Росгвардия задержала московских вандалов-рецидивистов

Силовики поймали россиян, подозреваемых в актах вандализма в Московском метрополитене. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Следствие установило, что один из мужчин также напал на сотрудника, который пытался его остановить, и распылил ему краску в лицо.

Ущерб от действий вандалов с октября 2024-го по август 2025 года превысил миллион рублей.

«Следствием установлено, что молодые люди систематически раскрашивали вагоны на станциях, в депо и на открытых участках метро с помощью аэрозольных красок», — отметили в пресс-службе.

