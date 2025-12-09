В Москве уже две недели ищут 33-летнюю модель: последний раз ее видели с бойфрендом

В Москве две недели разыскивают пропавшую 33-летнюю модель по имени Анжелика. В последний раз ее видели с бойфрендом, сообщил Telegram-канал «112» .

Семья девушки не знакома с молодым человеком. О пропаже сообщили сестры Анжелики, которые заверили, что та не выпускала телефон из рук и всегда была на связи с близкими.

«Московский знакомый Анжелики подтвердил, что по адресу проживания ее нет, а все ее личные вещи, включая телефон, документы и личный дневник остались в квартире», — отметили авторы поста.

По словам соседей, последний раз модель покинула жилье с мужчиной гораздо старше нее. Родственники опасаются, что тот мог что-то сделать с Анжеликой, и обратились в полицию.

