После возвращения домой состояние собаки вновь ухудшилось.

«Позже, через несколько часов, пошло кровотечение изо рта, судороги, начали кровить лапы, рвота», — сообщила собеседница телеканала.

Животное снова доставили в клинику и оставили в стационаре. На момент разговора с редакцией его состояние оценивалось как тяжелое.