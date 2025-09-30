В Тынде женщина в окровавленной маске осквернила памятник воинам СВО

В городе Тынде женщина повалила фонари и пыталась поджечь венки на территории памятника российским воинам, погибшим на СВО. Полиция уже начала проверку. По словам местных жителей, вандалка часто посещает район, причем постоянно ходит в окровавленной маске. Предположительно, она больна как физически, так и душевно.

«Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как человек, предположительно женщина, сначала пытался поджечь цветы, затем пинал элементы памятника, а в итоге повредил декоративные опоры с освещением», — написал он.

Ходит в окровавленной маске

В беседе с 360.ru один из местных жителей рассказал, что видел эту женщину довольно часто. Он работает в табачном магазине, а она постоянно заходила туда, чтобы попросить сигарету.

«Один раз кинулась на меня, пришлось применить перцовый баллончик. Ходит, матюкает детей на улице, плюется. Думаю, она больна не только на голову, но и еще чем-то, ходит в маске 24/7, маска вечно в крови. Кашляет, думаю, что есть туберкулез у нее», — предположил он.

По словам очевидца, хулиганка постоянно жаловалась на самочувствие и часто просила вызвать ей скорую. Когда врачи приехали, то обвинили ее в симуляции болезни. По мнению местного жителя, женщина страдает от тяжелых психологических отклонений. На вид ей лет 40. Известно, что в 14 она потеряла родителей. Что было с ней дальше — не ясно.