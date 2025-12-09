Сегодня 19:22 Вскрыли череп: в Москве жестоко избили модель. Пропавшую нашли в реанимации 0 0 0 Фото: Jacek Sopotnicki/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Происшествия

В Москве нашли 33-летнюю модель Анжелику Тартанову, которая с конца ноября не выходила на связь. Девушку обнаружили в тяжелом состоянии в одной из столичных больниц. Что с ней произошло — в материале 360.ru.

Кто такая Анжелика Тартанова Тартанова несколько лет назад переехала из Краснодара в Москву после развода с мужем. На Кубани остались ее родители и 16-летний сын. Сейчас он живет с отцом. В столице Анжелика активно занималась модельным бизнесом, участвовала в кастингах и показах. По словам родных, девушка не выпускала из рук телефон и всегда была на связи. Но в последнее время родственники не могли с ней связаться.

Таинственный ухажер Примерно полгода назад Анжелика начала встречаться с 40-летним Дмитрием. Тартанова уверяла близких, что у ее бойфренда собственный строительный бизнес в Москве. Дмитрий был дважды женат, у него трое детей. Сейчас мужчина строит дом в Подмосковье — туда он периодически возил Анжелу. Ее подруга отметила, что ухажер дарил девушке роскошные подарки, она была для него «как кукла». При этом семья Тартановой не знала этого человека. Модель жаловалась, что Дмитрий был абьюзером и ревнивцем. В своем личном дневнике Анжелика писала, что ее возлюбленный «не может есть, спать, дышать» без нее.

Исчезновение Анжелики Тартановой В последний раз Тартанова общалась с тренером. Она сообщила ему, что сильно поругалась с парнем и съехала от него. Сестры девушки утверждают, что в этот день она перестала выходить на связь. После 30 ноября подруга модели перестала получать от нее сообщения. Обеспокоенные близкие подали заявление в полицию. В съемной квартире Анжелики нашли личные вещи, документы и наполовину собранные чемоданы.

Модель нашли 9 декабря в одной из столичных больниц в отделении нейрохирургии. Она поступила в реанимацию в тяжелом состоянии и без сознания. «Анжелика уже как минимум две недели находится в одной из столичных больниц в отделении нейрохирургии. Первоначально она поступила в реанимацию в тяжелом состоянии. Девушка все еще находится под наблюдением врачей», — сообщил Telegram-канал Baza. Врачи диагностировали отек головного мозга и провели трепанацию черепа для удаления одной из гематом. Источник РЕН ТВ сообщил, что пострадавшей наносили удары по голове. Был ли это Дмитрий — полиции еще предстоит узнать.