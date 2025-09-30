В Тынде женщина в окровавленной маске осквернила памятник воинам СВО
В городе Тынде женщина повалила фонари и пыталась поджечь венки на территории памятника российским воинам, погибшим на СВО. Полиция уже начала проверку. По словам местных жителей, вандалка часто посещает район, причем постоянно ходит в окровавленной маске. Предположительно, она больна как физически, так и душевно.
Хулиганство попало на камеры
Впервые о происшествии рассказал в Telegram-канале мэр города Сергей Гуляев. Он опубликовал запись с камер видеонаблюдения, где женщина совершила акт вандализма.
«Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как человек, предположительно женщина, сначала пытался поджечь цветы, затем пинал элементы памятника, а в итоге повредил декоративные опоры с освещением», — написал он.
По его словам, это место — священное. Подобное поведение недопустимо, виновную обязательно привлекут к ответственности.
Ходит в окровавленной маске
В беседе с 360.ru один из местных жителей рассказал, что видел эту женщину довольно часто. Он работает в табачном магазине, а она постоянно заходила туда, чтобы попросить сигарету.
«Один раз кинулась на меня, пришлось применить перцовый баллончик. Ходит, матюкает детей на улице, плюется. Думаю, она больна не только на голову, но и еще чем-то, ходит в маске 24/7, маска вечно в крови. Кашляет, думаю, что есть туберкулез у нее», — предположил он.
По словам очевидца, хулиганка постоянно жаловалась на самочувствие и часто просила вызвать ей скорую. Когда врачи приехали, то обвинили ее в симуляции болезни. По мнению местного жителя, женщина страдает от тяжелых психологических отклонений. На вид ей лет 40. Известно, что в 14 она потеряла родителей. Что было с ней дальше — не ясно.
Реакция полиции
В пресс-службе региональной полиции уже отреагировали на случившееся и начали проверку.
«Сегодня утром в Межмуниципальный отдел МВД России „Тындинский“ поступило сообщение о том, что в городе Тынде на территории памятника воинам, погибшим в специальной военной операции, разбиты восемь фонарей и перевернуты урны», — заявили в ведомстве.
На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Сейчас полицейские проверяют обстоятельства ЧП.