«Гуляем на свой страх и риск». В ЖК «Мещерский лес» за сутки убили 7 собак

Корчились в судорогах с пеной в пасти: меньше чем за сутки в ЖК «Мещерский» в Москве погибли семь собак. Местные жители уверены, что это дело рук догхантеров. Жильцы жилого комплекса рассказали 360.ru подробности произошедшего.

«В каком мире живем!». Жители — о странном снеге Девушка рассказала, что узнала о смерти собак в ЖК из чата собачников, владельцы питомцев писали о смерти своих собак. Местные жители заметили во дворе куски снега необычного цвета. Также в районе ЖК видели мужчину, которого ранее в этом районе не замечали. «Раскидали яд сначала возле сада и школы, куда ходит мой ребенок, посещает школу и играет в снегу. Опасность колоссальная не только для собак, но и для детей! После этих новостей мы боимся выходить гулять с собакой, благо у нас она маленькая и может дома на пеленку ходить, но все равно прогулки нужны. А тем у кого большие собаки — как быть?! Гулять на свой страх и риск?» — поделилась Кристина.

Собеседница издания отметила, что в ЖК есть соседи, которые не скрывают свою неприязнь к животным. Они открыто высказывают недовольство тем, что владельцы выгуливают своих собак. По словам Кристины, собачью площадку снесли, с животными гулять негде. «Мы боимся лишний раз где-то не там пройти — сразу фоткают, оскорбляют, могут лично подойти и наорать. В чате также были угрозы в сторону собак, что изобьют их битой. В общем ситуация просто кошмар! В каком мире мы живем!» — отметила девушка. Местные жители сообщили 360.ru, что погибли семь собак, одна находится к коме. Ветеринары отметили, что после прогулки у собак были одинаковые симптомы: неоднократная рвота, идет пена, собака впадает в обморочное состояние с судорогами.

В полицию написали два заявления. Чтобы иметь основания для возбуждения уголовного дела, владельцы планируют провести судебно-медицинскую экспертизу. Местные сохранили куски снега как улику. Предположительно, в качестве отравы использовали лекарство для лечения туберкулеза. По словам местных жителей, розовый снег убирали сами жильцы. «Вчера вечером за паркингом Домостроительная, 12 такие шарики вдоль тропинки лежали. Первый собака подобрала, еле успел отобрать. Выкинул подальше от тропинки, метров через 10 такой же еще один, очень подозрительно показалось, утилизировал. Сегодня утром после новостей нашел первый шарик, хорошо что никто не успел подобрать, утилизировал тоже», — рассказал один из владельцев собак.

История Аси, которая стала жертвой догхантеров Владелица Аси Татьяна поделилась, как погибла любимица семьи. Девушка рассказала, что они с мужем геологи, и Ася часто ездила с ними в экспедиции. Далее — рассказ от первого лица. Нет сил писать. Муж гулял с собакой с 21:30 до 22:30, всегда в одно время примерно. То есть злоумышленники отраву в одно время заложили, и всем не повезло, кто выгуливал в это время и в этом месте. Муж выгулял нашу Асю. Она что-то съела в начале прогулки, потом они гуляли плюс-минус час. Муж пришел домой, мы помыли лапы. У нас маленький ребенок, и мы начали его укладывать, и тут собаку начало тошнить. Мы все это убрали, и счет пошел на минуты. На самом деле, это ужасно: от того, как это быстро, и как это больно.

У нее начались судороги, припадки, муж отнес собаку в ванную, я с ребенком в комнату ушла. У собаки припадки, она бьется, ее рвет, началась диарея. Отвезли Асю в ветклинику, там попытались ее как-то реанимировать, но буквально через минуту собака умерла.

Вот у нас умерла Ася. И еще точно шесть собак в нашем ЖК. Вот так вот догхантеры раскидывают яд. Собаки для нас — члены семьи.

Это просто удивительно, что все произошло тут: такой ЖК, который как остров спокойствия. У нас такой район благополучный — дети, бегуны, все с этим кофе ходят, все такие на кайфе. И вот такое у нас происходит! Возникает много вопросов: что это за яд, кто его подложил, а что, если его схватят дети, потому что у меня маленький ребенок, и он может тоже сделать все, что угодно. Например, взять снег перчаткой, а потом эту перчатку лизнуть. Понятно, что этим не будут заниматься, пока не случится трагедия с каким-то ребенком. Это сделал какой-то сумасшедший маньяк, на самом деле. Вот их называют догхантерами, но мне правильно сказали сегодня, что на собак охотиться невозможно: это просто маньяки, убийцы собак.